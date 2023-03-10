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Україна почала переговори з Норвегією про можливість тренування пілотів, - Зеленський

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Україна почала переговори з Норвегією про можливість тренувальної місії для наших пілотів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, підбиваючи підсумки зустрічі з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

"Також сьогодні зустрівся з міністром оборони Норвегії. Загалом ми досягли надзвичайно потужних відносин із Норвегією в багатьох сферах. Це стосується і зброї: завдяки Норвегії ми посилили і нашу ППО, і артилерію, і інші роди військ... До речі, починаємо спілкуватися з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для наших пілотів", - сказав Президент.

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Норвегія (784) літак (2968) навчання (592) F16 F-16 (690)


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Телеведучий розділу новин. Підробляє у вечірню зміну.
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10.03.2023 21:37 Відповісти
Може най хтось інший домовляється, а ти як працював диктором під телесуфлер, так і працюй, а? Бо "великі гравці" починають вже розуміти вашу дерьмаковщину і ти починаєш ставати "токсичним"...
Але в теплій ванні найвеличнішого янєлоха боневтіковича пабєдуна цього не відчувається...
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10.03.2023 21:40 Відповісти
ЗЕ шваль уже не знает как пиариться. Начали переговоры....Теперь сколько надо времени чтоб прийти к ОБЩЕМУ с Норвегией решению, после чего можно отправлять пилотов на обучение, которое минимум 6 мес займет. Итого с обучения пилоты хорошо если в декабре вернутся.
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10.03.2023 21:43 Відповісти
боты вы уже определись, вы за Украину или за русню. Потому что тут нет полутонов. Или ты за Украину и рад всему положительному для Украины или за русню. Степан Андреевич Бандера ради Украины даже готов был с немцами во времена ВОВ сотрудничать. Да хоть с чертом лысым за свою страну, а вы положительные новости говном обливаете потому что вам видите ли Зеленский не нравится. А мне вот Порошенко не нравится, но пока идет война,и он так помогает армии, (дай бог всем помогать), я желаю Петру Алексеевичу только здоровья и сил.
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10.03.2023 21:57 Відповісти
Тут є тролі різні наприклад які на зарплаті тобто навіть якщо не мають рації і розуміють це,але змушені догоджати куратору і відпрацьовувати гроші ,є ідейні з ними краще не сперечатися ,просто марно ,вони вперті, а є просто типу пенсіонери яким не чим більше корисним зайнятися , їм можна іноді щось пояснити i довести ,до речі деякі з них і пороха обливали брудом свого часу
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10.03.2023 22:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FtugaopM82Q Мільярди премій за рік війни
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10.03.2023 22:13 Відповісти
 
 