Протягом 10 березня російські окупанти завдали 23 авіаційні та 4 ракетні удари по Донецькій області, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо авіаційних та ракетних обстрілів України з боку російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби російські агресори завдали 23 авіаційні та 4 ракетні удари по Костянтинівці та Слов’янську Донецької області. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Також окупанти провели 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив із "Ураганів" по Костянтинівці, відомо про щонайменше шістьох поранених, - ОВА. ФОТОрепортаж