Під Миколаєвом чоловік знайшов снаряд і приніс на подвір’я: він здетонував та поранив дитину

У селі Лимани Галіцинівської громади чоловік знайшов нерозірваний касетний снаряд та приніс його на своє обійстя. Хлопчик, що у той час перебував у дворі, зазнав поранень унаслідок детонування снаряда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

Як зазначається, чоловік на городі знайшов нерозірваний касетний снаряд, приніс його та залишив на подвір'ї, а сам пішов у справах.

У цей час у дворі на самокаті катався 9-річний хлопчик. Снаряд здетонував, а дитина дістала осколкових поранень. Наразі хлопчика доставили до лікарні. За його життя борються медики.

Шайхет нагадав, що у тих районах, які були під окупацією і в яких велися активні бої дії, дуже багато небезпечних знахідок. Знайдені предмети не можна чіпати, про них потрібно повідомляти правоохоронців.

Нагадаємо, у Херсонській області машина підірвалася на вибухівці, внаслідок чого загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.