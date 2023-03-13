УКР
Кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії подані на розгляд президента, - Кулеба

На розгляд президента України Володимира Зеленського внесені кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вже вніс на розгляд Президента України кандидатури послів у цих країнах. Ви дізнаєтеся їхні імена після оприлюднення відповідних указів. Скажу лише, що в такі особливі країни ми плануємо відправити фахівців з досвідом державної роботи рівня міністрів і заступників міністрів", - написав Кулеба у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про призначення посла в Болгарії без дипломатичного досвіду: "За останні два роки усі некадрові дипломати демонструють гідні результати роботи"

Бразилія (290) Індія (782) Китай (4913) МЗС (4281) посол (1140) посольство України (290) Кулеба Дмитро (3606)
https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav

https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav Борислав Береза

Голова МЗС написав потужний пост про те, що через кадровий голод ********** міністерство шукати послів без профільної освіти, без досвіду, без профільних знань. Дипломатичний етикет або базові знання відходять на третій план. Шукають послів. Україні потрібні посли. Згоден, що дуже потрібні. Але якої якості? Чи може і Поворознюка кудись послом призначити? А що? Людина постійно присутня на тв у Єдиному марафоні. Ну, лайно ж у марафон не пустять. Чи можуть? Історія вже пам'ятає таку ж ситуацію з дипломатами. Це було у радянській Росії. Тоді одних вбили, а інші гидували працювати на комісарів. Почали брати з вулиці та пристосуванців. Схожа ситуація? А хто ж довів її до такого? Взагалі, цей пост ********** до таких п'яти висновків:
1. Виходить, що КІМО, як заклад готуючий дипломатів - лайно, якщо він не може підготувати українських дипломатів в достатній кількості. Щорічно сотні випускників, а МЗС шукає 20 послів у Африку. Браво, після таких постів зрозуміло, що це не ВУЗ, а притулок мажорів.
2. Ілащук, Венедіктова, Таран. Ці призвища показують, що призначити послом можуть через домовленість дати голоси у ВР, через лояльність владі та як вдячність за вірність Єрмаку.
3. Будуть такі ж призначення, як у другому пункті. Ця історія намагання комунікаційно заздалегідь виправдати такі майбутні призначення.
4. Якщо у міністерстві немає гідних дипломатів і треба брати з вулиці, то що не так з міністерством?
5. Все одно призначати буде Єрмак. То навіщо це? Дивися пункт 3.
До речі, Ермак закінчив КІМО, то може саме його кудись відправити?
PS І так, мені пропонували призначення послом. Я відмовився, тому що готовий служити Державі, а не призвищам.
PPS Хоча, якщо це допоможе України... Але я не вірю в дива і в те, що аматори-дипломати можуть досягти результату. Як там Венедіктова у Швейцарії? Вплинула хоть на щось. Ну, ок.
PPPS Хочу подивитися, хто з лайкнувших той допис готовий лягти під скальпель хірурга з вулиці. А чому ні? Можна знайти на вулиці людину, яка багато читала, успішна в бізнесі та ще і порядна. Так може знайдемо такого і у хірургі? І хто перший до нього? Ну, тоді ок...
13.03.2023 21:12 Відповісти
+22
Не бреши.Ти тупо списки єрмаком підготовлені передав.
13.03.2023 21:06 Відповісти
+14
О, хтось з ''окружної підтягнувся''.
13.03.2023 21:07 Відповісти
Не бреши.Ти тупо списки єрмаком підготовлені передав.
13.03.2023 21:06 Відповісти
Нарешті хтось почав говорити про втому України від іноземних партнерів - Кулеба
Міністр закордонних справ https://tsn.ua/exclusive/kuleba-zayaviv-pro-te-scho-rosiya-prograye-diplomatichno-1968973.html Дмитро Кулеба заявив, що Україна "втомилася від іноземних партнерів".
13.03.2023 22:26 Відповісти
паскуда в одной зэ-команде "работал"на сдачу Украины
показати весь коментар
Ви б коменти почитали під цим анонсом на його сторінці....
13.03.2023 22:31 Відповісти
О, хтось з ''окружної підтягнувся''.
13.03.2023 21:07 Відповісти
Дивно...
А як же "геніальні нові обличчя" без жодної фахової освіти?
Сосни? Тренери? Масажистки?
13.03.2023 21:09 Відповісти
берите выше - дипломированные сексологини.
показати весь коментар
"Понабирают по об'явлению..." В результаті, замість того, щоб продати ППО назад британцям, які, у свою чергу, могли б його передати Україні, Швейцарія це ППО прост утилізує.
13.03.2023 21:09 Відповісти
"в такі особливі країни ми плануємо відправити фахівців з досвідом державної роботи рівня міністрів і заступників міністрів" - Баканов?
13.03.2023 21:09 Відповісти
З якої служби ескорту кандидатури?
13.03.2023 21:10 Відповісти
Знову шльондр понабирали?
13.03.2023 21:12 Відповісти
треба було у 2019 так писати Береза!(((
13.03.2023 21:32 Відповісти
"Згорів сарай - гори і хата": "друзі дитинства" на посадах в СБУ вже призвели до війскової катастрофи (-швидке захоплення) на півдні, тепер потрібно поназначати "подруг дитинства" з сусідніх під'їздів, щоб просрати і дипломатію
показати весь коментар
Кулебу терміново треба замінити на більш професійного міністра.
показати весь коментар
13.03.2023 21:13 Відповісти
спочатку потрібно відправити у відставку ЄрЗе...
Інакше нічого не вийде. Бо кулеб там, в *ОПі багато.
13.03.2023 21:49 Відповісти
І баканов без роботи.
13.03.2023 21:53 Відповісти
*****-это шестерка дермаковская и его как и минетчитцу-послицу назначает и увольняет фсбэшный дермак
13.03.2023 22:11 Відповісти
Оперативно... клоунів багато, а людину на посла найти не можемо.
13.03.2023 21:15 Відповісти
Ну якщо в Болгарію - сексологиню,то тут без "героїні ескортних військ" не обійдеться)
13.03.2023 21:19 Відповісти
Надеюсь они рабочие сосны?! Кулеба кастинг лично проводил на выезде?
13.03.2023 21:21 Відповісти
Що, знову?! Провели черговий конкурс професійних міньєтчиць?
