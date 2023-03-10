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Франція в постійному діалозі з Міноборони України щодо військової підтримки, - посол де Понсен
Франція перебуває в постійному діалозі з Міністерством оборони України, аби її військова допомога була не тільки в кількості, а й в якості.
Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен на ІІ Форумі Україна-Франція, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Зараз головним викликом є снаряди. Ми цим також займаємося, хочемо надавати не лише кількість, а й якість. Ми дуже зосереджені на тому, що надаємо повний пакет озброєння, тобто снаряди, озброєння та техніку відповідно до запиту України. Ми в постійному діалозі з цього приводу з Міністерством оборони України", - зазначив дипломат.
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в другу світову коли на них напала сильна армія і відібрала частину території то францію порятували не дзвінки гітлєру а а висадка в нормандії.