Договір про оренду з УПЦ МП розірвали через порушення умов користування держмайном, - Ткаченко

Розірвання договору про оренду з Українською православною церквою (Московського патріархату) здійснюється на підставі виявлених порушень умов користування державним майном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у телеграмі.

"Сьогодні, 10.03.2023 року, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" направив Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічому монастирю) УПЦ попередження про розірвання Договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю. Таке попередження обґрунтоване висновками міжвідомчої робочої групи, яка під час своєї роботи встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна", - зазначив Ткаченко.

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За його словами, згадане рішення підтверджене відповідним листом МКІП.

Міністр додав, що від завтра (11 березня - ред.), згідно з визначеною правовим полем процедурою, запрацюють утворені заповідником робочі групи з інвентаризації майна та обстеження технічного стану будівель і споруд.

Як повідомлялося, у Києво-Печерській лаврі заявили про розрив договору про оренду з УПЦ МП з 29 березня поточного року.