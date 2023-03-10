Під Миколаєвом чоловік знайшов снаряд і приніс на подвір’я: він здетонував та поранив дитину
У селі Лимани Галіцинівської громади чоловік знайшов нерозірваний касетний снаряд та приніс його на своє обійстя. Хлопчик, що у той час перебував у дворі, зазнав поранень унаслідок детонування снаряда.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.
Як зазначається, чоловік на городі знайшов нерозірваний касетний снаряд, приніс його та залишив на подвір'ї, а сам пішов у справах.
У цей час у дворі на самокаті катався 9-річний хлопчик. Снаряд здетонував, а дитина дістала осколкових поранень. Наразі хлопчика доставили до лікарні. За його життя борються медики.
Шайхет нагадав, що у тих районах, які були під окупацією і в яких велися активні бої дії, дуже багато небезпечних знахідок. Знайдені предмети не можна чіпати, про них потрібно повідомляти правоохоронців.
Нагадаємо, у Херсонській області машина підірвалася на вибухівці, внаслідок чого загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.
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Дитина постраждала, її жалко!!