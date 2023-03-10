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ЄС має підтримати Україну на шляху до членства в євроспільноті, - міністерка з європейських справ Франції Бун

бун,лоранс

Український уряд докладає величезних зусиль, щоб виконати рекомендації Єврокомісії в рамках процесу приєднання до євроспільноти, тому Європейський Союз теж має виконати свою частину роботи і підтримати Україну.

Про це заявила міністерка з європейських справ Франції Лоранс Бун під час ІІ Форуму Україна-Франція, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас скоро буде нова зустріч, щоб розглянути прогрес, досягнутий Україною на основі наших останніх рекомендацій. Авжеж, зараз усе може просуватися досить швидко. Я сьогодні говорила моїм українським колегам, що процес переходу від статусу кандидата до конкретних кроків (щодо вступу в ЄС. – Ред.) – це дорога з двостороннім рухом. Україна має пройти свій шлях, однак ми також маємо пройти свою частину шляху, ми маємо підтримувати Україну", - сказала Бун.

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За її словами, вона бачить, наскільки Україна швидко працює, і "результати просто вражають".

"Світ дуже змінився, і сьогодні інтеграція України в ЄС має бути успіхом, і це задля нашої загальної безпеки… Український уряд робить величезні зусилля задля того, щоб виконати рекомендації в рамках процесу приєднання до ЄС. Сподіваюсь, у нас не заперечуватимуть", - зазначила міністерка з європейських справ Франції.

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євроінтеграція (504) Франція (3106) членство в ЄС (1300)


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"Український уряд докладає величезних зусиль, щоб виконати рекомендації Єврокомісії в рамках процесу приєднання до євроспільноти..." Джерело:

О, так! Таких зусиль на шляху до ЄС навіть шапкокрад не докладав! Той просто сказав "Ні". А ці роблять шаг вперед і два-три назад! Зате під патріотичними гаслами і європейськими назвами.

Десь бачив, що рівень довіри до "єдиного аналу" становить меньш, ніж 20%
Що ж вся ця дєрьмакоіщина, на чолі з найвеличнішим диктором, будуть робити після відміни воєнного стану?
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10.03.2023 22:06 Відповісти
Який балбес придумав слово "міністерка"?!! Є назва державної посади -міністр і не залежить чоловік чи жінка, однако звучить солідно - міністр.
А "міністерка" це як секретарка. Фу!
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10.03.2023 22:21 Відповісти
Все що треба знати про лохотрон із Євроінтеграцієї...

Конфісковані активи РФ і приватні інвестиції: Боррель розповів про плани відбудови України


Європейський Союз та його партнери допоможуть створити привабливі умови для приватних інвесторів, які можуть долучитися до відновлення України, водночас Росія також має заплатити за спричинені її агресією руйнування та шкоду.

ЄС не буде приймати участь в типа відбудові. "Китайські пісня проголовне" - черговий "мирний план", теж про це.

Особлива показова роль експердів Заходу в конкурсний комісіях по судах та Набу - провал. Цікаво це випадковість?

Перед нами БРЕХНЯ в очі.
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10.03.2023 22:30 Відповісти
"китайські пісні про головне" нагадати і реакцію держЗМІ DW?
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10.03.2023 22:32 Відповісти
Ти корисний ідіот, який розганяє зраду там де її немає. Відновлення країни за гроші ЄС можливо тільки на 10%, все інше інвестицій. Так було з планом Маршалла у повоєнній Європі. Тобто аби інвестицій прийшли на відбудову, укр влада має провести реформи.
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10.03.2023 22:42 Відповісти
 
 