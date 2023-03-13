УКР
МЗС оголошує відкритий пошук кандидатів на вакантні посади послів у 21 країні, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України оголосило відкритий пошук на вакансії послів у 21 країні.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Зростають і темпи нашої дипломатичної експансії, зокрема в Африці. Тому понад два десятки країн досі без послів. Так не має бути. І єдиний спосіб пришвидшити ці процеси - нестандартні рішення. Тому ми йдемо на безпрецедентний крок - створюємо відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам з середини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла", - пояснив Кулеба.

За словами міністра, у МЗС розраховують, що відкритий пошук кандидатів дозволить уникати "неприйнятних ситуацій, коли вакансія посла в певній країні залишається незаповненою протягом кількох років".

"Отже, заходьте на сайт МЗС і дивіться розділ "Вакансії". Наразі 21 країна Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії. Аналізуйте, зважуйте, ухвалюйте рішення. З кращими з кращих зв’яжеться HR-служба МЗС", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол у Болгарії Москаленко завершує роботу, а указ про новопризначену Ілащук досі не відкликано, - журналіст Сидоренко

Кожний кандидат, у якому в МЗС побачать потенціал, проходитиме ретельну безпекову, репутаційну, комунікаційну та інші перевірки.

"Я вперше в історії української дипломатії відкриваю двері, щоб кожен мав рівні можливості спробувати стати сильним менеджером, які зараз так потрібні державі у світі. Також зазначу, що особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси. Крім того, за умови рівних професійних показників, я надаватиму перевагу жінкам. Просто тому, що дипломатія була багато десятиріч несправедлива щодо кар’єрного зростання жінок", - наголосив міністр.

Читайте також: Призначення посла України в Грузії на фінальній стадії. Коли він поїде - питання політичного моменту, - Кулеба

+34
А в борделях кто работать будет?
13.03.2023 20:54
+23
Девчата на окружной засуетились. Конкурс то открытый, любая может взять, попробовать и даже пройти.
13.03.2023 20:54
+16
А що вільних повій більше немає? Чи в Африку западло їхати?
13.03.2023 20:55
Сьогодні я була ошелешена. Ну то звісно постійно на поля, городи з'являються не знаю, як правильно українською ворони. Сьогодні побачила бройлерів. Фільм жахів не ''впічатлил'', як це
13.03.2023 20:57 Відповісти
Откормились на дохлой русне...
13.03.2023 21:02 Відповісти
Вже мінетчиць Кулебі не вистачає? Та на Окружній! Валом!
13.03.2023 20:57 Відповісти
О, цирк продовжується.
13.03.2023 20:58 Відповісти
У Єрмака шлюшки закінчилися?
13.03.2023 20:59 Відповісти
Вперше в історії України - ну як же ж без цього?
13.03.2023 20:59 Відповісти
Я так розумію, зрадойоби спробувати попрацювати послами не хочуть.
Ось же вона, можливість показати як треба. Але нащо ж.
Зрадойоби зрадойобить хочуть.
13.03.2023 20:59 Відповісти
Ти з якого борделю, зелефіл всратий?
І ким ти було до 2019 - аніматором, сутенером, шаурму готував?
13.03.2023 21:16 Відповісти
Пітушок,чого ти волаєш,як згвалтований?
13.03.2023 21:39 Відповісти
по сути это уничтожение дип. корпуса Украины -ни дня без разрушения от зэ-иуды
13.03.2023 22:02 Відповісти
А тут "найрозумніших" більше ніж 21. Є пропозиція, може підете працювати, а то так все життя пролетить тільки за коментами на сайтах)
13.03.2023 21:00 Відповісти
А шо, у зеленых сексологини, эскортницы и бывшие прокуроры закончились?
13.03.2023 21:03 Відповісти
Я не розумію що ви пишете. Будь ласка або українською, або за російським кораблем.Напрямок вам підкажуть.
13.03.2023 21:14 Відповісти
Т.е., жалобу на русскоязычный зелемарафон ты уже накатал. Или тебя за такое Дерьмак пайки лишит?
13.03.2023 21:22 Відповісти
Там на нік достатньо глянути)))
13.03.2023 22:19 Відповісти
Особисто я немаю досвіду дипломатичної служби, а тому не маю достатньої кваліфікації для даної посади. Не може будь-який блазень керувати державою! Але вам, зелені мерзоті, цього не зрозуміти
13.03.2023 21:19 Відповісти
Я теж без досвіду дипломатичної служби, можна сказати в тренді і ідеальна кандидатура на посла, але відсутні знайомства з Завгоспом чи Зелею, а без цього ніяк)
13.03.2023 23:08 Відповісти
эта мразь кулеба такая же гнида как и его наставник дермак
13.03.2023 21:00 Відповісти
Всьо! Сексологині та прокуроркині скінчились.
13.03.2023 21:01 Відповісти
Невже свої пОслиці закінчились? 😎
13.03.2023 21:02 Відповісти
Народ что то начинает подозревать,по итогу случайным образом поедут свои
13.03.2023 21:12 Відповісти
дима, ты такое же ********* как твой папанька ванька... тот был придурок комсомольский, а ты долбодятел боневтика... политика, говоришь... дэбылы...
13.03.2023 21:03 Відповісти
А якже ''карабєльниє сосни''?
13.03.2023 21:05 Відповісти
Все хокей."Карабєльниє сосни" соснуть - і в дамках.
13.03.2023 21:45 Відповісти
Невже квартальщики перевелися?
13.03.2023 21:05 Відповісти
А що, друзі дєрьмака, татарова, портнова, подоляка та ЗЕ вже скінчилися?
То є агрохімія, безумна, баканов... А ще їхні друзі з колишньої ОПЗЖ... Чи Африка для них "не комільфо"?
13.03.2023 21:07 Відповісти
ща содержанок пристроять
13.03.2023 21:08 Відповісти
набір послів "з вулиці" ))
13.03.2023 21:09 Відповісти
"Відкритий" ! Віримо, віримо, в це .
Питання лише - чи вистачить наглості поставити "кращими з кращих" Баканова, Трухіна, Тищенка....? Чи їм потрібно ще декілька місяців перечекати поки стихне увага суспільства до них?
13.03.2023 21:11 Відповісти
Їбанутися...

