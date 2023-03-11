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Протягом 10 березня авіація та артилерія ЗСУ уразили 8 районів скупчення окупантів та 1 позицію ЗРК, - Генштаб

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії по окупантах протягом 10 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 1 удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу ворога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 8 березня авіація та артилерія ЗСУ завдали 11 ударів по скупченню ворога, 1 позиції ЗРК та 1 командному пункту, - Генштаб

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авіація (4173) Генштаб ЗС (6790) артилерія (801)


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