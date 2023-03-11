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Новини
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Росія застосувала проти України вже понад п’ять тисяч ракет та більше тисячі дронів, - Зеленський

зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні вже понад п’ять тисяч ракет і більш як тисячу ударних дронів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у зверненні до учасників American Enterprise Institute World Forum.

"Уже понад п'ять тисяч російських ракет, понад тисячу убивчих дронів, передусім іранських, застосовано росією проти наших міст... Чому росія прийшла на нашу землю? Хіба в неї був хоч якийсь справедливий аргумент, щоб почати цю війну? Не було жодного. Це відверта війна тиранії проти свободи", - заявив Президент.

Він підкреслив, що в основі цієї російської війни – ненависть і бажання пограбувати сусідню націю, бажання кремля стерти українську ідентичність, украсти нашу землю, наші ресурси, нашу культуру.

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"Уперше за багато-багато років Європа бачить, як зло свідомо й цинічно обстрілює церкви, як краде навіть збіжжя й техніку у фермерів, убиваючи господарів. Сотні зруйнованих українських шкіл, спалені окупантом україномовні книжки, розстріляні вчителі й представники місцевого самоврядування, тисячі викрадених у батьків і вивезених у росію українських дітей, українські жінки, чоловіки та діти, які зазнали знущань з боку російських солдатів, включно із сексуальними злочинами проти них", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що поки окупант на нашій землі, поки нашим містам загрожує руйнація, поки життя й свобода мільйонів українців під загрозою, Україна повинна продовжувати цю битву.

"І ми вистоїмо. Я знаю, що ми вистоїмо. Разом із вами", - сказав Президент, звертаючись до американських політиків.

Зеленський висловив переконання, що незламність і принциповість України та допомога від наших друзів, передусім Сполучених Штатів Америки, які є глобальним лідером у захисті свободи, є запорукою того, що злу в цій битві не виграти.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24374) крилаті ракети (1081)


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Топ коментарі
+17
Здраствуй, мистер очевидность. А как там наши ракетные программы и программы ударных дронов, которые были свернуты тобой-же сразу, как пришел к власти? Уже забыл или как?
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11.03.2023 01:47 Відповісти
+16
Не було би бовдурів при владі, то путін би і не думав би нападати
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11.03.2023 01:55 Відповісти
+15
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11.03.2023 02:00 Відповісти
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Здраствуй, мистер очевидность. А как там наши ракетные программы и программы ударных дронов, которые были свернуты тобой-же сразу, как пришел к власти? Уже забыл или как?
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11.03.2023 01:47 Відповісти
у нас же країна статистичних досягнень! нехай навіть таких хєрових, головне що більше за інших
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11.03.2023 07:25 Відповісти
Як справи з нашою "помстою", скільки ракет зробили, скількі дронів. Достатньо щоб нанести тотожнє руйнування тимчасової російської *********?
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11.03.2023 01:48 Відповісти
Не було би бовдурів при владі, то путін би і не думав би нападати
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11.03.2023 01:55 Відповісти
Напомню забывчивому чтецу чужих текстов с суфлера как оно было на самом деле

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11.03.2023 01:59 Відповісти
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11.03.2023 02:00 Відповісти
А зараз клянчим по всьому світу ракетки на 150км...
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11.03.2023 08:36 Відповісти
"вперше в історії незалежної України" - забув додати своє коронне, віслюк.
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11.03.2023 02:01 Відповісти
🤣🤣🤣
Совєцькі часи. Лектор розповідає про успіхи п'ятирічки:
- В місті А збудовано нову електростанцію…
Репліка з зали: - А я щойно звідти. Ніякої електростанції там нема!
Лектор провадить: - В місті Б став до ладу хімічний завод…
Той таки голос: - Та я тиждень тому там був. Ніякого заводу там нема!
Лектор (обурено): - А вам, товаришу, треба поменше вештатись і побільше телевізор дивитись!
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11.03.2023 03:12 Відповісти
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11.03.2023 10:44 Відповісти
так давай ми їх асфальтом закидаємо, підар зелений
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11.03.2023 03:17 Відповісти
для кацапов мы - вторая Цусима. И последняя для них в истории
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11.03.2023 04:13 Відповісти
Уперше за багато-багато років Європа бачить, як зло свідомо й цинічно обстрілює церкви, як краде навіть збіжжя й техніку у фермерів, убиваючи господарів. Вован, Европа это бачила с четырнадцатого года, а ты прозрел за последний год, но только на словах. А в твоей кодле и твоей опухшей от пьянства башке до сих пор копошатся мыслишки - разойтись по середине, то есть по Приазовью. А х.ли ты же миротворец и в твоем чердаке война уже давно закончилась, тем более не ты ее начинал. Ты только спровоцировал ее в наиболее трагических масштабах. И о церкви заговорил: похоже тебе предобеденный пунш подают в термосе. Вспомнилось, как на неудачном бенефисе, то бишь на прессухе ты пустил свою слезу по родителям. А есть у тебя слезы оплакивать погибающих солдат и мирных граждан. которых ты отдал на заклание своего "пох..й", я вам ничего не должен и какой-то разницы. Вова вали в Комо. Можно было бы пожелать тебе комы, но ты и так в ней, когда отвечаешь на вопросы без бумажки. БЕЗ ТЕБЯ СТРАНА БЫСТРЕЕ И С МЕНЬШИМИ ПОТЕРЯМИ УНИЧТОЖИТ ВРАГА.
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11.03.2023 04:48 Відповісти
Володя береже московську церкву, як зеніцу свого ока, бо то його потернційні вибори. Навіть не виконав закон Верховнеої Ради і Конституційного суду, щоб УПЦ МП (Українська православна церква московського патріархату)мала законну назву РПЦ (Російська православна церква в Україні), сховавшись за українську нахву. Як там термос, Володю? Думаєш ми про це забулися? То це "братній народ" стріляє по українцях? Це ж твоя, Володю риторика, це ж ти прославоляв цей "русский мир" в своєму репертуарі все своє життя, руйнуючи і гадячи на все українське, бо воно не твоє. А за один рік став патріотом? Не повірю, просто перевбуквся, а всередині малорос і совєт.
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11.03.2023 08:31 Відповісти
Коли цапи виробляли ракети, в Украïнi будували шляхи для швидкого пересування цапiв по краïнi.
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11.03.2023 06:11 Відповісти
Мені кажеться , що зараз саме час Зе звернутись до презідента Грузії з проханням ПОМИЛОВАТИ СААКАШВІЛІ
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11.03.2023 06:28 Відповісти
а мені Софія, здається, що саакашвіля вилікувалась від хронічної залежності та повинна відповісти за все і в Грузії і в Україні після цього.
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11.03.2023 10:48 Відповісти
А мені кажеться, що люди із харизмою можуть збирати вокруг себе талановиту команду.

