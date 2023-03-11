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Кислиця про скликання РФ Радбезу ООН для обговорення "русофобії": "Тут не до попкорну, тут санітари потрібні"

кислиця

Росія вирішила скликати засідання Ради Безпеки ООН 14 березня, щоб "зосередитися" на "русофобії". Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав таку повістку "клінічним випадком".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ ізпосиланням на Twitter Кислиці.

"Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб "зосередитися" на "русофобії як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи". Тут не до попкорну, тут санітари потрібні", - написав Кислиця.

Читайте: Кислиця про Росію: Країна, яка коїть воєнні злочини, не може головувати у Радбезі ООН

Автор: 

росія (66104) Радбез ООН (869) Кислиця Сергій (216)


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Топ коментарі
+36
тут не санитары нужны а эвтаназия!
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11.03.2023 07:24 Відповісти
+34
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11.03.2023 07:23 Відповісти
+27
Кацапня думає що після того що вони тут натворили не буде русофобії?
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11.03.2023 07:24 Відповісти
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хм, навіщо Метью Перрі прикидається "Сергієм Кіслицею"?
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11.03.2023 07:21 Відповісти
Ніякої « русофобії» в Україні та переважній частині країн світу - НЕ МАЕ !

«Фобія» перекладається як « страх».

Але в Україні до Росії « страху» НЕ МАЕ.
Бо її Ненавидять.

