Повідомлено про підозру 14 освітянам-колаборантам, які допомагають ворогу в Маріуполі та Генічеську, - СБУ

Служба безпеки України повідомила 14 педагогам про підозру у добровільній співпраці з ворогом. Зрадники допомагають окупантам запроваджувати російські "стандарти освіти" в тимчасово захоплених районах півдня та сходу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Серед зрадників – керівники створених російськими окупантами "відділів освіти", а також декани факультетів і директори захоплених українських шкіл та "вишів".

Так на тимчасово окупованій частині Херсонщини викрито очільницю "Новокаховської школи № 1", яка за дорученням гауляйтера Сальдо вивезла до Генічеська все майно навчальних закладів.

А в Маріуполі встановлено особу керівниці місцевого "відділу освіти" терористичної організації "ДНР". Перебуваючи на "посаді" вона вимагає від директорів навчальних закладів організовувати освітній процес за російськими підручниками. Також ідентифіковано колишню депутатку районної ради та директорку місцевої школи, яка "здає" окупантам адреси помешкань сімей учасників руху опору.

Крім цього, співробітники СБУ викрили "декана педагогічного факультету Маріупольського державного університету ДНР". Разом з іншими педагогами вона організувала знищення українських підручників у даному закладі.

Наразі цим та іншим фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).