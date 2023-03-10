На південному напрямку ліквідовано 35 окупантів, 5 безпілотників, 2 артустановки , 2 РСЗВ, - ОК "Південь"

Українські захисники ліквідували 35 росіян і знищили 3 безпілотники, 2 дрони та 2 РСЗВ на південному фронті

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у зведенні за 10 березня від ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "Ворог продовжує маневри корабельного угруповання в Чорному морі. Якщо зранку всі ракетоносії перебували в пунктах базування, то протягом дня кількість бойових кораблів збільшувалась/зменшувалась, але зафіксувалась на позначці – 6. На бойове чергування виведений 1 надводний ракетоносій, спорядження якого може сягати 8 "Калібрів".

За минулу добу окупанти 90 разів обстріляли правобережжя Херсонщини, акваторію Дніпро-Бузького лиману, Очаківську і Куцурубську громади Миколаївщини.

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Продовжуючи обстріли з мінометів та важкої артилерії, ворог знов застосовує дрони для атак цивільного населення з повітря. В селі Токарівка внаслідок розриву гранати, зкинутої з дрона, поранено 65-річного чоловіка.

Внаслідок обстрілів на Херсонщині пошкоджено близько двох десятків будівель, автівки, газогін. В обласному центрі загинув 35-річний чоловік.

В Бериславському районі, знехтувавши правилами щодо використання виключно перевірених маршрутів та доріг, місцевих мешканців за межами села підірвалися на міні. 2 особи загинуло, 2 – з важкими пораненнями в лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автівка з цивільними підірвалася на ворожій міні на Херсонщині. Двоє людей загинуло, двоє у важкому стані, - ОВА

Нашою авіацією у взаємодії із ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено вогневе ураження по 3 складах з боєприпасами, силам протиповітряної оборони ворога, командно-спостережному пункту і 4 районам зосередження живої сили та техніки на лівобережжі.

Підтверджені втрати ворога за поточну і попередні 2 доби - 35 рашистів, 3 безпілотних розвідники, 2 ударних дрони, 2 міномети і 2 артустановки, відмінусовано і 2 реактивні системи залпового вогню, в тому числі на Кінбурнській косі, знищено 3 одиниці іншої автобронетехніки. Остаточні результати бойової роботи дорозвідуються".

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