13.03.2023 21:22 Відповісти
Мінет табу!
13.03.2023 21:27 Відповісти
Помиляєтесь. Анал-табу.
13.03.2023 21:55 Відповісти
сразу предупреждаю - колю-каклету послом в Индию посылать нельзя, у него в ресторане котлеты из говядины подают.
13.03.2023 21:23 Відповісти
)))))))))) Корова - то святе...
А на котлети можна й собачатину, так шо котлєту, ой ***...Колю тіщенка до корейців можна...
13.03.2023 21:37 Відповісти
.. Коля послом у Тайланді вже пристроївся!! Тиша після його виступів... Він учасник БД...сапер...нагороджений особистою зброєю... )))
13.03.2023 21:47 Відповісти
як сапера його треба було сапкою нагородить.
13.03.2023 22:11 Відповісти
Ну не глузуйте з народного депутата!! Він життям *ризикував*.
І документальне відео є! Так що факт є фактом. )))
https://www.facebook.com/watch/?v=826784171806975
13.03.2023 22:17 Відповісти
пацан з 90-х мріяв мати волину, яку не треба ховати. Нажаль, в дев'яності воно вижило, то може настане той день, коли воно з того стєчкіна застрелиться.
13.03.2023 22:31 Відповісти
..ні .Шановний.. Такі не стріляються. Такі просто щезають..або здихають тихо та непомітно. Після війни воно просто щезне....
13.03.2023 22:35 Відповісти
так, скоріше всього загубиться десь на берегах Андалусії чи Калабрії. А виборці Святошина швидко забудуть про нього, і підуть вибирати нову каклєту.
13.03.2023 22:50 Відповісти
... І в першому і в другому Вашому посилі у мене сумніву нема. Другий про вибори...це реальність більш можлива. Дурнів швендяє по Україні неміряно... Достатньо читати Цензор!)))
13.03.2023 22:58 Відповісти
дурнів немало, але ******** ще більше:
14.03.2023 01:53 Відповісти
... навіть не знаю... що Вам і сказати...((((
14.03.2023 12:25 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1635349273540980736 Коля Катлєта Мітбол виставив відео з передової Буковеля..
https://twitter.com/i/status/1635349273540980736 Він за хвилину видалив відео на сторінці в Інстаграм, але мережа пам'ятає все.
Поки хлопці гинуть на нульовій, слуги показують як тяжко нести службу на розважальних «фронтах»..
14.03.2023 01:56 Відповісти
не котлети а мітболи як він колись заявив
14.03.2023 07:45 Відповісти
Знову якісь негідніків назбірали, гвалтіаників, продавчинь з ринку, робочих сосен, котлет...тощо.
Зекі це суцільна клоунада та цирк-шапито.
Громадянам потім треба буде виплачувати пособіе на реабілітацію
13.03.2023 21:23 Відповісти
ви там Окружну не оставте буз жриць...
13.03.2023 21:25 Відповісти
Що КаВееНщики вже закінчились?
13.03.2023 21:30 Відповісти
Стриптизерша, тамада, та працівниця ескорт-послуг?
13.03.2023 21:34 Відповісти
Та всьо нормально... На Окружній спєціалісток-міжнародників хоч греблю гати...
13.03.2023 21:34 Відповісти
Так це Кулеба в Болгарію таку продвинуту послицю відрив .
13.03.2023 21:35 Відповісти
Досвідчені екс-прокурори, екс-міністри оборони, тренери з міньєту та знайомі Єрмака вже влаштовані послами, тепер шукають будь-кого з недосвідчених. Нажаль це не смішно. Це гидко та мерзенно. Державу та її інститути знищують на наших очах, зсередини. Але наочно, на очах всього світу. Це не випадково, це вже система - дискредитувати, принизити, показати неспроможність та карикатурність. Об нашу державу та обо всіх громадян демонстративно та регулярно витирають ноги та дивляться до якого плінтусу нас всіх можна опустити. Це вже не рівень Бантустану, це щось більш "креативне" та "прикольне", але ж тупорилому піплу через "марафон" добре "заходить". Що, може треба ще трохи почекати, бо не на часі? Що, почекаємо, коли хлопці повернуться з війни, от тоді...? Нам головне не лише перемогти у війні, але й не втратити ключові сенси тієї нової України, за яку воюємо і за яку гинуть хлопці та дівчата на фронті.
13.03.2023 21:43 Відповісти
Билять, говорил две недели назад с бывшим консулом, купа дипломатов с огромным опытом выведена за штат, десятки. Видимо не проявили служебное рвение дерьмаку.
13.03.2023 21:43 Відповісти
На огляд Єрмака, точніше.
13.03.2023 21:48 Відповісти
Дальнобойщики подали петицию на сайте преза - " Прекратить забирать бл*дей с окружной в дипкорпус, некому уже обслуживать водил".
13.03.2023 21:49 Відповісти
Напевне Кулеба здогадався, або краєм вуха почув. Бо він тут ні при чому. Єрмак відібрав, поставив галочки де підписати, і відіслав до Зелі. А той в перерві між дублями відосиків підпише.
13.03.2023 21:52 Відповісти
Там шикарно все. Вакансії для всіх і без освіти.
"Крім того, за умови рівних професійних показників, я надаватиму перевагу жінкам."
Болгарія і Швейцарія, де нам показали дулю, це тільки початок.
Неуки, дебіли, мінетчиці, але віддані хазяям, це ваш шанс.
13.03.2023 21:57 Відповісти
От почитай, Валодя, гарант ти наш безстрашний, яку "славу" ти заслужив. Що не комент, то плювок в тебе. В українців є дві однакові проблеми -- як винищити усіх москалів в Галактиці і змінити президента. Ти нам так невчасно ним став...
13.03.2023 21:58 Відповісти
а що, курвів в списку вже нема????
чи є пара-трійка???
13.03.2023 22:07 Відповісти
и шо снова спецы-сексологи?..................................................
13.03.2023 22:11 Відповісти
Мінєтчиці та анал-табу
13.03.2023 22:17 Відповісти
Стрептизери, ескортниці, фотографи ....
13.03.2023 22:26 Відповісти
"плануємо відправити фахівців з досвідом державної роботи рівня міністрів і заступників міністрів" - а тепер згадуємо всіх міністрів і заступників звільнених за останні півроку і ось Вам і список. + Баканов. Особлива увага на міноборони, та особисто Шаповалова.
13.03.2023 22:32 Відповісти
Міністриню чи міністерку економіки уже давно у США відправили. Толку з неї маало.
13.03.2023 22:50 Відповісти
знову простітуток чи коррупціонерів відправляють?
13.03.2023 22:34 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

