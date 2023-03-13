Безпосередньої військової небезпеки для Молдови немає, але РФ веде гібридну війну, - міністр оборони Носатий

Наразі безпосередня військова небезпека для Молдови не спостерігається. Але Росія веде проти країни гібридну війну.

Про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Безпосередньої військової небезпеки для Молдови наразі не існує, але є інші види небезпек, які впливають на безпеку країни - гібридна війна", - зазначив чиновник.

За його словами, Росія за допомогою створення дезінформації та напруженості всередині суспільства намагається "змінити політичний порядок, дестабілізувати та повалити державну владу".

