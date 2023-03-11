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Кислиця про скликання РФ Радбезу ООН для обговорення "русофобії": "Тут не до попкорну, тут санітари потрібні"
Росія вирішила скликати засідання Ради Безпеки ООН 14 березня, щоб "зосередитися" на "русофобії". Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав таку повістку "клінічним випадком".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ ізпосиланням на Twitter Кислиці.
"Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб "зосередитися" на "русофобії як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи". Тут не до попкорну, тут санітари потрібні", - написав Кислиця.
Топ коментарі
+36 Сергей Олейник #493313
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+34 Aaron Yaglom
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«Фобія» перекладається як « страх».
Але в Україні до Росії « страху» НЕ МАЕ.
Бо її Ненавидять.
Відкрито та щиро.
Там, где образовался вакуум морали, культуры, традиций, образования, истории, обязательно приходит что-то другое.
В данном случае - российский духовный вакуум захлестывает вал уголовной идеологии. АУЕ, как основа всех основ, и не только среди уголовников, но даже среди людей отношения к блатным не имеющих - от детсада и до домов престарелых.
Приводят примеры, и один из них Забайкальский край, где по понятиям живут абсолютно все. И уголовники, и гражданские, и молодые, и старые, и начальники и менты...
А если ты по понятиям жить не хочешь?
Так кто же тебя спрашивать будет? Заставят.
Россия по части социологических моделей развития в мировом тренде не идет. Еще Петр Первый создал уникальную социальную формацию, то, что позже назвали "Крепостной Капитализм". По части развития товарно-денежных отношений - капитализм, а по части развития общества - глухой феодализм
папи ******* "палкувати" ще з семінарії
Можливо потрібно було скликати засідання ООН ще тоді, коли плюгавий фюрер розповідав, що "Украини нєт, укранского язіка нєт, Украинской истории нєт".... От так весь світ і догрався, бо тоді всі країни оон промовчали....
https://www.youtube.com/watch?v=401w9GKYbf8
Лише послухайте, що воно верзе...
Позднер.. запоздалого на размышления, насчет нераспространения НАТы на восток:
1). Официальной бумаги (обязательства , о непродвижении на восток нет, бо тупая кремлядь не удосужилась ее состряпать, прежде чем убирать свои войска из Западной Европы. Да тогда даже генсек Мордов возмущаццо, мол стока иметь танков и ракет у берлинской стены и не положить на лопатки Штаты с Европой, прежде ,чем эти танки вывести из разных там Чехословакий.
2). СССР... - где он? шобы перед кем-то блюсти устные обiцянки.
3)В то время, когда отпускали восточную Германию " в родную гавань", пыня фигурирует задним планом на фото тех событий и, самое главное, на фоне договаривающихся (амеро-советских) лиц, по согласованию вопроса воссоединению 2-х Германий... На всех фото, пыня задним планом зубоскалил, тобто, всецело поддерживал политику партии и правительства... А нет шобы тогда пыне войти в ступор и запротестовать против воссоединения Германий до тех пор, пока не подпишется нужная бумага... ЗЫ... Шо же ща случилось с пыней? начал выдавать желаемое за действительное, потому то и пошел с геноцидом на украинцев... Вот ту-то вопрос к зебилам, мол, почему, тупни, молчим , не созываем ООН по этому вопросу, даете кацапам изголяться над собой же.
Сегодня Геншер утверждает: в ходе переговоров о запрете вступления восточноевропейских государств в НАТО даже не упоминалось. Это подтверждают и другие участники.
То чем кацапы претензируют сегодня к НАТО - Полный абсурд
В конце мая 1990 г. Горбачев наконец согласился с членством объединенной Германии в НАТО. Но почему они с Шеварднадзе не добились от Запада письменных гарантий нерасширения альянса - ведь у них на руках тогда были все козыри?( «В начале 1990 года Варшавский договор еще существовал, - объясняет сегодня Горбачев…»).
за « военним русским кораблем» !
Нам сегодні треба не соплі размазувати,
а бити ху&ла!
Смерть російським окупантам !
Слава ЗСУ!
Влади́мир Влади́мирович По́знер (имя при рождении - Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ (фр. Vladimir Gérald Dimitri Dubois-Niboyet); род. 1 апреля 1934, Париж, Третья Французская республика) - советский пропагандист, российский и американский журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель
Получили, что хотели, в обе руки!
Мабуть не одному мені здається, що вже ніхто в світі не боїться русню. Їх зневажають, гидують чи врешті-решт ненавидять. Але аж ніяк не бояться.
Бо це ніх*я не "фобія"...
і спокійно собі засідає в оон, як нічого не сталося,
куди те оон дивиться, і нахер тоді така організація націй
твари как всегда подменяют понятия..
Давайте у широкому вжитку будемо називати речі своїми іменами (let's call paddle a paddle) - ненависть (та зневага) - фобією не називається..