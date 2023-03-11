Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 158 тис. осіб (+1010 за добу), 3458 танків, 2483 артсистеми, 6762 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 11 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 158 000 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 158000 (+1010) осіб ліквідовано,
танків - 3458 (+10) од,
бойових броньованих машин - 6762 (+20) од,
артилерійських систем - 2483 (+8) од,
РСЗВ - 493 (+2) од,
засоби ППО - 257 (+1) од,
літаків - 304 (+0) од,
гелікоптерів - 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2108 (+1),
крилаті ракети - 907 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5344 (+7) од,
спеціальна техніка - 242 (+2).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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- 3000 різної арти
- 600 пєпєлаців
- 250 спецтехніки
Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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Буття, Здров'я і Удачі Вам!
Кацапам смерть...., нескінченна!