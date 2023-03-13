Безпосередньої військової небезпеки для Молдови немає, але РФ веде гібридну війну, - міністр оборони Носатий
Наразі безпосередня військова небезпека для Молдови не спостерігається. Але Росія веде проти країни гібридну війну.
Про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Безпосередньої військової небезпеки для Молдови наразі не існує, але є інші види небезпек, які впливають на безпеку країни - гібридна війна", - зазначив чиновник.
За його словами, Росія за допомогою створення дезінформації та напруженості всередині суспільства намагається "змінити політичний порядок, дестабілізувати та повалити державну владу".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Lis Pedersen #555472
показати весь коментар13.03.2023 16:59 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Vladko #550590
показати весь коментар13.03.2023 17:11 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Саша Пончик
показати весь коментар13.03.2023 17:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Алекс Скела
показати весь коментар13.03.2023 21:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль