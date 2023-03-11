Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти російських букмекерських компаній та лотерей
В Україні запроваджено санкції проти низки російських букмекерських компаній та лотерей терміном на 50 років. До списку потрапили 287 юридичних та 120 фізичних осіб. Відповідний указ підписав глава держави Володимир Зеленський.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента України.
Указ №145/2023 про рішення РНБО від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" набирає чинності з дати публікації.
Зеленський також поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова контроль за виконанням указу про санкції.
Обмежувальні заходи торкнулися "Спортлото", "Першу міжнародну букмекерську компанію", "Бет.Ру", "КредитСервіс", "Спортбет", "Бетсіті", "Матчбет", "Букмекерську контору "Парі", "Марафон", "БК" Олімп" та інших.
Компаніям, які потрапили до списку, будуть заблоковані активи, заборонять торгові операції, у тому числі виведення капіталу з України, анулюють чи зупинять ліцензії.
У списку санкцій також значаться бізнесмени-іноземці з РФ, Великої Британії, Кіпру, Туреччини, Нідерландів, Польщі, Вірменії.
Термін дії обмежувальних заходів становить 50 років.
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От так ці санкції вплинуть на ігровий бізнес.....
Ще через рік згадають що вони взагалі-то Українці!
А там, через декілька років, може бути, після загальноукраїнського референдуму, можливо і приймемо їх на умовах конфедерації, чи чогось подібного, без права впливу на нашу внутрішню і зовнішню політику, і за умови розміщення на їхній територіїї нашого військового контингенту - нам треба московію відтіснити від наших кордонів, зробити для себе пояс безпеки.
100% ТОВ «ТАТНЄФТЬ- АЗС-УКРАЇНА», що належить російському ПАТ "ТАТНЄФТЬ" імені В.Д. Шашина, яке повʼязують із президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим.
93% ПАТ «Енергомашспецсталь», що через кіпрську компанію входить у склад держкорпорації Росатом.
25% ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», що належать наближеному до російського Міністерства торгівлі бізнесменові Станіславу Гамзалову.
100% ТОВ «Брокард Україна», що належить кіпрській компанії Інденон Холдинг Лімітед, яка контролюється Міністерством торгівлі РФ
В серпні 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив проєкт указу Президента, але він до сих пір не виданий. В указі про вилучення 903 об'єктів, які належать Російській Федерації та її резидентам.