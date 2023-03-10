Федерація фехтування України про повернення в спорт росіян: "Ми глибоко шоковані та обурені, негайно скликаємо засідання Президії"

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев шокований і обурений тим, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) повернула росіян і білорусів до світових змагань.

Про це розповів Ілляшев у коментарі "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи буде українська сторона бойкотувати змагання за участю росіян і білорусів, очільник НФФУ відповів наступне:

"Ми глибоко шоковані та обурені, і ми негайно скликаємо засідання Президії [федерації фехтування України] для прийняття рішення щодо нашої реакції на дії FIE та їх можливе оскарження. Протягом вихідних будемо консультуватись з членами федерації, спортсменами, тренерами, НОКом, Міністерством молоді та спорту".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росію та Білорусь повернули в міжнародні змагання з фехтування