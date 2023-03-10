Сі Цзіньпін має поговорити із Зеленським, якщо Китай хоче миру в Україні, - МЗС Канади

Лідер Китаю Сі Цзіньпін має поговорити з президентом Володимиром Зеленським, якщо він справді хоче миру в Україні.

Про це заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Якщо Китай дійсно хоче відігравати роль у мирних переговорах щодо України, то насамперед має відбутися розмова між двома лідерами", - сказала міністр.

За її словами, Зеленський в особистій бесіді з нею раніше вказав, що досі не зустрівся з головою Китаю.

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Як зазначила глава МЗС Канади, вона довела до свого китайського колеги, що Сі Цзіньпін нарешті має провести розмову з президентом Зеленським.