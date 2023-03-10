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Новини
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США мають розвіддані про причетність Росії до намірів повалити владу в Молдові

молдова

Сполучені Штати вважають, що особи, пов’язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові з метою повалення влади й встановлення більш проросійського уряду.

Про це у п’ятницю заявили CNN офіційні представники Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланям на "Європейську правду".

Як випливає з їхніх слів, США вважають, що Росія намагається послабити молдовський уряд, який прагне тісніших зв'язків з Європейським Союзом. Вашингтон також бачать ознаки того, що пов'язані з урядом РФ особи можуть готувати антиурядових демонстрантів у Молдові.

Американська сторона вважає, що Росія сприяє поширенню дезінформації про стабільність у Молдові. Одним із прикладів є заява російського Міноборони про те, що Україна нібито планувала вторгнення до Придністров'я. Посадовці США наголосили, що ці звинувачення є "необґрунтованими, неправдивими і створюють безпідставну тривогу".

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Хоча CNN не називає імен своїх співрозмовників, питання Молдови на брифінгу у п’ятницю коментував речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Bloomberg.

"Ми впевнені в демократичних і економічних інститутах Молдови та їхній здатності реагувати на ці загрози, і, звичайно, ми продовжимо надавати надійну підтримку", – заявив він, додавши, що США передали Молдові розвідувальні дані про можливі заворушення.

Білий дім також пообіцяв накласти санкції на тих, хто пов'язаний з дестабілізаційною кампанією Росії в Молдові, та отримати від Конгресу схвалення пакета енергетичної допомоги для Кишинева на суму 300 мільйонів доларів.

Автор: 

Молдова (2088) переворот (214) росія (66104) США (23426)


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Топ коментарі
+6
Розвіддані то дуже добре,але ж за ними мають послідувати адекватні діїї ! Чи не так?
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10.03.2023 20:28 Відповісти
+5
Нішо нє видавала в Штірліце савєтскава шпіона кромє будьонавкі і парашута каторий вєздє валачілся за нім...
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10.03.2023 20:28 Відповісти
+5
Ботоксне серливе вирішило витратити останні кошти на рохзитування ситуації в Грузії та Молдові? А бюджетники на московії най затягують пояси? Та ще й усяки Орбанам-Лукашенкам треба "башлять", бо "кинуть"...
Добре, дуже добре! Вже й так заборгованість перед держслужбовцями десятки мільярдів, а річний дефіцит бюджету майже вичерпано всього за 2 місяці... Вперед, московити, у прірву!
Перефразуючи відомий вислів: "Через прірву - до кобзона!"
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10.03.2023 20:28 Відповісти
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Нішо нє видавала в Штірліце савєтскава шпіона кромє будьонавкі і парашута каторий вєздє валачілся за нім...
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10.03.2023 20:28 Відповісти
Ботоксне серливе вирішило витратити останні кошти на рохзитування ситуації в Грузії та Молдові? А бюджетники на московії най затягують пояси? Та ще й усяки Орбанам-Лукашенкам треба "башлять", бо "кинуть"...
Добре, дуже добре! Вже й так заборгованість перед держслужбовцями десятки мільярдів, а річний дефіцит бюджету майже вичерпано всього за 2 місяці... Вперед, московити, у прірву!
Перефразуючи відомий вислів: "Через прірву - до кобзона!"
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10.03.2023 20:28 Відповісти
Тут ще є такий Пашінян з Вірменії. Так також заявляє, що росія мало грошей дає.
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10.03.2023 20:38 Відповісти
Московиты на оккупированных территориях платят уборщицам в школах 30 К ржублей и 50 - "мАлАдым" учителям без образования) А в самой рашке таким категориям, правда вторые с образованием, по 13-16 тыс))) Витрину делают или обычный сыр в мышеловке, то уже как повезет))) Но почему то совок вспомнился и разница в уровне жизни в нем с запада на восток)))
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10.03.2023 20:56 Відповісти
А еще платят про 3 тыс в день коллаборантам за оборудование окопов.... Нарыли их столько, словно собираются биться за каждое село от Васильевки и до Чонгара...
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10.03.2023 21:04 Відповісти
Розвіддані то дуже добре,але ж за ними мають послідувати адекватні діїї ! Чи не так?
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10.03.2023 20:28 Відповісти
Повалити владу?
Не з російським щастям та дупорукістю!
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10.03.2023 20:29 Відповісти
ТО ВАЛИТЬ ПЕРШИМИ ВЛАДУ В ПРИДНІСТРОВ'Ї !!! ТИХО ПРИЙШОВ Й НЕ ПІШОВ !)
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10.03.2023 21:04 Відповісти
Ну нах, акуеть! Буданов еще недели три в зад сообщил об этом Санду)))
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10.03.2023 21:12 Відповісти
не удивлюсь что рашистские провокаторы также хотели и хотят свергнуть власть во многих странах европы.вспомним о провале переворота в германии,где рашистам не удалось сменить власть.
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10.03.2023 21:13 Відповісти
ачо, ще один очаг під боком України кацапам на руку.
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10.03.2023 23:30 Відповісти
 
 