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Російські окупанти примусово виписали з лікарень Бердянська пацієнтів і завезли своїх поранених, - Генштаб

бердянськ

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації з пораненими окупантами в окупованій частині Запорізької області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Противник продовжує зазнавати втрат. В місті Бердянськ Запорізької області, в результаті вогневого ураження підрозділів ворога, місцеві медичні заклади переповнені пораненими російськими окупантами. Зокрема, з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян. В хірургічному та ЛОР відділенях розмістили 80 важкопоранених загарбників".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Бердянську рашисти проводять обшуки у батьків, які не пускають своїх дітей до російських шкіл, - Центр національного спротиву

Автор: 

армія рф (17854) Бердянськ (471) Генштаб ЗС (6790)


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Топ коментарі
+3
Значить зашивать порвані осколками жопи кацапів будуть у гінекологічних кріслах ...
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10.03.2023 21:55 Відповісти
+2
Порненим окупантам треба виписати путівки в Закопане...
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10.03.2023 21:53 Відповісти
+2
"Зокрема, з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян" Джерело:

І зних зроблять "пацієнток генікологічного відділення"? Ото номер буде! А робить будуть "кадирОВЦИ"? Пляшки вже зібрали? В добру путь, рашисти!
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10.03.2023 21:58 Відповісти
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наполовину гарні рузкіє))
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10.03.2023 21:53 Відповісти
Порненим окупантам треба виписати путівки в Закопане...
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10.03.2023 21:53 Відповісти
Значить зашивать порвані осколками жопи кацапів будуть у гінекологічних кріслах ...
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10.03.2023 21:55 Відповісти
Произведёт кесарево сечение.
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10.03.2023 22:53 Відповісти
А скільки часу з початку окупації з бюджету України перераховуються кошти на утримання лікувальних закладів, зарплату персоналу... Чи й досі перераховуються?
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10.03.2023 21:57 Відповісти
"Зокрема, з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян" Джерело:

І зних зроблять "пацієнток генікологічного відділення"? Ото номер буде! А робить будуть "кадирОВЦИ"? Пляшки вже зібрали? В добру путь, рашисти!
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10.03.2023 21:58 Відповісти
Гінекологічне відділення бердянської лікарні З койки слабкий фальцет:
- Доктор! А можно сразу и операцию по смене пола сделать? Яйца всё равно гранатой оторвало - так может хоть "невоеннобязаной" признают и на фронт опять не пошлют?!
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11.03.2023 07:49 Відповісти
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10.03.2023 23:06 Відповісти
А казали що в росії нічого не змінюється. А ось бачимо що раніше всі операції робили проктологи, а тепер гінекологи.
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10.03.2023 23:59 Відповісти
...а что рюзке тварям яйки отстрелили!!!
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11.03.2023 07:19 Відповісти
 
 