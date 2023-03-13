Четверо рятувальників та цивільний чоловік підірвалися на міні в Херсонській області, - ОВА
13 березня у Херсонській області на міні підірвалося четверо рятувальників ДСНС та цивільний чоловік. Стан потерпілих - середньої важкості.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила Херсонська ОВА.
У повідомленні зазначається: "Четверо піротехніків ДСНС та цивільний громадянин підірвалися на російській вибухівці у селі Посад-Покровське.
Спеціалісти-вибухотехніки прибули на Херсонщину з Миколаївщини, щоб допомогти колегам. Під час розмінувальних робіт вибухнув боєприпас.
Цього ж дня на протитанковій міні підірвався у полі місцевий мешканець - він знаходився у автомобілі. Чоловік загинув на місці.
Травмованих рятувальників госпіталізували. Медики повідомляють, що всі постраждалі перебувають у стані середньої важкості".
В ОВА нагадали: "Пам'ятайте: сапери щодня ризикують життям, щоб очистити нашу землю від російських боєприпасів. Цінуйте працю наших Героїв без зброї! Дотримуйтесь правил безпеки!".
