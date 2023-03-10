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Федерація фехтування України про повернення в спорт росіян: "Ми глибоко шоковані та обурені, негайно скликаємо засідання Президії"
Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев шокований і обурений тим, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) повернула росіян і білорусів до світових змагань.
Про це розповів Ілляшев у коментарі "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.
На запитання, чи буде українська сторона бойкотувати змагання за участю росіян і білорусів, очільник НФФУ відповів наступне:
"Ми глибоко шоковані та обурені, і ми негайно скликаємо засідання Президії [федерації фехтування України] для прийняття рішення щодо нашої реакції на дії FIE та їх можливе оскарження. Протягом вихідних будемо консультуватись з членами федерації, спортсменами, тренерами, НОКом, Міністерством молоді та спорту".
Топ коментарі
+24 Герхард
показати весь коментар10.03.2023 21:03 Відповісти Посилання
+6 Garry Grant
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+5 alexey prus
показати весь коментар10.03.2023 21:12 Відповісти Посилання
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Иначе потом до олимпиад дойдет