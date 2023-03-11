Росіяни будують оборонні укріплення в Курській і Бєлгородській областях, щоб зобразити Україну як загрозу території РФ, - ISW
Будівництво оборонних ліній росіянами в Бєлгородській і Курській областях є інформаційною операцією, щоб зобразити Україну загрозою РФ. Натомість будівництво укріплень в окупованому Криму свідчить про невпевненість росіян у спроможності утримувати захопленні території на півдні України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Російські війська продовжують встановлювати оборонні лінії в тилових районах далеко від нинішньої лінії фронту, а також у самій Росії, де, ймовірно, ніколи не будуть вестися бойові дії, йдеться у звіті ISW.
Зокрема, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив 9 березня, що російська влада завершила будівництво "засічної лінії" укріплень уздовж кордону з Україною. Він заявив, що російські війська повинні виділити сили для захисту цієї системи укріплень у разі нападу України на Бєлгородську область. Гладков також повідомив, що російські чиновники витратили 10 млрд рублів (приблизно 132 млн доларів) на будівництво оборонної лінії, що, вважають аналітики інституту, ймовірно, є марною тратою коштів на тлі питань про здатність Росії фінансувати свої військові зусилля в Україні.
Український Генеральний штаб також повідомив 10 березня, що російські війська продовжують будувати укріплення вздовж кордону Курської області з Україною. Це ще одна російська область, де, вважають в ISW, ймовірно, ніколи не буде бойових дій.
Крім того, глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив 10 березня, що російські війська будують оборонну лінію в Криму. В інституті зазначили, що укріплення в Криму розташовуються далеко від нинішньої лінії фронту на півдні України, а російський персонал і техніка, розміщені на цих лініях, були б більш доречними в інших місцях України.
Аналітики ISW вважають, що російські чиновники в Курській і Бєлгородській областях, ймовірно, будують оборонні укріплення на підтримку інформаційних операцій, які мають на меті зобразити Україну як загрозу російській території, щоб представити війну в Україні як життєво важливу для РФ.
Продовження будівництва російських укріплень у Криму, припускають експерти інституту, може свідчити про те, що російські війська не впевнені у своїй здатності утримувати окуповані території на півдні України в довгостроковій перспективі.
В ISW додали, що наразі не спостерігають розгортання російських військ на жодній з цих оборонних ліній, а тому укріплення наразі не є важливими для російських операцій в Україні.
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Кацапи абсолютно щиро вважають нормою захопити або вкрасти чуже.
"Вєщество" оте називається "водка" І підмішують їм її в їжу ще до моменту зачаття - в яйцеклітини та сперматозоїди! І виходять в результаті "діти п"яних вихідних"
Алкоголік у другому поколінні зі своїм алкоголізмом сам упоратися вже не може, йому обов'язково потрібна допомога медицини.
А алкоголік у третьому поколінні невиліковний. Ані він сам, ані за допомогою медицини. Водка стає частиною біохімічних процесів його організму і без неї не виживе.
А ось алкоголіків четвертого-п'ятого покоління просто не буває.
Чи не тому населення Росії скорочується такими катастрофічними темпами?
- Потому что без водки русские начать не могут, а с водкой - "кончить"!
До речі - у викладеній мною цитаті викладена "вся глубина рассийскай мысли" - для "заспокоєння" лікарями колись бром застосовувався, а не фтор! (фтор - найсильніший окислювач у природі В його присутності горять навіть негорючі в атмосфері кисню речовини)
- "Я не ******, я алкаш".
І усією своєю поведінкою підтверджував цю тезу.
Помер дуже рано, до 30.
Вгадайте від чого?
В останні роки він горілки вже не пив, не по кишені була. Втім, і тодішня "казьонка" від "пальонки" мало чим відрізнялася.
Він помер від шмурдяка та початкового наркотичного досвіду. Мати, звичайно, страждала, боролася за сина, а потім руки опустила і сказала приречено - "Ну що я можу зробити, якщо його батько кличе його?"
Тільки на всяк випадок хай беруть із собою все, що можно надуть.