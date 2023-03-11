УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11138 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 356 22

Росіяни будують оборонні укріплення в Курській і Бєлгородській областях, щоб зобразити Україну як загрозу території РФ, - ISW

область,курська

Будівництво оборонних ліній росіянами в Бєлгородській і Курській областях є інформаційною операцією, щоб зобразити Україну загрозою РФ. Натомість будівництво укріплень в окупованому Криму свідчить про невпевненість росіян у спроможності утримувати захопленні території на півдні України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжують встановлювати оборонні лінії в тилових районах далеко від нинішньої лінії фронту, а також у самій Росії, де, ймовірно, ніколи не будуть вестися бойові дії, йдеться у звіті ISW.

Зокрема, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив 9 березня, що російська влада завершила будівництво "засічної лінії" укріплень уздовж кордону з Україною. Він заявив, що російські війська повинні виділити сили для захисту цієї системи укріплень у разі нападу України на Бєлгородську область. Гладков також повідомив, що російські чиновники витратили 10 млрд рублів (приблизно 132 млн доларів) на будівництво оборонної лінії, що, вважають аналітики інституту, ймовірно, є марною тратою коштів на тлі питань про здатність Росії фінансувати свої військові зусилля в Україні.

Український Генеральний штаб також повідомив 10 березня, що російські війська продовжують будувати укріплення вздовж кордону Курської області з Україною. Це ще одна російська область, де, вважають в ISW, ймовірно, ніколи не буде бойових дій.

Крім того, глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив 10 березня, що російські війська будують оборонну лінію в Криму. В інституті зазначили, що укріплення в Криму розташовуються далеко від нинішньої лінії фронту на півдні України, а російський персонал і техніка, розміщені на цих лініях, були б більш доречними в інших місцях України.

Аналітики ISW вважають, що російські чиновники в Курській і Бєлгородській областях, ймовірно, будують оборонні укріплення на підтримку інформаційних операцій, які мають на меті зобразити Україну як загрозу російській території, щоб представити війну в Україні як життєво важливу для РФ.

Продовження будівництва російських укріплень у Криму, припускають експерти інституту, може свідчити про те, що російські війська не впевнені у своїй здатності утримувати окуповані території на півдні України в довгостроковій перспективі.

В ISW додали, що наразі не спостерігають розгортання російських військ на жодній з цих оборонних ліній, а тому укріплення наразі не є важливими для російських операцій в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протитанкові загородження почали будувати також у Брянській області, - росЗМІ

Автор: 

росія (66104) Курськ (1162) ISW (653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
"Пірамідки" копіювали у Гордона? Дебіли просто не розуміють одного - українцям не потрібна їх земля! Вони просто хочуть щоб Росія від них "від"їбалася" І для цього , вийшовши на кордон, вони просто візьмуть на приціл території Росії І при будь-яких обстрілах будуть стрілять у відповідь А летючі у повітрі снаряди і ракети "пірамідками" спинить неможливо!
показати весь коментар
11.03.2023 06:42 Відповісти
+8
Або на зеленому асфальті
показати весь коментар
11.03.2023 06:52 Відповісти
+8
"Есть гипотеза, что в пищу вооруженных сил наших, особенно генералам, подмешивают какие-то вещества, например, тот же фтор, который резко уменьшает умственную способность и волевую компоненту"
"Вєщество" оте називається "водка" І підмішують їм її в їжу ще до моменту зачаття - в яйцеклітини та сперматозоїди! І виходять в результаті "діти п"яних вихідних"
показати весь коментар
11.03.2023 07:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як на мене, у КНР й БНР просто крадуть гроші, як на кріліковій стіні.
показати весь коментар
11.03.2023 06:37 Відповісти
Або на зеленому асфальті
показати весь коментар
11.03.2023 06:52 Відповісти
Хто такий крілік? Може клірик?
показати весь коментар
11.03.2023 07:19 Відповісти
"Пірамідки" копіювали у Гордона? Дебіли просто не розуміють одного - українцям не потрібна їх земля! Вони просто хочуть щоб Росія від них "від"їбалася" І для цього , вийшовши на кордон, вони просто візьмуть на приціл території Росії І при будь-яких обстрілах будуть стрілять у відповідь А летючі у повітрі снаряди і ракети "пірамідками" спинить неможливо!
показати весь коментар
11.03.2023 06:42 Відповісти
Кожен судить по собі, я це давно помітив з життєвого досвіду.

