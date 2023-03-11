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Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 14 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 10 березня, російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 10 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - у селі Красногорівка.

Ще 14 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни обстріляли 9 громад Донецької області, - ОВА

Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 14 осіб зазнали поранень, - ОВА 01

Автор: 

жертви (1817) Донецька область (8824) Кириленко Павло (910)


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Одужання пораненим.
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11.03.2023 11:10 Відповісти
 
 