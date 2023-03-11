УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11138 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
842 6

Сейм Литви ухвалив резолюцію із закликом не допускати росіян і білорусів до участі в Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях

олімпіада

Литовський парламент у п’ятницю одноголосно ухвалив резолюцію, в якій закликає не допустити російських і білоруських спортсменів і чиновників до участі в Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях.

Про це повідомляє Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.

У документі наголошується олімпійський принцип, згідно з яким "спорт повинен служити гармонійному розвитку людства, з метою сприяння розвитку мирного суспільства, яке прагне до збереження людської гідності".

З огляду на це литовські парламентарі закликають усі парламенти світу "висловити свою чітку і рішучу незгоду" з будь-якими пропозиціями дозволити російським і білоруським спортсменам і офіційним особам брати участь в Олімпійських іграх або інших міжнародних змаганнях, зокрема й під нейтральним прапором.

"Сейм переконаний, що перемоги російських або білоруських спортсменів, навіть під нейтральним прапором, будуть використовуватися злочинними режимами, які очолюють їхні країни, для пропаганди війни і ненависті, а також як "доказ" того, що реальних санкцій не існує і що міжнародна ситуація нібито повертається до нормального стану", – йдеться в резолюції.

Умовою відновлення участі представників РФ і Білорусі в міжнародних спортивних змаганнях там називають припинення російської військової агресії проти України, відведення російських військ і відповідальність за злочини агресії і воєнні злочини, а також відшкодування в повному обсязі збитків, завданих Україні.

У лютому уряди майже 30 країн, включно з Францією, яка прийматиме Олімпіаду-2024, закликали Міжнародний олімпійський комітет усунути росіян і білорусів від участі у іграх у Парижі через проблеми з чіткістю "нейтралітету" спортсменів.

До числа тих, хто підписав лист, входять: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Греція, Ісландія, Ірландія, Південна Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Румунія, Словаччина, Словенія та Швеція.

Також читайте: Якщо спортсменів з РФ допустять до Олімпійських ігор, лише питання часу, коли Росія змусить їх підіграти пропаганді війни, - Зеленський

Автор: 

Білорусь (7969) Литва (2453) Олімпіада (687) росія (66104) спорт (1632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.03.2023 06:49 Відповісти
Кацапня все життя живе в гівні. Це для них звичне середовище.
показати весь коментар
11.03.2023 07:12 Відповісти
Допустить касапов и их холуев *********** на Олимпиаду это все тоже самое, что пустить на стотысячный стадион двести прокаженых ковидных зараженых чумой и тифом.
показати весь коментар
11.03.2023 08:15 Відповісти
Якщо допустять кацапів, то прогресивним країнам просто туди не потрібно їхати, хай змагаються кацапи, білокацапи, сірійці і північна корея.
показати весь коментар
11.03.2023 08:36 Відповісти
Це русофобія якась! Обкурена коняка лавров буде скаржитись в ООН!
показати весь коментар
11.03.2023 08:47 Відповісти
Спортсмены, давайте на отборочных подойдем всей толпой, снимем штаны и начнем ссать на кацапов прямо в лицо. Леди могут использовать такую насадку-шланг, ну понимайте, что я имею в виду. Просто ссать на кацапов. Ничего не будет, организаторы не дисквалифицируют десятки самых именитых спортсменов, иначе спонсоры будут недовольны, они же вложились в их персональную медийку. Просто обоссым кацапов и **********. А если они полезут с дракой, ну пожалуйста, нужно пропустить пару раз, снять побои и выкинуть их на законной основе.
показати весь коментар
11.03.2023 09:27 Відповісти
 
 