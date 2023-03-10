США мають розвіддані про причетність Росії до намірів повалити владу в Молдові

Сполучені Штати вважають, що особи, пов’язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові з метою повалення влади й встановлення більш проросійського уряду.

Про це у п’ятницю заявили CNN офіційні представники Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланям на "Європейську правду".

Як випливає з їхніх слів, США вважають, що Росія намагається послабити молдовський уряд, який прагне тісніших зв'язків з Європейським Союзом. Вашингтон також бачать ознаки того, що пов'язані з урядом РФ особи можуть готувати антиурядових демонстрантів у Молдові.

Американська сторона вважає, що Росія сприяє поширенню дезінформації про стабільність у Молдові. Одним із прикладів є заява російського Міноборони про те, що Україна нібито планувала вторгнення до Придністров'я. Посадовці США наголосили, що ці звинувачення є "необґрунтованими, неправдивими і створюють безпідставну тривогу".

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Хоча CNN не називає імен своїх співрозмовників, питання Молдови на брифінгу у п’ятницю коментував речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Bloomberg.

"Ми впевнені в демократичних і економічних інститутах Молдови та їхній здатності реагувати на ці загрози, і, звичайно, ми продовжимо надавати надійну підтримку", – заявив він, додавши, що США передали Молдові розвідувальні дані про можливі заворушення.

Білий дім також пообіцяв накласти санкції на тих, хто пов'язаний з дестабілізаційною кампанією Росії в Молдові, та отримати від Конгресу схвалення пакета енергетичної допомоги для Кишинева на суму 300 мільйонів доларів.