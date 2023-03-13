Кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії подані на розгляд президента, - Кулеба
На розгляд президента України Володимира Зеленського внесені кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вже вніс на розгляд Президента України кандидатури послів у цих країнах. Ви дізнаєтеся їхні імена після оприлюднення відповідних указів. Скажу лише, що в такі особливі країни ми плануємо відправити фахівців з досвідом державної роботи рівня міністрів і заступників міністрів", - написав Кулеба у фейсбуці.
Топ коментарі
+23 Чайка Київ
показати весь коментар13.03.2023 21:12 Відповісти Посилання
+22 Юрій Петрович #301281
показати весь коментар13.03.2023 21:06 Відповісти Посилання
+14 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар13.03.2023 21:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Міністр закордонних справ https://tsn.ua/exclusive/kuleba-zayaviv-pro-te-scho-rosiya-prograye-diplomatichno-1968973.html Дмитро Кулеба заявив, що Україна "втомилася від іноземних партнерів".
А як же "геніальні нові обличчя" без жодної фахової освіти?
Сосни? Тренери? Масажистки?
https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav Борислав Береза
Голова МЗС написав потужний пост про те, що через кадровий голод ********** міністерство шукати послів без профільної освіти, без досвіду, без профільних знань. Дипломатичний етикет або базові знання відходять на третій план. Шукають послів. Україні потрібні посли. Згоден, що дуже потрібні. Але якої якості? Чи може і Поворознюка кудись послом призначити? А що? Людина постійно присутня на тв у Єдиному марафоні. Ну, лайно ж у марафон не пустять. Чи можуть? Історія вже пам'ятає таку ж ситуацію з дипломатами. Це було у радянській Росії. Тоді одних вбили, а інші гидували працювати на комісарів. Почали брати з вулиці та пристосуванців. Схожа ситуація? А хто ж довів її до такого? Взагалі, цей пост ********** до таких п'яти висновків:
1. Виходить, що КІМО, як заклад готуючий дипломатів - лайно, якщо він не може підготувати українських дипломатів в достатній кількості. Щорічно сотні випускників, а МЗС шукає 20 послів у Африку. Браво, після таких постів зрозуміло, що це не ВУЗ, а притулок мажорів.
2. Ілащук, Венедіктова, Таран. Ці призвища показують, що призначити послом можуть через домовленість дати голоси у ВР, через лояльність владі та як вдячність за вірність Єрмаку.
3. Будуть такі ж призначення, як у другому пункті. Ця історія намагання комунікаційно заздалегідь виправдати такі майбутні призначення.
4. Якщо у міністерстві немає гідних дипломатів і треба брати з вулиці, то що не так з міністерством?
5. Все одно призначати буде Єрмак. То навіщо це? Дивися пункт 3.
До речі, Ермак закінчив КІМО, то може саме його кудись відправити?
PS І так, мені пропонували призначення послом. Я відмовився, тому що готовий служити Державі, а не призвищам.
PPS Хоча, якщо це допоможе України... Але я не вірю в дива і в те, що аматори-дипломати можуть досягти результату. Як там Венедіктова у Швейцарії? Вплинула хоть на щось. Ну, ок.
PPPS Хочу подивитися, хто з лайкнувших той допис готовий лягти під скальпель хірурга з вулиці. А чому ні? Можна знайти на вулиці людину, яка багато читала, успішна в бізнесі та ще і порядна. Так може знайдемо такого і у хірургі? І хто перший до нього? Ну, тоді ок...
Інакше нічого не вийде. Бо кулеб там, в *ОПі багато.
А на котлети можна й собачатину, так шо котлєту, ой ***...Колю тіщенка до корейців можна...
І документальне відео є! Так що факт є фактом. )))
https://www.facebook.com/watch/?v=826784171806975
https://twitter.com/i/status/1635349273540980736 Він за хвилину видалив відео на сторінці в Інстаграм, але мережа пам'ятає все.
Поки хлопці гинуть на нульовій, слуги показують як тяжко нести службу на розважальних «фронтах»..
Зекі це суцільна клоунада та цирк-шапито.
Громадянам потім треба буде виплачувати пособіе на реабілітацію
"Крім того, за умови рівних професійних показників, я надаватиму перевагу жінкам."
Болгарія і Швейцарія, де нам показали дулю, це тільки початок.
Неуки, дебіли, мінетчиці, але віддані хазяям, це ваш шанс.
чи є пара-трійка???
@13Hellis_13
Документ скинули із однієї військової частини. Побачивши накладну з яблуками по 51 гривні, військові так зраділи, що самі пішли в магазин і пофоткали ціни. "Актив компані" - це той же поставщик, що яйця по 17. Не нажеруться, владні бл*ді...
Мабуть, дадуть премію за «виконання особливо важкої роботи»…
У Феофанії нехай медики готуються, це не насірова їм дистанційно оперувати, по тайськи…
На Обїздній дорозі мабуть, нереальна подвижка пішла…