Російські окупанти примусово виписали з лікарень Бердянська пацієнтів і завезли своїх поранених, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації з пораненими окупантами в окупованій частині Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Противник продовжує зазнавати втрат. В місті Бердянськ Запорізької області, в результаті вогневого ураження підрозділів ворога, місцеві медичні заклади переповнені пораненими російськими окупантами. Зокрема, з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян. В хірургічному та ЛОР відділенях розмістили 80 важкопоранених загарбників".

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