‼️вбивати саакашвилі у тюрьми ( громадянина України) - це буде історичне пятно до усіх причастних . Лепше, щоб на Україні цього п'ятна не було , тому ГОЛОСНО І ШВИДКО политики України ( і владні і опозиційні) мають требувати від презідента Грузії звільнення Саакашвіли

І ЩЕ - погляди електорату змінюються- колись Черчіля, який зібрав коалицію проти гитлера , не переобрали після війни Премьер міністром - були претензії по економічному блоку до нього.

но ім'я Черчіля - історично. Так і с Саакашвілі. Треба наступити себе на горло у своїх претензіях до нього і добитись його визволення
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11.03.2023 15:18 Відповісти
у цьому питанні у нас діаметрально протилежні погляди... А громадянство набуте брехнею та без відмови від попереднього- це фількіна зебільна грамота... Використали цього наркомана командою іншого наркомана та сплавили в унітазГрузію як використаний презерватив.
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11.03.2023 18:59 Відповісти
Я просто нагадаю, що зелені кондоми створили такі умови для вітчизняних приватних виробників зброї/дронів та ін, коли виробляти в Україні просто їм невигідно. Бо з одного боку існує заборона на експорт військової продукції, а з іншої - держава ніхєра не закупляє у вітчизняних підприємств тим самим знищуючи ці підприємства. Тобто вітчизняний мілітарі бізнес не маючи покупців в Україні, він ще й не може продавати свою продукцію закордон. Відповідно ми бачимо переїзд цих підприємств закордон, як єдину можливість вижити. Ось так зелені довпойопи керують країною.
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11.03.2023 06:34 Відповісти
І знову з'являються думки, що би було, якби нарід 73% не вибирав "какая разница", а вибрав "Армію, мову, віру"? Впевнений, що вже у 2020 році в нас були "Грім 2", "сотні "Нептунів", тисячі ракет "вільха м", сотні САУ "Богдана", сотні тисяч снарядів 152 і 155 калібрів, тисячи танків різної модефіувції як "Оплоти", "Булати" "т-72, т-80, а можливо і були розроблені нові зразки. Випускалися бронетранспортери, "Стугни", Корсари", "Фурії", "Горлиці", "Лелеки", навіть дороблена ППО ПРО "Кільчень" і ставала на бойове чергування під Києвом, Дніпром, Маріуполем... Були посилені військові формування біля Чонгару, найбільший літак "Мрія" перевозив військові запаси для НАТО і навпаки, економіека продовжувала розвиток, будувалися по графіку і дороги..., але наріду захотілося поржати і "зробити себе ще раз". Смішно? А Президент читаючи чужий текст з папірця навіть не повів бровою, навіть не почервонів, що то його прорахунки, що то він всі державні кошти зарив в дороги, підставивши 40 мільйонів громадян під ракети варвара і хто знає коли цьому настане кінець.
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11.03.2023 07:03 Відповісти
Зелені дегенерати і їх недорозвинутий лохторат буквально знищили країну "па-пріколу".
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11.03.2023 13:58 Відповісти
Гнусавий клоун зєлєнський пиляє відосики , Герої гинуть . Все іде за Оманським планом.
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11.03.2023 07:19 Відповісти
Звичайно, пані Інно, Україна вистоїть. А хто такі коментатори Бубузова? Українці бажають бачити Україну вільною, зі своєю культурою, мовою, традиціями..., а "какая разница" тут вже не пройде ніколи. Правда для багатьох "слуг" і їх рідних братів ОПЗЖ, українська мова, як ладан для чорта. Навіть не уявляю, як там поживає бідний "слуга" і українофоб бужанський.
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11.03.2023 09:18 Відповісти
А скільки ракет ти застосував, щоб відплатити за террор? Чи надувати щоки і гундіти у відосиках - це вся відплата террористам? Нікчема.
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11.03.2023 13:57 Відповісти
 
 