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США працюють над посиленням контролю за експортом мікрочипів до Китаю, - Bloomberg

китай,сша

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над подальшим посиленням обмежень на експорт обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Bloomberg.

Уряд поінформував американські компанії про план і повідомив їм, що має намір оголосити про обмеження вже наступного місяця. Згідно з наявними даними, адміністрація Байдена планує координувати свої дії з Нідерландами та Японією.

Цього тижня уряд Нідерландів заявив, що планує запровадити нові обмеження на експорт напівпровідникових технологій до Китаю для захисту національної безпеки.

Представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявив у четвер, що Китай рішуче виступає проти обмежень як засобу втручання та обмеження нормальних економічних і торговельних обмінів між китайськими та голландськими компаніями.

Наприкінці минулого року США запровадили низку експортних обмежень проти Китаю, у тому числі заборону на постачання деяких напівпровідникових мікросхем, які виробляють у будь-якій точці світу на американському устаткуванні.

Також читайте: США запровадили санкції проти компаній з Китаю, які постачали Ірану деталі для "Шахедів"

Автор: 

Китай (4707) США (23426) експорт (4524) Bloomberg (237)


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Топ коментарі
+1
Дрить-киздиць!
Втрачене покоління!
Ні про які мікрочіпи не йдеться.
Тупорилі - мова йде про обладнання для ії виробництва - фотомашини, іонно-променеві установки та інше.
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11.03.2023 07:29 Відповісти
+1
треба ще китайським студкнтам дати копняка, не давати візи типу F на навчання
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11.03.2023 08:04 Відповісти
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B 2021 році Китай купив 53% всього його імпорту із західних країн. Але справа не тільки і не стільки в кількості, скільки в якості імпорту. Найбільше Китай залежить від Заходу в області високотехнологічної продукції, в першу чергу в області напівпровідників. Експортуючи мікрочіпи, Китай одночасно імпортує їх, причому в гігантських обсягах: у 2021 році вони були закуплені на 433 млрд дол. При цьому 68% були придбані на Заході.

У разі загострення конфлікту КНР буде найскладніше знайти заміну ************* чіпам, «так як машини для їх виробництва також надходять із Заходу на 76%. Однак в таких перспективних технологічних областях, як штучний інтелект, Big Data і швидкість роботи комп'ютерів, Китай, швидше за все, зіткнеться зі стійким відставанням. Це в кінцевому підсумку вплине на військовий потенціал Китаю і, ймовірно, на довгий час відстане від США.
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11.03.2023 07:17 Відповісти
хто-небудь задумується над тим, що перспективний штучний інтелект і роботи залишать з часом без роботи сотні мільйонів людей, у яких є сім'ї і їх потрібно утримувати і годувати? Тож з часом може виявитися і так, що фільм "Термінатор" був не такою й вже нереальною фантастикою...
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11.03.2023 13:46 Відповісти
Дрить-киздиць!
Втрачене покоління!
Ні про які мікрочіпи не йдеться.
Тупорилі - мова йде про обладнання для ії виробництва - фотомашини, іонно-променеві установки та інше.
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11.03.2023 07:29 Відповісти
Сіньська цивілізація має самостійно винайти наукові принципи та технології виробництва електронних компонентів. Побажаємо їм щастя. Кінець імперіалізму!
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11.03.2023 07:35 Відповісти
Это странно, учитывая что Китай крупнейший экспортер микрочипов. Следом идут Тайвань, Сингапур и Южная Корея.
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11.03.2023 07:59 Відповісти
Це зовсім не дивно, враховуючи, що більшість журналістів - випускники Могилянської бурси, де діти з глухих сіл отримують освіту на рівні ПТУ.
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11.03.2023 08:04 Відповісти
мікрочипів для відкриття гаражних дверей my ass
я згоден руками відкривати гараж тільки щоб жовта чума не мала доступу
і дупу згоден підтирати листям і молодою хвоєю тільки би заборонили китайський туалетний папір
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11.03.2023 08:08 Відповісти
Да что же они вам такого сделали. Живут себе, на жизнь зарабатывают, как и все.
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11.03.2023 08:25 Відповісти
от нехай і заробляють шиттям долемби і щільно контролюють популяцію горобців
кожен хто не розділяє цінності заходу є потенційний ворог
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11.03.2023 08:49 Відповісти
китай надо вернуть на его историческую родину - в глубочайшую задницу... не поставлять технологий, прервать все контракты и ничего не закупать в этом вонючем дерьме... пусть сами себя пожирают...
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11.03.2023 08:00 Відповісти
треба ще китайським студкнтам дати копняка, не давати візи типу F на навчання
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11.03.2023 08:04 Відповісти
По-моему, уже поздно. В Китае достаточно вычислительной мощности на что угодно, за исключением разве что климатического оружия, создания землетрясения подземным ядерным взрывом и других моделируемых задач для суперкомпьютеров. Оснастить ракеты, снаряды, самолеты электроникой на все необходимые задачи они уже могут. Ну будет техпроцесс выше, потребление энергии выше, больше чипов нужно будет взять - ерунда. Опоздали, ребята, с этим. 30 лет назад у Китая ничего не было, они молились на старые японские станки. И кацапы закупились миллионами штук, им хватит на все производство, у них скорее проблема с токарями и фрезеровщиками, а не с чипами.
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11.03.2023 09:24 Відповісти
Почему Иран под санкциями умудряется выпускать весь спектр современных вооружений. Да потому что красножопых друзья помогают.
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11.03.2023 12:12 Відповісти
 
 