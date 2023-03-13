Із Литви екстрадовано ексголову правління ДПЗКУ, що підозрюється у заподіянні 60 млн дол. збитків, - САП

З Литви до України екстрадували колишнього голову правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", підозрюваного в заподіянні понад 60 млн дол. збитків підприємству.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідством встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації, серед яких і голова правління, спільно з представником міжнародного зернотрейдера організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.

Відповідно до злочинної схеми зерно, що належало державній компанії, через низку суб’єктів господарювання на умовах післяплати було поставлено в Саудівську Аравію. Проте кошти за поставлено зерно так і не були сплачені. Як наслідок державна корпорація зазнала збитків на суму понад 60 млн дол. США.

Колишньому голові правління інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Як зазначають у САП, з березня 2017 року підозрюваний перебував в розшуку. Після затримання 31.10.2019 експосадовець прагнув уникнути відповідальності, зокрема він намагався отримати притулок у Литві, однак отримав відмову. Після рішення про екстрадицію, підозрюваний оскаржував його нібито через небезпеку, спричиненою повномасштабним вторгненням РФ. Попри це, через 4 роки судових слухань, особу все ж таки екстрадовано до України.