Протягом 10 березня авіація та артилерія ЗСУ уразили 8 районів скупчення окупантів та 1 позицію ЗРК, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії по окупантах протягом 10 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 1 удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу ворога".
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