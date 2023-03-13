УКР
Із Литви екстрадовано ексголову правління ДПЗКУ, що підозрюється у заподіянні 60 млн дол. збитків, - САП

З Литви до України екстрадували колишнього голову правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", підозрюваного в заподіянні понад 60 млн дол. збитків підприємству.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідством встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації, серед яких і голова правління, спільно з представником міжнародного зернотрейдера організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.

Відповідно до злочинної схеми зерно, що належало державній компанії, через низку суб’єктів господарювання на умовах післяплати було поставлено в Саудівську Аравію. Проте кошти за поставлено зерно так і не були сплачені. Як наслідок державна корпорація зазнала збитків на суму понад 60 млн дол. США.

Колишньому голові правління інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексглаву правління ДПЗКУ, якого розшукували з 2017 року за підозрою в заподіянні $60 млн збитків, затримано у Вільнюсі, - НАБУ

Як зазначають у САП, з березня 2017 року підозрюваний перебував в розшуку. Після затримання 31.10.2019 експосадовець прагнув уникнути відповідальності, зокрема він намагався отримати притулок у Литві, однак отримав відмову. Після рішення про екстрадицію, підозрюваний оскаржував його нібито через небезпеку, спричиненою повномасштабним вторгненням РФ. Попри це, через 4 роки судових слухань, особу все ж таки екстрадовано до України.

Литва (2557) екстрадиція (443) САП (2490) ДПЗКУ (204)
+27
13.03.2023 19:23 Відповісти
+7
За пару баксов любой наш судьишко его отпустит или вообще признает невиновным,не стоило тратить время и ресурсы.
13.03.2023 19:32 Відповісти
+5
13.03.2023 19:27 Відповісти
Красулі няшні
13.03.2023 19:21 Відповісти
Тренуйтесь..і як піонери будьте готові потім за свої зернові угоди відповідати, й за комунальний шантаж власного народу під час війни.
13.03.2023 19:22 Відповісти
Гроші на ЗСУ а гнида на роміновку полів на Херсонщині. Якщо підірветься то ні хто плакати не буде.
13.03.2023 19:22 Відповісти
13.03.2023 19:23 Відповісти
13.03.2023 19:27 Відповісти
прізвище в студію!
13.03.2023 19:28 Відповісти
За пару баксов любой наш судьишко его отпустит или вообще признает невиновным,не стоило тратить время и ресурсы.
13.03.2023 19:32 Відповісти
А казали що це миші...

Ні фіга собі мишки підросли!
13.03.2023 19:37 Відповісти
Це старі миші). Тільки ці старі не миші, а щури.
13.03.2023 19:42 Відповісти
Нифига себе.
13.03.2023 19:57 Відповісти
Извинятся и отпустят. А ЗЕдерьмак такой ценный кадр потом пристроит у себя в (ж)ОПе
13.03.2023 20:06 Відповісти
А, це там де миші пожерли. Як мені соромно за це все. Огида і лють не тільки до кацапів, до цих , не знаю як їх назвати. Якась **** питала в мене, чи все в мене добре після року оцього всього. Значиться, в нього все добре.
13.03.2023 20:12 Відповісти
Я вам просто заздрю. Ніт, не за гроші, що тут заробляєте. Заздрю, що вам все похер. І ви можете питати зараз, що не так, що з вами сталось. значиться, з вами нічого не сталось, у вас все добре
13.03.2023 20:16 Відповісти
Роздягнуть органи і відпустять. Державі нічого не перепаде.
13.03.2023 21:01 Відповісти
А куда смотрел пётр Алексеевич Порошенко??Или он получил свою долю??
13.03.2023 22:18 Відповісти
Только лицо экстрадировано? А жопа в Литве осталась?
14.03.2023 07:23 Відповісти
 
 