Відкрито та щиро.
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11.03.2023 15:51 Відповісти
koly vzhe budut' obgovoruvaty ukrainofobiu? napaly zh na Ukrainu !
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11.03.2023 07:22 Відповісти
Це коли зебiли, на кшталт цапорилоi кислицi, заявку подадуть до OOH.
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11.03.2023 08:12 Відповісти
vasha zefobiya vyklykae krinzh
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11.03.2023 11:04 Відповісти
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11.03.2023 07:23 Відповісти
Знов дєжурний кацап буде розповідати про мальчіка в трусіках, прибитого на лист гіпсокартону гвіздками-соткою. Або про "8 лєт домбілі Бомбас".
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11.03.2023 07:24 Відповісти
Кацапня думає що після того що вони тут натворили не буде русофобії?
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11.03.2023 07:24 Відповісти
тут не санитары нужны а эвтаназия!
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11.03.2023 07:24 Відповісти
Истерят пид@ры! Чувствуют, что крышка!
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11.03.2023 09:16 Відповісти
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11.03.2023 07:25 Відповісти
справедливості заради, іноді зустрічаються такі пришиблені діти, що шмагання отим дрючком, що в того "мєтрополіта" в копитах їм би не завадило
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11.03.2023 07:31 Відповісти
Лично я поддерживаю и на бутылку надо сажать тоже готовить к "взрослой жизни" ))))
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11.03.2023 07:36 Відповісти
"Природа пустоты не любит".
Там, где образовался вакуум морали, культуры, традиций, образования, истории, обязательно приходит что-то другое.
В данном случае - российский духовный вакуум захлестывает вал уголовной идеологии. АУЕ, как основа всех основ, и не только среди уголовников, но даже среди людей отношения к блатным не имеющих - от детсада и до домов престарелых.
Приводят примеры, и один из них Забайкальский край, где по понятиям живут абсолютно все. И уголовники, и гражданские, и молодые, и старые, и начальники и менты...
А если ты по понятиям жить не хочешь?
Так кто же тебя спрашивать будет? Заставят.
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11.03.2023 07:46 Відповісти
Сомали, сэр! Северное Сомали!)))
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11.03.2023 09:19 Відповісти
Уже долгие годы можна было наблюдать, как Россия постепенно в страну, где живут по понятиям, а язык, на котором они разговаривают, называя его русским, становится по форме "феней", уголовный сленг вытесняет русский, в фильмах, песнях героигизируется уголовная среда. Путин часто переходит на феню. Это указывает на то, что этот язык, феню, он впитал с молоком матери, и что воспитывался в уголовной среде, и что именно угольники делегировали его в российскую власть.
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11.03.2023 11:08 Відповісти
Ну, так то, что сложилось в россии после 91-го уже давненько называют "Уголовный Капитализм".
Россия по части социологических моделей развития в мировом тренде не идет. Еще Петр Первый создал уникальную социальную формацию, то, что позже назвали "Крепостной Капитализм". По части развития товарно-денежных отношений - капитализм, а по части развития общества - глухой феодализм
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11.03.2023 11:31 Відповісти
Колись для себе звернув увагу на назву двох ж/д станцій в ЗБ краї -Єрофей Павлович і Свободний. Виявляється, що в Свободному просто вивантажували при царях з/к, Ерофеем звали поліційного начальника. Все по понятіям.
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11.03.2023 11:44 Відповісти
Ерофеем звали Хабарова - землеПРОХОДИМЦА.
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11.03.2023 12:37 Відповісти
Вперьод в прошлое!Уря!
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11.03.2023 08:27 Відповісти
А кроме порки и сажания детишек-кацапят на бутылку еще воскресная тюрьма. Пускай привыкают.
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11.03.2023 10:02 Відповісти
"палка" якою має бути? невже натурально-тілесна?
папи ******* "палкувати" ще з семінарії
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11.03.2023 12:14 Відповісти
Це вже утиск прав санітарів. Там санітарів з попкорном в ООН треба мати на підхваті.
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11.03.2023 07:47 Відповісти
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11.03.2023 07:57 Відповісти
А мне бросилось в глаза: " Звiдки у влади така ненависть та неповага до украiнцiв?"
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11.03.2023 08:06 Відповісти
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11.03.2023 08:12 Відповісти
Ну то что, узкопленочная выдала секреты семьи, дык мы и по кварталу об этом догадывались... От же ж незграба, в селеТке со скумбрией не знает толку, а в люди лiзе.
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11.03.2023 09:09 Відповісти
Ну кто бы сомневался?!
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11.03.2023 09:20 Відповісти
Треба стати трошки менше українцем а такі больше євгеєм, шо я вам гаварю.
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11.03.2023 10:06 Відповісти
це як? відвертатися коли когось убивають? українці так ніколи не зможуть, ми слов'яни, слов'яни завжди привітні та допомогають у біді.
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11.03.2023 10:57 Відповісти
А тотальне мінування Херсонської області це як називається? Мінування проти населення, щоб там десятиліттями не можна було жити, не можна було засівати і обробляти поля .
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11.03.2023 07:57 Відповісти
Тому що Ви не так зрозуміли мене. Мова не про замінування шляхів і не про замінування проти противника, хоч зі сторони ЗСУ, хоч зі сторони рашки. Мова про тотальне замінування проти мирного населення. Мінування дитячого ліжка, собачої будки - це ж не про перешкодити ворогові. Тим більше мова про деокуповані території, на розмінування яких потрібно десятки років. Про це тут https://khersonline.net/lenta/312264-roztyazhki-pd-lzhkom-vibuhvki-u-dityachih-grashkah-protitankov-mni-na-fermerskih-ugddyah.html
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11.03.2023 11:46 Відповісти
Як бл..ді завуальовано написали "українська криза" замість "російсько-українська війна"....
Можливо потрібно було скликати засідання ООН ще тоді, коли плюгавий фюрер розповідав, що "Украини нєт, укранского язіка нєт, Украинской истории нєт".... От так весь світ і догрався, бо тоді всі країни оон промовчали....
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11.03.2023 08:00 Відповісти
То кацапы думают, шо завуальовано... Весь мир видит, шо кацапы все делают через дупу, яхидно та по-фарисейськи.
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11.03.2023 08:03 Відповісти
Какие же кацапы маразматики и самодуры... Правду люди говорят об явной ошибке Бога.
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11.03.2023 08:00 Відповісти
І тут дуже вчасно вилізла стара КДБ-шна консерва і патріарх кацапської політичної проституцї познер:

