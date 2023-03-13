УКР
Новини
1 174 15

Україна працює над продовженням та розширенням "зернової угоди", попри дії Росії, - посол у Туреччині Боднар

боднар

Україна зацікавлена не лише у продовженні, а й розширенні Чорноморської зернової ініціативи (як географічно, так і щодо переліку експортної продукції) та попри спроби Росії гальмувати роботу "зернового коридору", проводить відповідну роботу в цьому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу сказав Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар.

"19 березня закінчується черговий термін дії угоди, зараз тривають консультації, щоб цю угоду, принаймні в такому ж обсязі, продовжити. Але в інтересах української сторони її не тільки продовжити, а також розширити географію портів, кількість товарів, які можуть бути вивезені, через цей коридор. Для нас, звичайно, важливий базовий елемент - це продовжити угоду, але також працюємо над її розширенням", - сказав Боднар.

Дипломат припускає, що російська сторона буде намагатися використовувати всі методи впливу, щоб затягнути питання продовження цієї угоди або максимально виторгувати для себе умови щодо вивозу свого зерна і своїх товарів з їхньої території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Женеві стартували перемовини ООН з Росією щодо продовження зернової угоди

"Насправді росія вже ставить палки в колеса, й цей процес проходу кораблів через Босфор і Дарданелли проходить з великим запізненням. Інспекції, яка російська сторона затягує, призводять, до незначної кількості кораблів, які проходять інспекції", - сказав Боднар.

Посол України в Туреччині вказує на те, що угоду Україна укладала з посередниками, тому дії росії спрямовані, в першу чергу, проти них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН і Росія обговорюватимуть продовження зернової угоди наступного тижня

"Насправді, у нас є чітка угода, яку ми уклали з посередниками, і з посередниками ми ведемо саме про це переговори, щоб угода, принаймні в такому обсязі як вона була підписана 22 липня 2022 року, була продовжена. А те, що російська сторона намагається там використовувати чи маніпулювати тим меморандумом, який вона підписувала з ООН, - це її відносини з ООН. І в даному випадку для нас це не має бути ключовим як для української сторони", - сказав Боднар.

Виконавчий директор Ради зовнішньої політики "Українська призма" Геннадій Максак, коментуючи агентству перспективу продовження "зернової угоди", вказує на її значення для глобальної продовольчої безпеки та зацікавленість Туреччини в її продовженні.

"Ми говорили про це, і дійсно маємо певну проблему, що росія може відмовитися (від продовження дії "зернової угоди" - ред.), але є таке загальне оптимістичне бачення, що угоду буде продовжено, й ми чекаємо на це... Ми бачимо, що Туреччина дуже зацікавлена бути партнером у цьому процесі, висловлює солідарність з Україною та необхідності цей "зерновий коридор" мати для експорту зерна, бо це - питання не лише нашої економіки, а питання світу, бо це - продовольча безпека", - сказав Максак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерріш їде до Києва для переговорів щодо "зернової угоди", візит до РФ не планується

Автор: 

Боднар Василь (160) Туреччина (3680) зерновий коридор (584)
Топ коментарі
+5
Україна повина працювти над разробкою зброї для знищення ЧФ РФ, та забезпечені власної безпечи у Чорному морі. А всі ці договорняки дес посередині - державна зрада
показати весь коментар
13.03.2023 19:25 Відповісти
+5
вони прорашистські холуї
показати весь коментар
13.03.2023 19:29 Відповісти
+4
чому б туркам не розїбати кацапський флот?
показати весь коментар
13.03.2023 19:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
чому б туркам не розїбати кацапський флот?
показати весь коментар
13.03.2023 19:22 Відповісти
Курортний сезон скоро для мокшан відкривати
показати весь коментар
13.03.2023 19:25 Відповісти
вони прорашистські холуї
показати весь коментар
13.03.2023 19:29 Відповісти
Може вони īх *******.
показати весь коментар
14.03.2023 00:06 Відповісти
Україна повина працювти над разробкою зброї для знищення ЧФ РФ, та забезпечені власної безпечи у Чорному морі. А всі ці договорняки дес посередині - державна зрада
показати весь коментар
13.03.2023 19:25 Відповісти
Ааа..ось про що новина була...частина акцій одеського порту була викуплена компанією, яка нібито працює з 1996 року, є зернотрейдером й експортером олій. Про неї ніхто нічого не чув, в інеті інфи нуль - тільки посилання на сайт, новини про порт..мож по реєстрам є щось, але вони закриті, а платити за хз що, влом. Все одно скоро полізе інфа.
показати весь коментар
13.03.2023 19:32 Відповісти
Полізе через 20 років, коли дійсно буле не на часі. В нас військовий стан, чи хер зна що. Які угоди, куплі, продажі. Та ну нах
показати весь коментар
13.03.2023 20:06 Відповісти
Раніше вилізуть. Зелені такі жадібні й нахабні, що нічого навіть нормально приховати чи замаскувати не можуть, або не хочуть, почуваючи себе безкарними. Яник теж так думав. Тільки він встиг втекти, а ці можуть не встигнути, бо є вже чим літаки збивати. Дуболоми
показати весь коментар
13.03.2023 23:03 Відповісти
Ну і що? Хіба це новина? В 2009 році в один з портів Миколаєва прилітали такі експортери олії на маленьких вертольотиках. Ніхто їх не знав, були з перекладачем, але гроші за будівництво платили добрі та справно.
показати весь коментар
13.03.2023 20:16 Відповісти
Україні це не треба !
показати весь коментар
13.03.2023 19:34 Відповісти
Через босфор запустили озброєння, зерно перепродати знову нада. Наші ціни всі знають. Та ну нах. Картинка екзорциста на часі.
показати весь коментар
13.03.2023 19:35 Відповісти
Интересно а на какие компромисы мы идем с рашкой чтобы она разрешила пропускать наши суда с зерном? Не кажется вам что за ето Украине не поставляют дальнобойное оружие?
показати весь коментар
13.03.2023 19:54 Відповісти
Знову будуть просити зняти частину санкцій з кацапів.
показати весь коментар
13.03.2023 20:02 Відповісти
Яке розширення, дістали вже своїми угодами з кацарилими. Звільнення усіх територій і не потрібно ніяких угод з козломордими.
показати весь коментар
13.03.2023 20:40 Відповісти
 
 