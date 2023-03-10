ЄС має підтримати Україну на шляху до членства в євроспільноті, - міністерка з європейських справ Франції Бун
Український уряд докладає величезних зусиль, щоб виконати рекомендації Єврокомісії в рамках процесу приєднання до євроспільноти, тому Європейський Союз теж має виконати свою частину роботи і підтримати Україну.
Про це заявила міністерка з європейських справ Франції Лоранс Бун під час ІІ Форуму Україна-Франція, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У нас скоро буде нова зустріч, щоб розглянути прогрес, досягнутий Україною на основі наших останніх рекомендацій. Авжеж, зараз усе може просуватися досить швидко. Я сьогодні говорила моїм українським колегам, що процес переходу від статусу кандидата до конкретних кроків (щодо вступу в ЄС. – Ред.) – це дорога з двостороннім рухом. Україна має пройти свій шлях, однак ми також маємо пройти свою частину шляху, ми маємо підтримувати Україну", - сказала Бун.
За її словами, вона бачить, наскільки Україна швидко працює, і "результати просто вражають".
"Світ дуже змінився, і сьогодні інтеграція України в ЄС має бути успіхом, і це задля нашої загальної безпеки… Український уряд робить величезні зусилля задля того, щоб виконати рекомендації в рамках процесу приєднання до ЄС. Сподіваюсь, у нас не заперечуватимуть", - зазначила міністерка з європейських справ Франції.
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