УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9882 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 065 4

Безпосередньої військової небезпеки для Молдови немає, але РФ веде гібридну війну, - міністр оборони Носатий

протест,молдова

Наразі безпосередня військова небезпека для Молдови не спостерігається. Але Росія веде проти країни гібридну війну.

Про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Безпосередньої військової небезпеки для Молдови наразі не існує, але є інші види небезпек, які впливають на безпеку країни - гібридна війна", - зазначив чиновник.

За його словами, Росія за допомогою створення дезінформації та напруженості всередині суспільства намагається "змінити політичний порядок, дестабілізувати та повалити державну владу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кишиневі затримали 54 учасників протесту проросійських сил

Автор: 

Молдова (2130) провокація (790) росія (67900)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
vyzenit´ usih kasapiv z Moldovy ´- i bude vam 6astja i spokij
показати весь коментар
13.03.2023 16:59 Відповісти
Сначала нам надо подать такой пример. Почему-то по результатам опросов 10-15% до сих пор против Европы (не за кацапов, а именно против Европы). И это даже не Одесса. И хватает ватников настоящих, которые прямыми словами говорят, что они за русский мир. И почему-то им за это ничего нет. США после Перл-Харбора всех японцев выкинули из страны или по-крайней мере резко поснимали со всех должностей, значимых для страны. У нас такой чистки до сих пор нету, хотя это надо было сделать еще в феврале прошлого года. Притом многих можно переубедить. Взять за шкирку, отправить смотреть несколько десятков часов видеосъемок, которые специально подобрать для такой ватной публики, попроще чтобы было. Затем по результатам просмотренного попросить написать сочинение и сдать экзамен, если не сдадут успешно экзамен, то снова смотреть кино, но уже за свой счет. Так и работает денацификация, которую нам надо провести. И только потом уже давать советы другим странам.
показати весь коментар
13.03.2023 17:11 Відповісти
Там ще є гагаузія яка марить масквою.
показати весь коментар
13.03.2023 17:05 Відповісти
На россии абслютно всё делается "на ********", из говна, палок и изоленты.
показати весь коментар
13.03.2023 21:22 Відповісти
 
 