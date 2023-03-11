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Грузія не має стати майданчиком для обходу санкцій проти РФ, - Білий дім

салліван

Грузія не має стати майданчиком, який Росія використовуватиметься для обходу запроваджених проти неї санкцій.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час розмови з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Вони обговорили необхідність забезпечення того, щоб Росія продовжувала відчувати повну економічну ціну санкцій, заходів експортного контролю та інших економічних обмежень, запроваджених США та коаліцією з більш ніж 30 союзників та партнерів", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Зазначається, що під час переговорів Салліван наголосив на необхідності того, щоб Грузія не стала майданчиком для обходу санкцій проти РФ.

Сторони також обговорили протести у Грузії. Адміністрація Джо Байдена вітала відкликання законопроєкту про іноагентів. Президентка Грузії виступала проти документа та обіцяла накласти на нього вето.

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Автор: 

Грузія (1852) росія (66104) санкції (12122) США (23426) Салліван Джейк (295)


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Топ коментарі
+11
Кацапський грузинський уряд догрався.

Занадто хитрожопих ніде не *******. Глобальна війна вимагає чіткої позиції.
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11.03.2023 08:10 Відповісти
+9
До Грузії мають автоматично застосовуватися санкції аналогічні Білорусі.
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11.03.2023 08:02 Відповісти
+6
турків перекрили,перекриють і грузинів - щоб не заробляли бабло на крові українців.це гарний сигнад всим хто грається з санкціями.
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11.03.2023 08:40 Відповісти
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Вона вже стала.
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11.03.2023 07:57 Відповісти
До Грузії мають автоматично застосовуватися санкції аналогічні Білорусі.
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11.03.2023 08:02 Відповісти
Там одна депутатк
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11.03.2023 11:25 Відповісти
Щоб стала, потрібно підтримувати грузинський Майдан до самої Перемоги
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11.03.2023 08:04 Відповісти
у грузинів Майдани не виходять тому що після 10 вечора їм потрібно обов'язково поїсти хачапурі, запити їх Кіндзмараулі та піти спати

Ніжність....
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11.03.2023 08:10 Відповісти
ні, треба карлсона кокаінового випустити і той в перервах між прийомом "ліків" буде їм ревалюцію влаштовувати
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11.03.2023 09:10 Відповісти
Кацапський грузинський уряд догрався.

Занадто хитрожопих ніде не *******. Глобальна війна вимагає чіткої позиції.
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11.03.2023 08:10 Відповісти
турків перекрили,перекриють і грузинів - щоб не заробляли бабло на крові українців.це гарний сигнад всим хто грається з санкціями.
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11.03.2023 08:40 Відповісти
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11.03.2023 09:21 Відповісти
Грузия заработала больше 10% своего годового дохода на русаках и на обходе санкций (без учета личной прибыли олигархам и кошелькам режима). Армения столько же. У нее лучшие показатели за огромный период времени, сверхсильный рост экономики, власть очень довольна этим.

Чтобы делать такие заявления, необходимо для начала предложить эквивалентную альтернативу. Грузия и Армения небогатые страны, им много не надо, чтобы получить в процентах такой же рост. Пока не будет пряника, свой кнут можете засунуть в одно место. Могу только сказать, что политика ЕС и США за последние 30 лет для стран бывшего СССР была чудовищной. Не могли вложить совсем чуть-чуть в нужном направлении, спонсируя эффективных политиков и открывая высокодоходные рабочие места. И если в ЕС была прямая вербовка именно с четким приказом не допустить экономического развития (сильного) для стран Балтии, Грузии и остальных тоже, то США просто спали и финансировали идиотов-либералов вместо эффективных молодых людей. А ЕС прямо Ющенко заявляли, Саакашвили заявляли, что вы от нас ничего не получите, нас подкупили за деньги кацапы, валите отсюда, у нас четкий приказ нанести вам экономический ущерб и никогда не брать к себе.

Ничего не мешает США спонсировать на 20% доли строительство нескольких предприятий с десятками тысяч высокооплачиваемых рабочих мест и открыть одну в Грузию, а другую в Армении. Где четко построить для всех работников принцип демократии, наказания за коррупцию, взаимоуважения и многого другого, чтобы они затем распространяли эти стандарты по всей стране. И они сразу смогут соскочить с крючка кацапов. А до этого кто за девушку платит, тот ее и танцует. Кацапы платили, правда сейчас пошли проблемы, уже Сербии и Венгрии денег не нашлось, на Грузию пошли с дебильным законом вместо дальнейшего подкупа, то есть беднеют на глазах. И это здорово! Еще взорвут пару трубопроводов с божьей помощью и совсем никого подкупить не смогут.
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11.03.2023 09:11 Відповісти
Вы совершенно не представляете, с кем имеете дело. Русские никого не покупают. Они не полагаются на законы. Вы видели, как они полагались на законы внутри своей страны? Или вы думаете, что олигархи контролируют Россию и могут убрать Путина в любой момент? Вы не понимаете россию.

Россия удерживает власть на основе полного и абсолютного террора и угрозы физического уничтожения. Будь то в политике внутри своей страны и за ее пределами.

Если вы хотите уничтожить влияние россии, вам нужно придумать не менее опасную силу. Украина и есть эта сила. А Украина может и будет иметь дело с влиянием российского террора на том языке, который они понимают. Поражение россии на поле боя является наиболее важной частью этого процесса. Остальные разойдутся по постсоветским странам, и я уверен, что мы увидим много сюрпризов о том, сколько у этих «бедных» стран действительно есть денег для решения своих собственных проблем.
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11.03.2023 10:37 Відповісти
Вас попередили, панове грузини. Робіть висновки
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11.03.2023 10:13 Відповісти
pora predupredit armeniyu... armenia toje est v spiske
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11.03.2023 11:18 Відповісти
Депутати їх парламенту ходили, опустивши голови. А одна з них ходила по парламенту з плакатом, на якому написала - шо, о...........сь ? Але ніхто не коментує, з якою метою цю ахінею принесли. Невже, щоб сказати американцям - ми не потерпимо диктату ( так колись Енвер Ходжа говорив Хрущову, бо ліг під товариша Мао). А тут таки крепко здрейфили.
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11.03.2023 11:31 Відповісти
Вот только она уже стала.
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11.03.2023 12:10 Відповісти
 
 