Я так розумію, що головна причина в тому, що фахові дипломати працювали при Пороху, а з ******* Порох не працював.

Тому тепер всі міжнародні надії ЗЄ... Правильно - на ******.
13.03.2023 21:13 Відповісти
Дожилися....це щось із чимсь...одна з найзакритіших систем, специфічні умови... плять відкритий конкурс. Ну невже зовсім з кадрами швах. Там же є резерви, які формуються постійно, досвідчені викладачі, строгий відбір...
13.03.2023 21:16 Відповісти
я стою у мзса,на послов пошла замеса
13.03.2023 21:17 Відповісти
в Чехії до сих пір не має посла... яка там африка..
13.03.2023 21:19 Відповісти
Нигада себе.
13.03.2023 23:37 Відповісти
Еще одну держслужбу прое……
13.03.2023 21:23 Відповісти
Я еще могу понять,когда по объявлению набирали ЗЕбанутое быдло в депутаты какой с них спрос, а тут у этой ЗЕбанутой срани вообще крыша поехала. Посол - это высочайшая должность, требующая многолетнего обучения и работы в МИДе, а у ЗЕбанутыхкак всегда, то в кабмин наберут по объяве, то в депутаты, а теперь уже и в послы...
13.03.2023 21:23 Відповісти
Якщо у нас майже кожен довбо*об може керувати державою, то бути послом може взагалі любий)
13.03.2023 23:10 Відповісти
Одну займе баканов.
13.03.2023 21:41 Відповісти
В Україні достатньо патріотичних із дипломатичним досвідом людей. Чи знову "кожен із нас посол!"? Видно, Єрмак не відпустив з повідка Кулебу. Неофіти мають прийняти клятву вірнос ОПЗе.
13.03.2023 21:45 Відповісти
Невже випускників Трускавецької Академії не вистачає??
13.03.2023 21:51 Відповісти
Посли стільки не отримують бабла, як слуги Бені у Верховній Раді.
13.03.2023 23:11 Відповісти
зеленій наволочі доведеться мін'єтчиць з європи завозити...
13.03.2023 21:54 Відповісти
В Африці при всіх президентах послів не було -- тільки в арабських краінах ПАР -- тепер шукають жінок -- а інститут якии готовить дипломатів -- працює в гудок -- мабуть идуть у бізнес .
13.03.2023 22:00 Відповісти
Спитайте у Лисого, він грав у кіно міністра іноземних справ, отже, точно має кандидатури на послів!
До того ж, він має Медаль від Найвеличнішого! А це зійде за 20 років досвіду!
13.03.2023 22:00 Відповісти
Та не медаль він має від Найвєлічайшого, а орден!
14.03.2023 07:45 Відповісти
Кулєбі стулити би свого писака хоч на декілька днів...
13.03.2023 22:02 Відповісти
І не треба мені тут моралі читати,що мовляв "*****" - це матюк.*****(з великої літери) - дипломатичний ранг.
13.03.2023 22:03 Відповісти
По борделям та нічним клубам зробіть розсилку.
І на сайтах з вебкам дівками!
13.03.2023 22:06 Відповісти
ну и **** там искать,номеров на выбор тьма,даже с экскортом......................................................*** позорище..........................
13.03.2023 22:14 Відповісти
І головне без табу на анал)
13.03.2023 23:12 Відповісти
А що там шукати, без роботи абдристович, янікевич з Херсону, резніков з Дніпра, чи Колян Котлєта з Києва. Чим погані кандидатури, обісрався і в посли, ну точно, як інші.
14.03.2023 05:52 Відповісти
А можно мені , Кулеба , я відкритий до спілкування, чекають пропозиції
14.03.2023 05:55 Відповісти
Сумно аж за край ...
14.03.2023 07:12 Відповісти
Позор!!! Розсмішив: рік проводить експансію, але немає послів в країни з половиною населення Землі. Якщо таким чином шукає послів, то розписується в своїй некомпетентності. Необхідно ліквідувати інститут Міжнародних відносин, бо він не готує дипломатів, а є пристанищем мажорів
14.03.2023 07:22 Відповісти
Навіщо ці проблеми, в Київі повно ескортних агенцій які кують кадри для МО, ГУР, МЗС та інших державних структур.
14.03.2023 07:58 Відповісти
 
 