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У Володимирівці на Донеччині окупанти повністю обмежили в’їзд громадянам без реєстрації, мешканцям заборонено пересуватися вулицями, - Генштаб

рф,блокпост

На тимчасово зайнятій та окупованій території Донецької області російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"У окремих населених пунктах тимчасово зайнятої та окупованої території Донецької області, російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів. Так, зокрема, у Володимирівці повністю заборонено в’їзд громадянам без реєстрації. Встановлено блокпости, місцевим жителям заборонено пересування вулицями", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили понад 100 атак окупантів на п’яти напрямках, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6790) окупація (6751) Донецька область (8824)


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