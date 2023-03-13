МЗС оголошує відкритий пошук кандидатів на вакантні посади послів у 21 країні, - Кулеба
Міністерство закордонних справ України оголосило відкритий пошук на вакансії послів у 21 країні.
Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Зростають і темпи нашої дипломатичної експансії, зокрема в Африці. Тому понад два десятки країн досі без послів. Так не має бути. І єдиний спосіб пришвидшити ці процеси - нестандартні рішення. Тому ми йдемо на безпрецедентний крок - створюємо відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам з середини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла", - пояснив Кулеба.
За словами міністра, у МЗС розраховують, що відкритий пошук кандидатів дозволить уникати "неприйнятних ситуацій, коли вакансія посла в певній країні залишається незаповненою протягом кількох років".
"Отже, заходьте на сайт МЗС і дивіться розділ "Вакансії". Наразі 21 країна Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії. Аналізуйте, зважуйте, ухвалюйте рішення. З кращими з кращих зв’яжеться HR-служба МЗС", - зазначив Кулеба.
Кожний кандидат, у якому в МЗС побачать потенціал, проходитиме ретельну безпекову, репутаційну, комунікаційну та інші перевірки.
"Я вперше в історії української дипломатії відкриваю двері, щоб кожен мав рівні можливості спробувати стати сильним менеджером, які зараз так потрібні державі у світі. Також зазначу, що особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси. Крім того, за умови рівних професійних показників, я надаватиму перевагу жінкам. Просто тому, що дипломатія була багато десятиріч несправедлива щодо кар’єрного зростання жінок", - наголосив міністр.
