Італія звинуватила ПВК "Вагнер" у сплеску міграції з країн Африки до Євросоюзу

Італійський уряд у понеділок заявив, що російська ПВК "Вагнер" стоїть за сплеском хвилі мігрантів, які намагаються перетнути Середземне море з країн Африки, в рамках стратегії Москви щодо помсти країнам, які підтримують Україну.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я думаю, тепер можна з упевненістю сказати, що експоненціальне зростання міграційного явища з африканських берегів, також, у незначній мірі, є частиною чіткої стратегії гібридної війни, яку реалізує група "Вагнера", використовуючи свою значну вагу в деяких африканських країнах", – йдеться в заяві Крозетто.

Міністр Крозетто закликав союзників по НАТО допомогти Італії протистояти зростанню кількості мігрантів.

Подібні зауваження також надійшли від міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який під час візиту до Ізраїлю висловив занепокоєння тим, що багато мігрантів прибули з районів, "підконтрольних групі Вагнера".

За даними МВС Італії, близько 20 тисяч мігрантів прибули до країни цього року, порівняно з 6100 за той самий період 2022 року.

Сили ПВК "Вагнер" звинувачують у веденні діяльності у кількох африканських країнах, включаючи Лівію, Малі та ЦАР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без експорту українського збіжжя в Африці розпочнеться голод та протести. Нас чекатиме нова хвиля міграції, - Дуда