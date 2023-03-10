УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10961 відвідувач онлайн
Новини Війна
6 729 31

Сі Цзіньпін має поговорити із Зеленським, якщо Китай хоче миру в Україні, - МЗС Канади

мелані,жолі

Лідер Китаю Сі Цзіньпін має поговорити з президентом Володимиром Зеленським, якщо він справді хоче миру в Україні.

Про це заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Якщо Китай дійсно хоче відігравати роль у мирних переговорах щодо України, то насамперед має відбутися розмова між двома лідерами", - сказала міністр.

За її словами, Зеленський в особистій бесіді з нею раніше вказав, що досі не зустрівся з головою Китаю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін звинуватив США в організації "кампанії з придушення Китаю", - The Wall Street Journal

Як зазначила глава МЗС Канади, вона довела до свого китайського колеги, що Сі Цзіньпін нарешті має провести розмову з президентом Зеленським.

Автор: 

Сі Цзіньпін (335) Жолі Мелані (80)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Китай має визнати рашку агресором, тоді з ними можна починати розмовляти.
показати весь коментар
10.03.2023 22:24 Відповісти
+6
Китаю не потрібен мир зараз! Китаю потрібна слабка параша, але одним куском (хочаб від Уралу до Тихого океану), а не розвалена на частини. Все інше - "дипломатія" (читай "брехня")
показати весь коментар
10.03.2023 22:11 Відповісти
+6
а як вони зможуть поговорити? сі-дзі-н-пінь розмовляє ієрогліфвами, а зеленський - пантомімами
показати весь коментар
10.03.2023 22:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
взагалі то ні, не має.

якщо китай хоче миру то повинен по перше визнати що миру хоче Україна і саме за мир вона воює а росія хоче данини а данину вже хрінзнаскількироків ніхто орді вже не платив, тож **й їм а не дан за двєнаццать лєт.

і якщо китай хоче і далі продавати в европі та в америці то повинен обрати бік добра бо на боці зла рано чи пізно відкриється брама в пекло і тоді срака буде всім.
показати весь коментар
10.03.2023 22:11 Відповісти
а як вони зможуть поговорити? сі-дзі-н-пінь розмовляє ієрогліфвами, а зеленський - пантомімами
показати весь коментар
10.03.2023 22:24 Відповісти
я і не казав що китай та Україна мають говорити.

китай нам ворог.

про що нам говорити?

в сраку вузькооких.
показати весь коментар
10.03.2023 22:33 Відповісти
Відосиками та жестами (носика часто чухає та мне).
показати весь коментар
10.03.2023 22:34 Відповісти
А борменталь - буквами. Філолог ти наш, Сі- ДзінпіН .
показати весь коментар
11.03.2023 00:08 Відповісти
Китаю не потрібен мир зараз! Китаю потрібна слабка параша, але одним куском (хочаб від Уралу до Тихого океану), а не розвалена на частини. Все інше - "дипломатія" (читай "брехня")
показати весь коментар
10.03.2023 22:11 Відповісти
Саме так. Китайцям мир не потрібен.
показати весь коментар
10.03.2023 22:12 Відповісти
откуда столько ********? в европе эпидемия?
показати весь коментар
10.03.2023 22:12 Відповісти
"Сі навряд чи буде зацікавлений у торговельній війні зі США, а відтак - як наслідок - з європейцями. Як і Москва раніше, Пекін намагається вбити клин у трансатлантичний альянс. Поки що безуспішно. Зрештою, війна в Україні навчила європейців тому, наскільки вони залежать від лідерства США.
Росія і Китай - це не про партнерство рівних. Сі достатньо мудрий, щоби не принижувати росіян публічно. Немає жодної його заяви, де б він дав їм відчути свою економічну слабкість і залежність.
Тепер Росія, як кажуть в китайському керівництві, є "найважливішим стратегічним партнером Китаю". Обидві країни однаково дивляться на суперника США.
Китай міг би виступити на боці Росії лише в тому випадку, якщо США військовими методами підтримали б проголошення Тайванем незалежності."
показати весь коментар
10.03.2023 22:23 Відповісти
Китай має визнати рашку агресором, тоді з ними можна починати розмовляти.
показати весь коментар
10.03.2023 22:24 Відповісти
Про що можна говорити з диктатором, другом диктатора, який хоче тебе знищити?
показати весь коментар
10.03.2023 22:30 Відповісти
Китаю особо не нужен мир. Война, в прочем, тоже не нужна. Китай уверен, что выбранная им модель ведет его к роли первой мировой супердержавы и уже практически привела. Китай уверен, что в течение примерно десятилетия он вытеснит США с большинства лидирующих позиций. К 2030 г. он будет первой экономикой мира. Его средний класс вскоре станет многочисленнее и богаче среднего класса западных стран. Технологически он уже давно среди мировых лидеров. В ближайшее время Китай будет наращивать и ядерные вооружения. При этом болевой порог Китая куда выше, население послушно, терпеливо и «патриотично.» Китаю нужно, чтобы США осознали это и не мешали ему. Поэтому в интересах Китая показывать слабость США и Запада в целом. За чужой счет. Поэтому он будет играть против Запада в обозримом будущем, не вступая с ним в прямую конфронтацию. Он отнюдь не хочет уничтожить США или либеральную демократию, которую он презирает. Наоборот, он хочет с ними торговать. Он знает, что размер его рынка уже таков, что Запад не сможет по-серьезному давить его санкциями. С Китаем Украине надо разговаривать. Да и поучиться у него не помешает: там сильный гетман, членограя бы там никогда не выбрали, с коррупцией борются, с сепаратизмом тоже, единый национальный язык продвигают, память имеют долгую, территории возвращают.
показати весь коментар
10.03.2023 22:36 Відповісти
Сьогодні «розмер рынка такой …» а завтра будуть «рис просити». Вони вже вляпалися і не знають як вибиратися
показати весь коментар
10.03.2023 23:10 Відповісти
ПаРаша тоже думала, что ее газ - эксклюзив.

