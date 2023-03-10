Російські окупанти примусово виписали з лікарень Бердянська пацієнтів і завезли своїх поранених, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації з пораненими окупантами в окупованій частині Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Противник продовжує зазнавати втрат. В місті Бердянськ Запорізької області, в результаті вогневого ураження підрозділів ворога, місцеві медичні заклади переповнені пораненими російськими окупантами. Зокрема, з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян. В хірургічному та ЛОР відділенях розмістили 80 важкопоранених загарбників".
Топ коментарі
+3 Яр Холодний
показати весь коментар10.03.2023 21:55 Відповісти Посилання
+2 Алекс Скела
показати весь коментар10.03.2023 21:53 Відповісти Посилання
+2 Evgeny N
показати весь коментар10.03.2023 21:58 Відповісти Посилання
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І зних зроблять "пацієнток генікологічного відділення"? Ото номер буде! А робить будуть "кадирОВЦИ"? Пляшки вже зібрали? В добру путь, рашисти!
- Доктор! А можно сразу и операцию по смене пола сделать? Яйца всё равно гранатой оторвало - так может хоть "невоеннобязаной" признают и на фронт опять не пошлют?!