https://www.youtube.com/watch?v=401w9GKYbf8

Лише послухайте, що воно верзе...
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11.03.2023 08:10 Відповісти
Начал смотреть эти порожняки, из пустого в порожнее, реле сработало, выключил проигрыватель... Шо могу наперед сказать по поводу возможной аппеляции Позднер.. запоздалого на размышления, насчет нераспространения НАТы на восток:
1). Официальной бумаги (обязательства , о непродвижении на восток нет, бо тупая кремлядь не удосужилась ее состряпать, прежде чем убирать свои войска из Западной Европы. Да тогда даже генсек Мордов возмущаццо, мол стока иметь танков и ракет у берлинской стены и не положить на лопатки Штаты с Европой, прежде ,чем эти танки вывести из разных там Чехословакий.
2). СССР... - где он? шобы перед кем-то блюсти устные обiцянки.
3)В то время, когда отпускали восточную Германию " в родную гавань", пыня фигурирует задним планом на фото тех событий и, самое главное, на фоне договаривающихся (амеро-советских) лиц, по согласованию вопроса воссоединению 2-х Германий... На всех фото, пыня задним планом зубоскалил, тобто, всецело поддерживал политику партии и правительства... А нет шобы тогда пыне войти в ступор и запротестовать против воссоединения Германий до тех пор, пока не подпишется нужная бумага... ЗЫ... Шо же ща случилось с пыней? начал выдавать желаемое за действительное, потому то и пошел с геноцидом на украинцев... Вот ту-то вопрос к зебилам, мол, почему, тупни, молчим , не созываем ООН по этому вопросу, даете кацапам изголяться над собой же.
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11.03.2023 08:55 Відповісти
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11.03.2023 08:57 Відповісти
В начале 1990 г. Советский Союз еще был сверхдержавой, чьи войска по-прежнему стояли на Эльбе, а в Восточном Берлине у власти оставался Ганс Модров (Hans Modrow), бывший первый секретарь Дрезденского окружного комитета СЕПГ - гэдээровской коммунистической партии.
Сегодня Геншер утверждает: в ходе переговоров о запрете вступления восточноевропейских государств в НАТО даже не упоминалось. Это подтверждают и другие участники.
 То чем кацапы претензируют сегодня к НАТО - Полный абсурд
В конце мая 1990 г. Горбачев наконец согласился с членством объединенной Германии в НАТО. Но почему они с Шеварднадзе не добились от Запада письменных гарантий нерасширения альянса - ведь у них на руках тогда были все козыри?( «В начале 1990 года Варшавский договор еще существовал, - объясняет сегодня Горбачев…»).
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11.03.2023 09:23 Відповісти
повністю згідний. Члени правління кооперативу Озеро, вважали що навіть без козирів всіх переграють. І,як завжди, ще з часів Ваньки Каїна, перед ними "стал вопрос-как красиво ноги унести". Але головний бабуїн попав у міцний капкан всіма 4 лапами.
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11.03.2023 11:58 Відповісти
Пішов ти зі своїм Горбачевим, Путіним та Шеворнадзе
за « военним русским кораблем» !

Нам сегодні треба не соплі размазувати,
а бити ху&ла!

Смерть російським окупантам !
Слава ЗСУ!
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11.03.2023 15:58 Відповісти
Мордов=Модров.
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11.03.2023 09:20 Відповісти
старому облізлому собаці дали команду? фас.

