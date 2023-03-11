Росія застосувала проти України вже понад п’ять тисяч ракет та більше тисячі дронів, - Зеленський
Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні вже понад п’ять тисяч ракет і більш як тисячу ударних дронів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у зверненні до учасників American Enterprise Institute World Forum.
"Уже понад п'ять тисяч російських ракет, понад тисячу убивчих дронів, передусім іранських, застосовано росією проти наших міст... Чому росія прийшла на нашу землю? Хіба в неї був хоч якийсь справедливий аргумент, щоб почати цю війну? Не було жодного. Це відверта війна тиранії проти свободи", - заявив Президент.
Він підкреслив, що в основі цієї російської війни – ненависть і бажання пограбувати сусідню націю, бажання кремля стерти українську ідентичність, украсти нашу землю, наші ресурси, нашу культуру.
"Уперше за багато-багато років Європа бачить, як зло свідомо й цинічно обстрілює церкви, як краде навіть збіжжя й техніку у фермерів, убиваючи господарів. Сотні зруйнованих українських шкіл, спалені окупантом україномовні книжки, розстріляні вчителі й представники місцевого самоврядування, тисячі викрадених у батьків і вивезених у росію українських дітей, українські жінки, чоловіки та діти, які зазнали знущань з боку російських солдатів, включно із сексуальними злочинами проти них", - сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що поки окупант на нашій землі, поки нашим містам загрожує руйнація, поки життя й свобода мільйонів українців під загрозою, Україна повинна продовжувати цю битву.
"І ми вистоїмо. Я знаю, що ми вистоїмо. Разом із вами", - сказав Президент, звертаючись до американських політиків.
Зеленський висловив переконання, що незламність і принциповість України та допомога від наших друзів, передусім Сполучених Штатів Америки, які є глобальним лідером у захисті свободи, є запорукою того, що злу в цій битві не виграти.
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Совєцькі часи. Лектор розповідає про успіхи п'ятирічки:
- В місті А збудовано нову електростанцію…
Репліка з зали: - А я щойно звідти. Ніякої електростанції там нема!
Лектор провадить: - В місті Б став до ладу хімічний завод…
Той таки голос: - Та я тиждень тому там був. Ніякого заводу там нема!
Лектор (обурено): - А вам, товаришу, треба поменше вештатись і побільше телевізор дивитись!
‼️вбивати саакашвилі у тюрьми ( громадянина України) - це буде історичне пятно до усіх причастних . Лепше, щоб на Україні цього п'ятна не було , тому ГОЛОСНО І ШВИДКО политики України ( і владні і опозиційні) мають требувати від презідента Грузії звільнення Саакашвіли
І ЩЕ - погляди електорату змінюються- колись Черчіля, який зібрав коалицію проти гитлера , не переобрали після війни Премьер міністром - були претензії по економічному блоку до нього.
но ім'я Черчіля - історично. Так і с Саакашвілі. Треба наступити себе на горло у своїх претензіях до нього і добитись його визволення
фількіназебільна грамота... Використали цього наркомана командою іншого наркомана та сплавили в унітазГрузію як використаний презерватив.