ЄС схвалить спільний план закупівлі боєприпасів для України вже наступного тижня, - Bloomberg

Країни ЄС наступного тижня підпишуть спільний план закупівель боєприпасів для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Очікується, що ЄС підпише спільний план закупівлі боєприпасів для України вже наступного тижня", - зазначають джерела видання.

Водночас, за даними джерела, ЄС зайшов у глухий кут у питанні про те, як забезпечити Київ 155-мм снарядами, які йому необхідні цього року.

За підрахунками Естонії, 1 млн снарядів обійдеться в 4 млрд євро.

За даними Bloomberg, Україна використовує в середньому від 60 тисяч до 210 тисяч снарядів на місяць, водночас європейська оборонна промисловість має змогу виробляти лише 25 тисяч снарядів за цей період. Тим часом Росія випускала від 20 тисяч до 60 тисяч снарядів на день.

Джерело видання заявило, що країни ЄС ще не повідомили, скільки грошей вони готові виділити цього року на купівлю боєприпасів і як ці кошти будуть структуровані.

Деякі країни хотіли б бачити обов'язкове фінансування, пропорційне розміру економіки кожної держави, тоді як інші хочуть, щоб будь-які внески були добровільними.

"Нове фінансування - це здебільшого політичне рішення для держав-членів. Очікується, що це питання - поряд з узгодженням кількості снарядів, які поставлятимуться, - буде винесено на перший план під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС наступного тижня, перед самітом лідерів у Брюсселі, де ця тема також стоятиме на порядку денному", - додало видання.

Також читайте: Зброю та боєприпаси в Україну слід постачати швидше, - міністр оборони Литви Анушаускас

боєприпаси (2356) Євросоюз (14174)
13.03.2023 17:42 Відповісти
1 млн снарядов за 4 млрд евро? А сколько 1 томагавк стоит? Вряд ли выше 3 млн, скорее 1-2 млн за штуку. То есть можно взять свыше 1000 ракет, на оставшийся миллиард взять в аренду (не как помощь, а только на время войны) носители, в том числе и наземного базирования новые на колесах. И этими 1000 ракет нанести мощные удары по фабрикам, заводам, складам дальним, училищам военным, ремонтным базам. Ущерб врагу будет куда выше, чем от 1 млн снарядов по окопам по кацапскому мясу. Воздушного базирования ракеты можно прямо по Москве лупить, кацапы их сбить не в состоянии (они все там стелс), обычные тоже вряд ли, особенно с ложными целями если стрелять. На кой хер стрелять 210 тысяч снарядов в окопы? 1 ракета в склад с техникой и это десятки уничтоженных танков или гаубиц, или в общежитие у завода, где уничтожил всех рабочих и производство или ремонт встанет может быть навсегда.
13.03.2023 17:45 Відповісти
Будувалися дороги у Львівський, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Хмельницький, Рівенський областях. Харе цю маячню ретранслювати.
PS Так, краще би замість доріг ракети робили, але забрехуватись, що нібито дороги у Львівській області не будувались - не варто.
13.03.2023 17:52 Відповісти
13.03.2023 17:42 Відповісти
13.03.2023 17:52 Відповісти
Ніякого глухого кута. Досить маніпуляцій. До цього знали що і як, а сьогодні інформація інша
13.03.2023 17:44 Відповісти
13.03.2023 17:45 Відповісти
Нельзя бить ракетами США по московии. Может привести к экскалации.
13.03.2023 17:52 Відповісти
Ти що? Ми ж так війну виграємо. А вони не знають що з таким робити. В них під боком буде держава, яка не буде миритись з підігруванням та створенням якихось імперій поряд і буде вимагати до себе поваги, та ще й сусідів буде своїм прикладом спонукати вести себе з гідністю.

Їм потрібні страждальці, яких можна пожурити, дати доллар на камеру і відправити мити унітази з чистою совістю. Їм не потрібні люди, які будуть мати голос і цим голосом задавати потрібні питання та наполягати на їх вирішенні.
13.03.2023 17:52 Відповісти
Ожидаєм-с. Все в предвкушенії
13.03.2023 17:48 Відповісти
найефективніший ********* за параметром ціна-ефективність це термоядерна бомба

його й використовувати не треба....
13.03.2023 17:51 Відповісти
Юрій Бутусов: "Якщо в тебе немає снарядів, доводиться стримувати ворога людьми"
13.03.2023 17:54 Відповісти
Сьогодні бавовни у Мелітополі, Бердянську, Волновасі. Точність потрапляння - висока.
Щось новеньке від Заходу по ходу підвезли...
13.03.2023 17:55 Відповісти
Це Вільха, ми її накоплювали і сподівались на аналогічні ракети від Заходу, нам не дали і ми почали використовувати своє. Хоча проскакувала інфа, що турки ще минулого року декілька своїх РСЗО відправили, ось вони теж десь 120 км радіус мають.
13.03.2023 19:23 Відповісти
Вот цена больше 1 млн.ед. поставленных США 155 мм снарядов.
13.03.2023 18:06 Відповісти
Блін. Европа за місяць виготовляє стільки ж снарядів скільки кацапи за день. Мдаа..
13.03.2023 18:07 Відповісти
в цьому все НАТО , як вони збирались воювати з кацапами ? вся надія була що кацапи на НАТО не нападуть .
13.03.2023 19:24 Відповісти
Не надо так поспішати)
13.03.2023 18:20 Відповісти
Як добре, що Брітанія вишла з того ЄС...Може не залежати від Шольца і Орбана...
13.03.2023 18:23 Відповісти
Один снаряд - 4 000 долларов . Металлический корпус , тротил , взрыватель - что здесь столько стоит ? Может ободок золотой ?
13.03.2023 18:29 Відповісти
Обычно забывают,что еще и заряд в боеприпас входит.
13.03.2023 18:43 Відповісти
Баньте кацапського підараса, розсмерділося тут.
13.03.2023 19:06 Відповісти
Ты доживы, быдло тупое
13.03.2023 19:00 Відповісти
 
 