Україна почала переговори з Норвегією про можливість тренування пілотів, - Зеленський
Україна почала переговори з Норвегією про можливість тренувальної місії для наших пілотів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, підбиваючи підсумки зустрічі з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.
"Також сьогодні зустрівся з міністром оборони Норвегії. Загалом ми досягли надзвичайно потужних відносин із Норвегією в багатьох сферах. Це стосується і зброї: завдяки Норвегії ми посилили і нашу ППО, і артилерію, і інші роди військ... До речі, починаємо спілкуватися з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для наших пілотів", - сказав Президент.
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