Китай - вещь в себе и для себя (мова не за речі). Если США - символ и опора свободы для всех, то Китай - символ и опора тоталитаризма и коррупции во благо себе.
В глобальном мире идеология Китая мертва. Как и его надувная экономика. Имея столько недоброжелателей вокруг, Китаю следует повеситься.
И если американцы всегда найдут правильное решение, перепробовав все остальные, то китайцы всегда поступят как кацапы. Все их навыки от учителей.
На Китай была надежда с Дэн Сяопином, Чэнь Юням, Е Цзяньином и Ли Сяньняня. Но эта (хрущовская)) "оттепель" завершилась "брежневским") откатом.
Но, что еще. Китайцы - воры.
Еще в 67-м они были грабителями. Наглыми.)
....
Третья в мире китайская армия - такой же миф, как и вторая. Особенно после полученных ******** от вьетнамцев. Сравнение не корректно, но имеет место быть.)
показати весь коментар
10.03.2023 23:38 Відповісти
Разговор будет примерно такой:
- Слышь, Зеленский, кончай войну, война торговать с рашкой мешает, амеры достали уже своими санкциями. Иди, как-то договаривайся с путькой
- А как именно договариваться, товарищ Си?
- Ну, отдашь ему часть своей территории, и все. Будет мир. Хоть на время...
- А если я не хочу отдавать свою территорию?
- .....
показати весь коментар
10.03.2023 22:39 Відповісти
Навіть найвеличніша з жабоїдок у Великій Канаді не може наказати жовтолицему шукати братів серед обрізаних.
показати весь коментар
10.03.2023 23:45 Відповісти
Китай ніколи не визнавав Крим російським, хоча з березня 2014 року минуло вісім років. Визнання такої анексії, підкріпленої лише референдумом, було б небезпечним кроком для китайців. Острів Тайвань фактично функціонує як незалежна держава з 1949 року. Але всі постійні повноваження Ради Безпеки ООН визнають його невід'ємною частиною території Китаю.

Чи зацікавлений Китай дипломатичними кроками для встановлення миру в Україні? Деякі експерти вважають, що ні. Вони вважають, що Китай не проти спокійно спостерігати, як росіяни і європейці біднішають у своєму протистоянні. Деякі підозрюють, що Китай чекає на вигоду, в тому числі і в Сибірському регіоні.

Але китайський посередник пропонує Путіну гідний вихід. Він рятує обличчя. Поступитися благанням свого пекінського «друга» в ім'я збереження світового миру - це не капітуляція перед Україною чи Заходом.
показати весь коментар
10.03.2023 22:57 Відповісти
Комусь, може, й Цзіньпін, а комусь у донбаських кривавих окопах суть українська, єдина - гаплик ворогу клятому - та й чао-хао - дзінь-дзінь!
показати весь коментар
10.03.2023 23:05 Відповісти
Китай іде *****
показати весь коментар
10.03.2023 23:12 Відповісти
Китаи же великии миротворець -- нехаи заб"ють стрелку і покалякають хто є ху .
показати весь коментар
10.03.2023 23:21 Відповісти
А КОЛИ ВЛАДА КИТАЮ ХОТІЛА МИРУ !!! ЛЮДИ ДА, А ВЛАДА НІ !)
показати весь коментар
10.03.2023 23:56 Відповісти
ta lana, buly des' na pochatku viynu screenshoty z kytais'kogo segmentu internetu... tam vony rzhaly z zhertv v Buchi
показати весь коментар
11.03.2023 04:58 Відповісти
Та хто такий, той Сі Цзіньпін, щоб з ним розмовляв найвеличніший лідор **********?!! Хай з ним розмовляє Агрохімія, воно вже готове до того. Доречі, щось я його давно не чув...
показати весь коментар
11.03.2023 01:18 Відповісти
Арахамія вже побіг шукати стрінги зі стразами для зустрічі з гегемоном.
показати весь коментар
11.03.2023 01:45 Відповісти
Сі Цзіньпін розмовляти з лохом ніколи не буде, не той рівень.
показати весь коментар
11.03.2023 06:32 Відповісти
Китай - та сама рашка, тільки в профіль. Диктатори завжди "дружили" і підтримували один одного, так як тільки в цьому запорука виживання їх антилюдських режимів. Душити треба їх, а не вести з ними переговори. Людство, для свого виживання, має це усвідомити раз і на завжди.
показати весь коментар
11.03.2023 06:37 Відповісти
...Если бы Китай был бы за Ukrainu,то бы могбы оккупировать раШку от Байкала до гор Урала...
показати весь коментар
11.03.2023 06:39 Відповісти
Ηαχγ це треба ? Товариш Сі не згодиться бути посередником між Зелею та Путлером. Зеля ж ярлик на князювання бажає отримати не від товариша Сі.
показати весь коментар
11.03.2023 08:02 Відповісти
Брежнев 2.0 на стороне мордора. Так что пошел он в жопу.
показати весь коментар
11.03.2023 11:40 Відповісти
Китай країна БРІКС. Нічого доброго для України від цієї розмови очікувати не варто...
показати весь коментар
13.03.2023 18:05 Відповісти
 
 