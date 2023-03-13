Україна працює над продовженням та розширенням "зернової угоди", попри дії Росії, - посол у Туреччині Боднар

Україна зацікавлена не лише у продовженні, а й розширенні Чорноморської зернової ініціативи (як географічно, так і щодо переліку експортної продукції) та попри спроби Росії гальмувати роботу "зернового коридору", проводить відповідну роботу в цьому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу сказав Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар.

"19 березня закінчується черговий термін дії угоди, зараз тривають консультації, щоб цю угоду, принаймні в такому ж обсязі, продовжити. Але в інтересах української сторони її не тільки продовжити, а також розширити географію портів, кількість товарів, які можуть бути вивезені, через цей коридор. Для нас, звичайно, важливий базовий елемент - це продовжити угоду, але також працюємо над її розширенням", - сказав Боднар.

Дипломат припускає, що російська сторона буде намагатися використовувати всі методи впливу, щоб затягнути питання продовження цієї угоди або максимально виторгувати для себе умови щодо вивозу свого зерна і своїх товарів з їхньої території.

"Насправді росія вже ставить палки в колеса, й цей процес проходу кораблів через Босфор і Дарданелли проходить з великим запізненням. Інспекції, яка російська сторона затягує, призводять, до незначної кількості кораблів, які проходять інспекції", - сказав Боднар.

Посол України в Туреччині вказує на те, що угоду Україна укладала з посередниками, тому дії росії спрямовані, в першу чергу, проти них.

"Насправді, у нас є чітка угода, яку ми уклали з посередниками, і з посередниками ми ведемо саме про це переговори, щоб угода, принаймні в такому обсязі як вона була підписана 22 липня 2022 року, була продовжена. А те, що російська сторона намагається там використовувати чи маніпулювати тим меморандумом, який вона підписувала з ООН, - це її відносини з ООН. І в даному випадку для нас це не має бути ключовим як для української сторони", - сказав Боднар.

Виконавчий директор Ради зовнішньої політики "Українська призма" Геннадій Максак, коментуючи агентству перспективу продовження "зернової угоди", вказує на її значення для глобальної продовольчої безпеки та зацікавленість Туреччини в її продовженні.

"Ми говорили про це, і дійсно маємо певну проблему, що росія може відмовитися (від продовження дії "зернової угоди" - ред.), але є таке загальне оптимістичне бачення, що угоду буде продовжено, й ми чекаємо на це... Ми бачимо, що Туреччина дуже зацікавлена бути партнером у цьому процесі, висловлює солідарність з Україною та необхідності цей "зерновий коридор" мати для експорту зерна, бо це - питання не лише нашої економіки, а питання світу, бо це - продовольча безпека", - сказав Максак.

