Кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії подані на розгляд президента, - Кулеба

На розгляд президента України Володимира Зеленського внесені кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вже вніс на розгляд Президента України кандидатури послів у цих країнах. Ви дізнаєтеся їхні імена після оприлюднення відповідних указів. Скажу лише, що в такі особливі країни ми плануємо відправити фахівців з досвідом державної роботи рівня міністрів і заступників міністрів", - написав Кулеба у фейсбуці.

