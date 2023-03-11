Грузія не має стати майданчиком для обходу санкцій проти РФ, - Білий дім
Грузія не має стати майданчиком, який Росія використовуватиметься для обходу запроваджених проти неї санкцій.
Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час розмови з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Білого дому.
"Вони обговорили необхідність забезпечення того, щоб Росія продовжувала відчувати повну економічну ціну санкцій, заходів експортного контролю та інших економічних обмежень, запроваджених США та коаліцією з більш ніж 30 союзників та партнерів", - йдеться в повідомленні Білого дому.
Зазначається, що під час переговорів Салліван наголосив на необхідності того, щоб Грузія не стала майданчиком для обходу санкцій проти РФ.
Сторони також обговорили протести у Грузії. Адміністрація Джо Байдена вітала відкликання законопроєкту про іноагентів. Президентка Грузії виступала проти документа та обіцяла накласти на нього вето.
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Ніжність....
Занадто хитрожопих ніде не *******. Глобальна війна вимагає чіткої позиції.
Чтобы делать такие заявления, необходимо для начала предложить эквивалентную альтернативу. Грузия и Армения небогатые страны, им много не надо, чтобы получить в процентах такой же рост. Пока не будет пряника, свой кнут можете засунуть в одно место. Могу только сказать, что политика ЕС и США за последние 30 лет для стран бывшего СССР была чудовищной. Не могли вложить совсем чуть-чуть в нужном направлении, спонсируя эффективных политиков и открывая высокодоходные рабочие места. И если в ЕС была прямая вербовка именно с четким приказом не допустить экономического развития (сильного) для стран Балтии, Грузии и остальных тоже, то США просто спали и финансировали идиотов-либералов вместо эффективных молодых людей. А ЕС прямо Ющенко заявляли, Саакашвили заявляли, что вы от нас ничего не получите, нас подкупили за деньги кацапы, валите отсюда, у нас четкий приказ нанести вам экономический ущерб и никогда не брать к себе.
Ничего не мешает США спонсировать на 20% доли строительство нескольких предприятий с десятками тысяч высокооплачиваемых рабочих мест и открыть одну в Грузию, а другую в Армении. Где четко построить для всех работников принцип демократии, наказания за коррупцию, взаимоуважения и многого другого, чтобы они затем распространяли эти стандарты по всей стране. И они сразу смогут соскочить с крючка кацапов. А до этого кто за девушку платит, тот ее и танцует. Кацапы платили, правда сейчас пошли проблемы, уже Сербии и Венгрии денег не нашлось, на Грузию пошли с дебильным законом вместо дальнейшего подкупа, то есть беднеют на глазах. И это здорово! Еще взорвут пару трубопроводов с божьей помощью и совсем никого подкупить не смогут.
Россия удерживает власть на основе полного и абсолютного террора и угрозы физического уничтожения. Будь то в политике внутри своей страны и за ее пределами.
Если вы хотите уничтожить влияние россии, вам нужно придумать не менее опасную силу. Украина и есть эта сила. А Украина может и будет иметь дело с влиянием российского террора на том языке, который они понимают. Поражение россии на поле боя является наиболее важной частью этого процесса. Остальные разойдутся по постсоветским странам, и я уверен, что мы увидим много сюрпризов о том, сколько у этих «бедных» стран действительно есть денег для решения своих собственных проблем.