Влади́мир Влади́мирович По́знер (имя при рождении - Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ (фр. Vladimir Gérald Dimitri Dubois-Niboyet); род. 1 апреля 1934, Париж, Третья Французская республика) - советский пропагандист, российский и американский журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель
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11.03.2023 12:21 Відповісти
А геноцид українського народу московською ордою будуть розгляідати , чи тільки кацапський маразм? , ООН перетворився на чергову нікчемну помийку.
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11.03.2023 08:11 Відповісти
Тож Кислиці і карти в руки! Нехай перетворить російський шабаш на російську ганьбу! На те він і дипломат найвищого рівня!
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11.03.2023 09:59 Відповісти
Пусть даст им данные сколько эти ****** сами убили русскоязычных во время войны. В Марике хотя бы. Русофобы *****
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11.03.2023 08:12 Відповісти
Я вчера писал про "сепародонецк"...
Получили, что хотели, в обе руки!
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11.03.2023 09:26 Відповісти
Если когда-нибудь изобретут средство от идиотизма, то над территорией РФ его надо распылять !
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11.03.2023 08:19 Відповісти
Не поможет... Там 100 метров(высотой) х 9 000км (в длину) х 5 000км (шириной) , из того средства, сделать льодяну брылу.
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11.03.2023 09:03 Відповісти
*************** небензя снова начнет гавкать по свинособачьи....................
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11.03.2023 08:26 Відповісти
осиновий кіл врятує, санітари ні
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11.03.2023 08:27 Відповісти
осиковий
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11.03.2023 10:54 Відповісти
Жодного ідіотизму в діях Рашки не бачу! просто треба добре вивчити історію Рашки. Всю свою історію,з 15 ст.,Рашку завжди хтось обіжав,бив.мучив.тобто займався русофобією. В результаті вона захищаючись збільшилася з території нинішньох Московської обл. до 22 млн.кв.км. Наприклад,дуже обіжав Рашку сибірський хан Кучум...і Сибір приєднали до Рашки. У 19 ст. Рашку дуже мучили і русофобили кавказці-завойовані у боротьбі з русофобією,середньоазіати постійно нападали на рашакупців,викрадали русскіх мальчіков і робили їх своїми наложниками-Сер.Азію змушені були завоювати. У 1СВ влізли тому,що на Балканах дуже обідили сербів і т.д.
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11.03.2023 08:41 Відповісти
а от при СССР русофобії не було,тоді всі дуже ненавиділи і будували козні проти пєрвава в мірє гасударства рабочіх і крєстьян....
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11.03.2023 08:43 Відповісти
Я вважаю, що термін "русофобія" не є правильним. Бо "фобія" - це страх від чогось, тобто коли хтось чогось боїться.
Мабуть не одному мені здається, що вже ніхто в світі не боїться русню. Їх зневажають, гидують чи врешті-решт ненавидять. Але аж ніяк не бояться.
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11.03.2023 08:45 Відповісти
Підтримую. Ще варто зауважити, що кацапія не має жодного відношення до ,,Русо,, і ніколи не мали, як тільки їх не називали: Московія , Тартарія але не Русь
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11.03.2023 10:21 Відповісти
Так воно і є. В термінів "росія" і "Русь" стільки ж спільного, як і в термінів "гонорея" і "гонорар", тобто спільні декілька буков.
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11.03.2023 10:34 Відповісти
Я спочатку грішним ділом зрадів, бо спершу прочитав не "санітари", а "снайпери", але потім попустило. І не санітари, а мабуть таки ветеран
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11.03.2023 08:55 Відповісти
Вибачайте, я мав на увазі ветеринари
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11.03.2023 08:57 Відповісти
це ж прекрасно "зосередитися на русофобфї" - значить наша русофобія все ще недостатня.
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11.03.2023 08:59 Відповісти
Треба скористатись нагодою й затвердити в ООН офіційний термін "руссофілія"!
Бо це ніх*я не "фобія"...
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11.03.2023 09:50 Відповісти
І московія аж ніяк не Русь.
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11.03.2023 10:22 Відповісти
Згоден, але сам термін, я так вважаю, до цих "homos-lyshnehromosomus" вживати загалом правильно...
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11.03.2023 10:28 Відповісти
фашистська расєя стріляє ракетами по мирним містам
і спокійно собі засідає в оон, як нічого не сталося,
куди те оон дивиться, і нахер тоді така організація націй
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11.03.2023 10:05 Відповісти
Навіть нациську Німеччину з Ліги Націй вигнали.
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11.03.2023 10:24 Відповісти
Русохейтія - так, їх ненавидять, русоскорнія - так, їх зневажають, відносяться з презирством. Але русофобія в 2023 році? Нехай вдавляться, їх уже давно відбоялися
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11.03.2023 10:13 Відповісти
Тільки замість русо поставити московія, бо ця нечисть не має жодного відношення до Русі.
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11.03.2023 10:26 Відповісти
Плєшивий фюрер із лошадіною мордякою ще й не таке вигадають.
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11.03.2023 10:24 Відповісти
русофобия..это вместо антисоветчина
твари как всегда подменяют понятия..
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11.03.2023 10:55 Відповісти
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11.03.2023 11:27 Відповісти
МосквоХЕЙТЕРИНГ, панове, ФОБІЯ - то їхні придумки та наративи.
Давайте у широкому вжитку будемо називати речі своїми іменами (let's call paddle a paddle) - ненависть (та зневага) - фобією не називається..
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11.03.2023 12:08 Відповісти
Нагадайте чим ця організація допомогла Україні і чи варто на неї витрачати ресурси?
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11.03.2023 14:07 Відповісти
 
 