ЄС схвалить спільний план закупівлі боєприпасів для України вже наступного тижня, - Bloomberg

Країни ЄС наступного тижня підпишуть спільний план закупівель боєприпасів для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Очікується, що ЄС підпише спільний план закупівлі боєприпасів для України вже наступного тижня", - зазначають джерела видання.

Водночас, за даними джерела, ЄС зайшов у глухий кут у питанні про те, як забезпечити Київ 155-мм снарядами, які йому необхідні цього року.

За підрахунками Естонії, 1 млн снарядів обійдеться в 4 млрд євро.

За даними Bloomberg, Україна використовує в середньому від 60 тисяч до 210 тисяч снарядів на місяць, водночас європейська оборонна промисловість має змогу виробляти лише 25 тисяч снарядів за цей період. Тим часом Росія випускала від 20 тисяч до 60 тисяч снарядів на день.

Джерело видання заявило, що країни ЄС ще не повідомили, скільки грошей вони готові виділити цього року на купівлю боєприпасів і як ці кошти будуть структуровані.

Деякі країни хотіли б бачити обов'язкове фінансування, пропорційне розміру економіки кожної держави, тоді як інші хочуть, щоб будь-які внески були добровільними.

"Нове фінансування - це здебільшого політичне рішення для держав-членів. Очікується, що це питання - поряд з узгодженням кількості снарядів, які поставлятимуться, - буде винесено на перший план під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС наступного тижня, перед самітом лідерів у Брюсселі, де ця тема також стоятиме на порядку денному", - додало видання.

