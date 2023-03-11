Грузія не має стати майданчиком для обходу санкцій проти РФ, - Білий дім

Грузія не має стати майданчиком, який Росія використовуватиметься для обходу запроваджених проти неї санкцій.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час розмови з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Вони обговорили необхідність забезпечення того, щоб Росія продовжувала відчувати повну економічну ціну санкцій, заходів експортного контролю та інших економічних обмежень, запроваджених США та коаліцією з більш ніж 30 союзників та партнерів", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Зазначається, що під час переговорів Салліван наголосив на необхідності того, щоб Грузія не стала майданчиком для обходу санкцій проти РФ.

Сторони також обговорили протести у Грузії. Адміністрація Джо Байдена вітала відкликання законопроєкту про іноагентів. Президентка Грузії виступала проти документа та обіцяла накласти на нього вето.

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