Кацапи абсолютно щиро вважають нормою захопити або вкрасти чуже.
показати весь коментар
11.03.2023 07:47 Відповісти
"Есть гипотеза, что в пищу вооруженных сил наших, особенно генералам, подмешивают какие-то вещества, например, тот же фтор, который резко уменьшает умственную способность и волевую компоненту"
"Вєщество" оте називається "водка" І підмішують їм її в їжу ще до моменту зачаття - в яйцеклітини та сперматозоїди! І виходять в результаті "діти п"яних вихідних"
показати весь коментар
11.03.2023 07:00 Відповісти
Алкоголік у першому поколінні зусиллям волі може від водкі відмовитись.
Алкоголік у другому поколінні зі своїм алкоголізмом сам упоратися вже не може, йому обов'язково потрібна допомога медицини.
А алкоголік у третьому поколінні невиліковний. Ані він сам, ані за допомогою медицини. Водка стає частиною біохімічних процесів його організму і без неї не виживе.
А ось алкоголіків четвертого-п'ятого покоління просто не буває.
Чи не тому населення Росії скорочується такими катастрофічними темпами?
показати весь коментар
11.03.2023 07:18 Відповісти
- Почему в России такая низкая рождаемость?
- Потому что без водки русские начать не могут, а с водкой - "кончить"!
До речі - у викладеній мною цитаті викладена "вся глубина рассийскай мысли" - для "заспокоєння" лікарями колись бром застосовувався, а не фтор! (фтор - найсильніший окислювач у природі В його присутності горять навіть негорючі в атмосфері кисню речовини)
показати весь коментар
11.03.2023 07:25 Відповісти
Як казав один знайомий кацап, я вже народився з перегаром.
показати весь коментар
11.03.2023 07:21 Відповісти
А ти згадай почтмейстера з "Ревізора" Гоголя! " Он говорит, что его мамка в детстве уронила и с тех пор от него немного отдаёт водкою!"
показати весь коментар
11.03.2023 07:27 Відповісти
Ось і один мій знайомий теж відповідав у тому ж дусі на запитання, чому він дівчатами не цікавиться (а хлопець був видний, красивий, дівки на нього дивилися):
- "Я не ******, я алкаш".
І усією своєю поведінкою підтверджував цю тезу.
Помер дуже рано, до 30.
Вгадайте від чого?
показати весь коментар
11.03.2023 07:30 Відповісти
Від "пальоной" водовки, як вони кажуть?
показати весь коментар
11.03.2023 07:43 Відповісти
Ніт, "пальонки" тоді ще не було.
В останні роки він горілки вже не пив, не по кишені була. Втім, і тодішня "казьонка" від "пальонки" мало чим відрізнялася.
Він помер від шмурдяка та початкового наркотичного досвіду. Мати, звичайно, страждала, боролася за сина, а потім руки опустила і сказала приречено - "Ну що я можу зробити, якщо його батько кличе його?"
показати весь коментар
11.03.2023 07:56 Відповісти
roblyat' zlo, a sho b sovist' ne muchala - korchat' z sebe jervu... odnym slovom - kacapy
показати весь коментар
11.03.2023 07:18 Відповісти
як би там не було, а ці лінії - свідотство, що навіть до найупоротішіх москалів дійшло де проходить кордон! нажаль, тіки частково
показати весь коментар
11.03.2023 07:19 Відповісти
Ставят пирамидки на счастье.
показати весь коментар
11.03.2023 07:45 Відповісти
Та кому вони нах потрібні, падли. Ненавиджу! Гниле сміття на планеті.
показати весь коментар
11.03.2023 07:45 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2023 09:13 Відповісти
Ай, до сих пор не поняли, что это заградительная полоса от своих же. Эти пирамиды для руснявого мяса, которое на второй или третьей мобилизации уже начнет бунтовать. И для одиночного бмп, которое решило пойти свергать режим на россии вместо гарантированной смерти в канаве, такие зубы дракона будут серьезным препятствием, у них нету же крана или взрывчатки проложить проход. Это именно работа ФСБ для эффективных заграждений. С их помощью можно будет мелкими партиями закидывать кацапов на фронт, будучи в серьезном меньшинстве по числу людей. Тоже самое в Крымской области. Чтобы кто-то не взял катер или лодку и не поплыл в более безопасное место. Одному пройти 2-3 траншеи и пару рядов колючки - это лишних 5-10 минут времени, а там уже заграды из фсб приедут и расстреляют свое мясо.
показати весь коментар
11.03.2023 09:32 Відповісти
якщо на Білогородщині завершили будівництво "засєчной лініі" укріплень, то хай перекидають бригади і техніку в Крим, бо там на пляжах ніяк не можуть добудувати "засєчную лінію" - вранці приходять, а окопів вже нема.
Тільки на всяк випадок хай беруть із собою все, що можно надуть.
показати весь коментар
11.03.2023 10:43 Відповісти
В Курской и Белгородской областях строят по той же причине, что и в Крыму. К примеру: что, если после освобождения всей территории Украины эти будут продолжать ее обстреливать? Вообще, я давно говорил, что в любом случае надо будет создавать зону безопасности на территории россии.
показати весь коментар
11.03.2023 15:21 Відповісти
Что кацапі??Обосрались???
показати весь коментар
11.03.2023 18:44 Відповісти
 
 