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Новини Санкції проти Росії
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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти російських букмекерських компаній та лотерей

указ

В Україні запроваджено санкції проти низки російських букмекерських компаній та лотерей терміном на 50 років. До списку потрапили 287 юридичних та 120 фізичних осіб. Відповідний указ підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  пресслужба президента України.

Указ №145/2023 про рішення РНБО від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" набирає чинності з дати публікації.

Зеленський також поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова контроль за виконанням указу про санкції.

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Обмежувальні заходи торкнулися "Спортлото", "Першу міжнародну букмекерську компанію", "Бет.Ру", "КредитСервіс", "Спортбет", "Бетсіті", "Матчбет", "Букмекерську контору "Парі", "Марафон", "БК" Олімп" та інших.

Компаніям, які потрапили до списку, будуть заблоковані активи, заборонять торгові операції, у тому числі виведення капіталу з України, анулюють чи зупинять ліцензії.

У списку санкцій також значаться бізнесмени-іноземці з РФ, Великої Британії, Кіпру, Туреччини, Нідерландів, Польщі, Вірменії.

Термін дії обмежувальних заходів становить 50 років.

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Автор: 

букмекери (94) Зеленський Володимир (24374) лотерея (229) санкції (12122)


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Топ коментарі
+15
це ще один доказ,що кацапи не проти війни,а лише проти, щоб їх зачіпало...
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11.03.2023 01:04 Відповісти
+12
А для "Сватів" - СЛАБО ?!!!
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11.03.2023 00:56 Відповісти
+10
Мешканці Бєлгородської області Російської Федерації, відчувши на собі наслідки "спеціальної військової операції" диктатора Володимира Путіна, https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/v-belgorodskij-oblasti-prosyat-pripiniti-obstrili-ukraini-gubernatoru-napravili-list-foto.htm попросили припинити обстрілювати Україну з територію їхнього регіону. При цьому вони не мають нічого проти війни, яку РФ розвязала в нашій країні, просто хочуть, щоб вона їх не зачіпала.

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11.03.2023 01:02 Відповісти
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Шо сі стало ?
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11.03.2023 00:53 Відповісти
А для "Сватів" - СЛАБО ?!!!
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11.03.2023 00:56 Відповісти
Для "Сватів" не на часі - єто другоє...
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11.03.2023 08:09 Відповісти
І навіть року не минуло...
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11.03.2023 02:52 Відповісти
Так, лише через рік після масштабного вторгнення і тільки через те що цивілізований світ "офігівав" від бездіяльності української влади на чолі з зеленським.
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11.03.2023 07:47 Відповісти
Сподіваюся всі пам'ятають Дон Кіхота....
От так ці санкції вплинуть на ігровий бізнес.....
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11.03.2023 07:51 Відповісти
Нарешті
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11.03.2023 10:05 Відповісти
Мешканці Бєлгородської області Російської Федерації, відчувши на собі наслідки "спеціальної військової операції" диктатора Володимира Путіна, https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/v-belgorodskij-oblasti-prosyat-pripiniti-obstrili-ukraini-gubernatoru-napravili-list-foto.htm попросили припинити обстрілювати Україну з територію їхнього регіону. При цьому вони не мають нічого проти війни, яку РФ розвязала в нашій країні, просто хочуть, щоб вона їх не зачіпала.

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11.03.2023 01:02 Відповісти
це ще один доказ,що кацапи не проти війни,а лише проти, щоб їх зачіпало...
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11.03.2023 01:04 Відповісти
Именно так, коллективное *****. Причем, чем старше - тем сильнее отбитые телевизором мозги.
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11.03.2023 01:07 Відповісти
совок сер.лікується тільки евтаназією,і я тут чисто з гуманістських намірів,нащо мордувати тварючок)))
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11.03.2023 01:16 Відповісти
Ну - за рік вже непоганий результат.

Ще через рік згадають що вони взагалі-то Українці!
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11.03.2023 01:21 Відповісти
е нііііі,нах нах,їм ще років 50 репарації платити,я проти розвалу рашки тільки тому.що кожний рузге повинен за цю війну заплатити(а так розповзуться,лови потім як блощиць на суці),і його внуки і правнуки теж,щоб більше не вийобувались.
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11.03.2023 01:25 Відповісти
Тут я з Вами повністю згоден, але ж я зараз говорю про їхні настрої.

А там, через декілька років, може бути, після загальноукраїнського референдуму, можливо і приймемо їх на умовах конфедерації, чи чогось подібного, без права впливу на нашу внутрішню і зовнішню політику, і за умови розміщення на їхній територіїї нашого військового контингенту - нам треба московію відтіснити від наших кордонів, зробити для себе пояс безпеки.
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11.03.2023 01:35 Відповісти
І це ми ще не починали бамбіть Бєлгород! А що, на цю ініціативу, скажуть мешканці Курської та Брянської областей?
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11.03.2023 01:09 Відповісти
А как там санкции на "самого большого волонтера" Крота и его TECHIIA? Снова ввели? А как красиво всех власть разводила, пиарив этого жулика
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11.03.2023 01:12 Відповісти
Т.е. нацбанк и СБУ 2.5 года ( из них год большой войны ) не замечали вывод десятков миллиардов (!!) в месяц на рашу и полное отсутствие налогов на этом лохотроне, а теперь вдруг заметили? Ну-ну ...
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11.03.2023 01:40 Відповісти
Ці структури РФ працювали й весь строк Порошенка.
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11.03.2023 11:56 Відповісти
Откуда вы такие беретесь ? Когда был принят закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» № 768-IX, приведший к этому трешу в сотни миллиардов?
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11.03.2023 12:07 Відповісти
Список підприємств РФ майно яких відмовився націоналізувати президент України Зеленський.

100% ТОВ «ТАТНЄФТЬ- АЗС-УКРАЇНА», що належить російському ПАТ "ТАТНЄФТЬ" імені В.Д. Шашина, яке повʼязують із президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим.

93% ПАТ «Енергомашспецсталь», що через кіпрську компанію входить у склад держкорпорації Росатом.

25% ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», що належать наближеному до російського Міністерства торгівлі бізнесменові Станіславу Гамзалову.

100% ТОВ «Брокард Україна», що належить кіпрській компанії Інденон Холдинг Лімітед, яка контролюється Міністерством торгівлі РФ

В серпні 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив проєкт указу Президента, але він до сих пір не виданий. В указі про вилучення 903 об'єктів, які належать Російській Федерації та її резидентам.
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11.03.2023 01:44 Відповісти
Пічля року війни???
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11.03.2023 05:36 Відповісти
не прошло и года(((
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11.03.2023 08:17 Відповісти
Справа не тільки в росіянах. В Україні заблоковані також британські букмекери: William Hill та BetFair. Також заборонено поповнювати там баланс з України. Зеленський відверто лобіює двох букмекерів, які платять йому за це криптовалютой мільярди гривень. А потім за ці гроші платять слугам по 10-20 тисяч доларів щомісяця у конвертах.
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11.03.2023 08:46 Відповісти
це тема обриганії, але ясне діло, що носить куди треба
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11.03.2023 09:14 Відповісти
Образився, що ставка не зіграла?
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11.03.2023 09:05 Відповісти
а чому 50, треба довічно. Щоб жоден кацап ніколи не міг вести бізнес в Україні.
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11.03.2023 09:12 Відповісти
за давньою традицією спочатку ворогам дадуть вивести капітали а потім з величезним патосом арештують пусті приміщення та пусті рахунки.
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11.03.2023 10:59 Відповісти
 
 