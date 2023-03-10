УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11162 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
3 833 11

Федерація фехтування України про повернення в спорт росіян: "Ми глибоко шоковані та обурені, негайно скликаємо засідання Президії"

фехтування

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев шокований і обурений тим, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) повернула росіян і білорусів до світових змагань.

Про це розповів Ілляшев у коментарі "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи буде українська сторона бойкотувати змагання за участю росіян і білорусів, очільник НФФУ відповів наступне:

"Ми глибоко шоковані та обурені, і ми негайно скликаємо засідання Президії [федерації фехтування України] для прийняття рішення щодо нашої реакції на дії FIE та їх можливе оскарження. Протягом вихідних будемо консультуватись з членами федерації, спортсменами, тренерами, НОКом, Міністерством молоді та спорту".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росію та Білорусь повернули в міжнародні змагання з фехтування

Автор: 

Білорусь (7969) росія (66104) санкції (12122) спорт (1632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
Просто видайте нашим фехтувальникам бойові шаблюки. І хай рубають кацапню на капусту. 😁
показати весь коментар
10.03.2023 21:03 Відповісти
+6
Купляти всіх і все у кацапів вже не дуже виходить. Але гнилих покидьків з FIE ще встигли розбестити.
показати весь коментар
10.03.2023 21:28 Відповісти
+5
просто херячте їх не тупими рапірами
показати весь коментар
10.03.2023 21:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто видайте нашим фехтувальникам бойові шаблюки. І хай рубають кацапню на капусту. 😁
показати весь коментар
10.03.2023 21:03 Відповісти
зарубати нах!
показати весь коментар
10.03.2023 21:33 Відповісти
просто херячте їх не тупими рапірами
показати весь коментар
10.03.2023 21:12 Відповісти
Нельзя такое допускать

Иначе потом до олимпиад дойдет
показати весь коментар
10.03.2023 21:22 Відповісти
Купляти всіх і все у кацапів вже не дуже виходить. Але гнилих покидьків з FIE ще встигли розбестити.
показати весь коментар
10.03.2023 21:28 Відповісти
Так бабло взяте ж наперед, одробляти треба...
показати весь коментар
10.03.2023 21:52 Відповісти
Якщо убогий світ хоче змагатись з вбивцями і окупантами, дайте їм цю можливість, але Україна не має бути в цьому балагані, так що було б правильно бойкотувати цей цирк всім країна які голосували проти допуску русні.
показати весь коментар
10.03.2023 22:16 Відповісти
+
показати весь коментар
10.03.2023 23:40 Відповісти
Ну и хрен с ним. Просто против росийских фехтовальщиков мы виставим своих лучников. И посмотрим на результат.
показати весь коментар
10.03.2023 23:51 Відповісти
Кацапні не повинно бути у будь-яких змаганнях, будь-якого рівня. Це просто небезпечно допускати вбивць-терористів до змагань. Їх же ***** потім буде нагороджувати за те, що прославляли раську фєдєраську на весь світ. Саме те *****, яке погрожує всьому світу ядрьоною зброєю.
показати весь коментар
11.03.2023 01:31 Відповісти
Тут повинно лунати гучне фе з ОПи, а не шокованiесть та стурбованiесть.
показати весь коментар
11.03.2023 07:33 Відповісти
 
 