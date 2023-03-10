Протягом 10 березня російські окупанти завдали 23 авіаційні та 4 ракетні удари по Донецькій області, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо авіаційних та ракетних обстрілів України з боку російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби російські агресори завдали 23 авіаційні та 4 ракетні удари по Костянтинівці та Слов’янську Донецької області. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Також окупанти провели 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України".
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