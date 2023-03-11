Росія застосувала проти України вже понад п’ять тисяч ракет та більше тисячі дронів, - Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні вже понад п’ять тисяч ракет і більш як тисячу ударних дронів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у зверненні до учасників American Enterprise Institute World Forum.

"Уже понад п'ять тисяч російських ракет, понад тисячу убивчих дронів, передусім іранських, застосовано росією проти наших міст... Чому росія прийшла на нашу землю? Хіба в неї був хоч якийсь справедливий аргумент, щоб почати цю війну? Не було жодного. Це відверта війна тиранії проти свободи", - заявив Президент.

Він підкреслив, що в основі цієї російської війни – ненависть і бажання пограбувати сусідню націю, бажання кремля стерти українську ідентичність, украсти нашу землю, наші ресурси, нашу культуру.

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"Уперше за багато-багато років Європа бачить, як зло свідомо й цинічно обстрілює церкви, як краде навіть збіжжя й техніку у фермерів, убиваючи господарів. Сотні зруйнованих українських шкіл, спалені окупантом україномовні книжки, розстріляні вчителі й представники місцевого самоврядування, тисячі викрадених у батьків і вивезених у росію українських дітей, українські жінки, чоловіки та діти, які зазнали знущань з боку російських солдатів, включно із сексуальними злочинами проти них", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що поки окупант на нашій землі, поки нашим містам загрожує руйнація, поки життя й свобода мільйонів українців під загрозою, Україна повинна продовжувати цю битву.

"І ми вистоїмо. Я знаю, що ми вистоїмо. Разом із вами", - сказав Президент, звертаючись до американських політиків.

Зеленський висловив переконання, що незламність і принциповість України та допомога від наших друзів, передусім Сполучених Штатів Америки, які є глобальним лідером у захисті свободи, є запорукою того, що злу в цій битві не виграти.

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