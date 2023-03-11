Окупанти обстріляли дві громади на Миколаївщині, пошкоджено адмінбудівлю, житлові будинки та господарські споруди

Минулої доби, 10 березня, окупанти завдали ударів по акваторії Очаківської громади та обстріляли населений пункт Куцурубської громади.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 10 березня, о 09:11, 09:43, 15:02 та 17:30 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.



Також вчора, 10 березня, орієнтовно о 21:45 та 23:52 ворожих обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Пошкоджено адмінбудівлю, житлові будинки, господарські споруди. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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