Документ скинули із однієї військової частини. Побачивши накладну з яблуками по 51 гривні, військові так зраділи, що самі пішли в магазин і пофоткали ціни. "Актив компані" - це той же поставщик, що яйця по 17. Не нажеруться, владні бл*ді...


13.03.2023 22:44 Відповісти
по моєму, Дерьмак відправляє своїх подалі, заради своєї та їх безпеки.
13.03.2023 22:44 Відповісти
Вспоминаю Шефутинского.
13.03.2023 22:50 Відповісти
Прокакал ты Дима Китай! На твоей совести 2 года без посла. Шел бы в отставку. А направить туда надо было Лану Зеркаль. А в идеале она должна быть министром ИД у нас с 19г. Но это уже к ва-зе-лину вопрос. Да поздно всё.
13.03.2023 22:50 Відповісти
Дальнобойщики в кафе скаржились, що проститутки з об'їздної зникли, а воно он що - на кастинг подались в МЗС.
13.03.2023 23:05 Відповісти
Це важка робота для икспердів з ОПУ, кандидатки усі мозги висмокчуть …
Мабуть, дадуть премію за «виконання особливо важкої роботи»…
У Феофанії нехай медики готуються, це не насірова їм дистанційно оперувати, по тайськи…
На Обїздній дорозі мабуть, нереальна подвижка пішла…
13.03.2023 23:12 Відповісти
А де ж він зразу аж трьох інструкторів з мінету знайде? Подумати треба, перевірити професійні якості...
13.03.2023 23:30 Відповісти
всі медалістки - сосалки вищої якості???
13.03.2023 23:47 Відповісти
А буданов одобрив? Ці "кандедатури" проводили спецзавдання під керівництвом буданова на корпоративах чи ні? Бо я так розумію це обов'язкова вимога до "конкурсантів".
14.03.2023 03:47 Відповісти
Шапіто для лохів
14.03.2023 05:04 Відповісти
Та годі, кадрів типу нема, сексологинь по саунам наберіть кадровий голод закрийте.
14.03.2023 05:13 Відповісти
А де ти раніше був, пішак в колоді "короля"? Ці три країни мають більше 3 млрд населення, і таке відношення!!! Непризначення посла у військовий час - це зрада!!!!!!!!
14.03.2023 07:12 Відповісти
 
 