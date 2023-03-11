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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 158 тис. осіб (+1010 за добу), 3458 танків, 2483 артсистеми, 6762 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 11 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 158 000 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 158000 (+1010) осіб ліквідовано,

танків - 3458 (+10) од,

бойових броньованих машин - 6762 (+20) од,

артилерійських систем - 2483 (+8) од,

РСЗВ - 493 (+2) од,

засоби ППО - 257 (+1) од,

літаків - 304 (+0) од,

гелікоптерів - 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2108 (+1),

крилаті ракети - 907 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5344 (+7) од,

спеціальна техніка - 242 (+2).

Також читайте: 8 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання, загинули члени екіпажів гелікоптерів Олег Гегечкорі, Володимир Скляр, Ігор Мороз, Олександр Мариняк та Іван Беззуб. ФОТО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 158 тис. осіб (+1010 за добу), 3458 танків, 2483 артсистеми, 6762 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17854) Генштаб ЗС (6790) знищення (7586) техніка (1857) втрати (4452)


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Топ коментарі
+43
Бінго!!! 50 одиниць техніки і більше 1000 чумардосів!!! Повний спектр техніки крім авіації і плавзасобів. Слава ЗСУ!!!
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11.03.2023 08:21 Відповісти
+33
Так тримати, хлопці та дівчата! Здоров'я вам та наснаги. Бережіть себе .
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11.03.2023 08:24 Відповісти
+28
10 березня день Державного Гімну України. Зі святом вас, тварюки!
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11.03.2023 08:22 Відповісти
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Бінго!!! 50 одиниць техніки і більше 1000 чумардосів!!! Повний спектр техніки крім авіації і плавзасобів. Слава ЗСУ!!!
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11.03.2023 08:21 Відповісти
Протягом тижні очікується парад ювілеїв в їхніх втратах:
- 160 000 чумардосів
- 3500 танків
- 3000 різної арти
- 600 пєпєлаців
- 250 спецтехніки
Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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11.03.2023 08:28 Відповісти
Просто СТРАЙК!
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11.03.2023 11:15 Відповісти
Чумардосів! Це треба записати, а то все орки та й орки...))
!!
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11.03.2023 22:55 Відповісти
10 березня день Державного Гімну України. Зі святом вас, тварюки!
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11.03.2023 08:22 Відповісти
Так тримати, хлопці та дівчата! Здоров'я вам та наснаги. Бережіть себе .
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11.03.2023 08:24 Відповісти
Добрий подарунок для сестри на її день народження сьогодні. Жаль, що завтра 2000 не наб'ють,на мій. ЗСУ, Україна тримається на ваших плечах.
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11.03.2023 08:26 Відповісти
Сегодня опять у кабздона кругленькое пополнение.
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11.03.2023 08:27 Відповісти
Боже ж мій, це ж який сьогодні був замєс!!!
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11.03.2023 08:35 Відповісти
Чудово! Це вже більше, ніж втрати срср у зимовій війні з Фінляндією...
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11.03.2023 08:45 Відповісти
"Принимай, Украина, красавица...!"))))
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11.03.2023 08:53 Відповісти
Десь колону розбили?
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11.03.2023 08:48 Відповісти
Та вроде в Марике до 20 прилетов было по скоплениям.
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11.03.2023 08:55 Відповісти
Добре ЗСУ відзначили день народження Тараса Григоровича Шевченка - вже понесло з України кров ворожу! Наші козаки,, батьку Тарасе, виконують твій заповіт! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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11.03.2023 08:49 Відповісти
Нє фіга собі ! Так і наступ не знадобиться, орки закінчаться...
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11.03.2023 08:55 Відповісти
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11.03.2023 09:06 Відповісти
Слава Воїнам Ураїни!
Буття, Здров'я і Удачі Вам!
Кацапам смерть...., нескінченна!
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11.03.2023 09:07 Відповісти
Ну що кацапюри вонючиє, ГОЙДА, гойдатися вам ще потім на шибениці
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11.03.2023 09:30 Відповісти
Славнi хлопцi!
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11.03.2023 10:16 Відповісти
Добре намолотили, хороший врожай.
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11.03.2023 10:23 Відповісти
Склад ТД часів срср (70-80) 103 танки,180 БМП(БТР),24 гаубиці, 18 РЗСО, 17 000 ос (разом з замолітами,хлебопеками,музикантами ....) Копія ТД СС 1943 року. загально орки втратили 25 ТД з частинами так званого "усиления". Безповоротно. В РА в ті часи не було такої "сіліщі". І, як говорив щойно один з "военкорів" їх армія нездатна наступати поза лісом і посадками. І вона складається, за його ж словами, з 10 відсотків зрадників і 90 відсотків хворих на голову.
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11.03.2023 12:27 Відповісти
Закатрупили одного кілокацапа ну і всяко-різного заліза для комплектності. Гарнюньо!
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11.03.2023 16:17 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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11.03.2023 20:32 Відповісти
 
 