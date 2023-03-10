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Новини
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Під Миколаєвом чоловік знайшов снаряд і приніс на подвір’я: він здетонував та поранив дитину

міни

У селі Лимани Галіцинівської громади чоловік знайшов нерозірваний касетний снаряд та приніс його на своє обійстя. Хлопчик, що у той час перебував у дворі, зазнав поранень унаслідок детонування снаряда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

Як зазначається, чоловік на городі знайшов нерозірваний касетний снаряд, приніс його та залишив на подвір'ї, а сам пішов у справах.

У цей час у дворі на самокаті катався 9-річний хлопчик. Снаряд здетонував, а дитина дістала осколкових поранень. Наразі хлопчика доставили до лікарні. За його життя борються медики.

Шайхет нагадав, що у тих районах, які були під окупацією і в яких велися активні бої дії, дуже багато небезпечних знахідок. Знайдені предмети не можна чіпати, про них потрібно повідомляти правоохоронців.

Під Миколаєвом чоловік знайшов снаряд і приніс на подвір’я: він здетонував та поранив дитину 01

Нагадаємо, у Херсонській області машина підірвалася на вибухівці, внаслідок чого загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Автор: 

боєприпаси (2297) вибухівка (475) Миколаїв (1816) поранення (2819)


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Топ коментарі
+20
Тому що дебіл. Якби знайшов отруйну гадюку, то нести додому не додумався б. А то така сама потенційна смерть.
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10.03.2023 19:25 Відповісти
+18
А ви подумайте ось про що - ця людина має право голосу і голосує за президента, парламент тощо.
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10.03.2023 19:32 Відповісти
+9
Як багато різних дебілів в цьому світі
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10.03.2023 19:35 Відповісти
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Тому що дебіл. Якби знайшов отруйну гадюку, то нести додому не додумався б. А то така сама потенційна смерть.
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10.03.2023 19:25 Відповісти
Хазяїн, чо. Все додому.
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10.03.2023 19:26 Відповісти
Металолом! Кольоровий Ота касета що на фото - сплав дюралєвий
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10.03.2023 19:47 Відповісти
За такої ціни на брухт алюмінію та його сплави, там на пляшку пива тільки вистачить, а взагалі він його швидше за все хотів розібрати, як робили багато вже до нього і стали інвалідами в кращому випадку
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10.03.2023 23:01 Відповісти
Піди і поясни те тому чоловікові!
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10.03.2023 23:16 Відповісти
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10.03.2023 19:26 Відповісти
В данном случае убит ребенок, а не самоубийство идиота, так что мимо.
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10.03.2023 19:34 Відповісти
Хотів на цвєтмєт здати?
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10.03.2023 19:27 Відповісти
Идиот, курва. Руки оборвать, и этими же руками избить до полусмерти.
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10.03.2023 19:28 Відповісти
Премію Дарвіна цій мавпі ,дитину звісно шкода .
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10.03.2023 19:29 Відповісти
Эта премия только за глупое самоубийство.
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10.03.2023 19:35 Відповісти
Не только самоубийство.

Премия Дарвина - виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.
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10.03.2023 20:19 Відповісти
А ви подумайте ось про що - ця людина має право голосу і голосує за президента, парламент тощо.
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10.03.2023 19:32 Відповісти
Так, оце перше, що спадає на думку. Як воно ще не загинуло через пальці у розетці чи через спробу перевірити, чи працює фен під водою.
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11.03.2023 07:10 Відповісти
Як же дістали такі випадки... Це все одно що чоловік приніс додому розетку та засунув туди пеніс
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10.03.2023 19:32 Відповісти
Як багато різних дебілів в цьому світі
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10.03.2023 19:35 Відповісти
Премию Дарвина отцу года. Голова дурная.
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10.03.2023 19:37 Відповісти
А був би Резніковимпризваний до війська, такого б не трапилося!!
Дитина постраждала, її жалко!!
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10.03.2023 20:07 Відповісти
Телепень. Треба було ще все село позвати, влаштувати народне гуляння, а потім прилюдно розбирати.
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10.03.2023 20:50 Відповісти
Дятел
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10.03.2023 22:21 Відповісти
Цікаво, за кого цей телепень голосував
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11.03.2023 01:52 Відповісти
 
 