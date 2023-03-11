Запорізький район включено до переліку територій можливих бойових дій, - Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України включило Запорізький район до переліку територій можливих бойових дій, що дозволить найближчим часом відновити доступ до єдиних та державних реєстрів.

Про це Мінреінтеграції повідомило в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, від жителів Запоріжжя надходили численні скарги на те, що доступ до державних реєстрів був тимчасово заблокований, унаслідок чого призупинилася діяльність багатьох життєво важливих сфер.

За даними Мінреінтеграції, відсутність доступу до держреєстрів зумовлена тим, що Запорізький район останнім часом мав статус території активних бойових дій, згідно з відповідним переліком.

"Уряд відреагував на сигнали громадян. За співпраці Мінреінтеграції, Міністерства оборони та Міністерства юстиції до зазначеного переліку внесли зміни", — зазначили у міністерстві.

Так, наказом Мінреінтеграції від 9 березня 2023 року № 84 статус Запорізького району змінений на територію можливих бойових дій.

З оновленим переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово захоплених росією, можна ознайомитися за посиланням.

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