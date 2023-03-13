Російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів сім населених пунктів Сумщини і Чернігівщини, - ОК "Північ"
Російські війська в понеділок, 13 березня, обстріляли з мінометів і артилерії сім населених пунктів Сумської та Чернігівської областей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це оперативне командування "Північ" повідомило в Телеграмі.
Зокрема, з 10:30 до 10:50 в районі села Єліне зафіксовані десять влучань, імовірно, з мінометів 120-міліметрового калібру. З 11:05 до 11:10 відбулися 15 влучань, імовірно, з реактивних систем залпового вогню в районі села Колос.
З 11:35 до 11:40 зафіксовані чотири влучання, імовірно, зі ствольної артилерії, у район міста Середина-Буда. З 15:25 до 15:54 відбулися сім влучань, імовірно, з такої ж зброї в район села Архипівка.
Із 16:25 до 16:40 загарбники здійснили вісім влучань, імовірно, із самохідних артилерійських установок у район села Українське. З 16:08 до 16:55 — 25 влучань, імовірно, з такої ж зброї в район Старікового.
З 16:30 до 16:40 зафіксовані п'ять влучань, імовірно, зі ствольної артилерії в район села Ромашкове.
Втрат серед особового складу та техніки, за даними командування, немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
