Італія звинуватила ПВК "Вагнер" у сплеску міграції з країн Африки до Євросоюзу

Італійський уряд у понеділок заявив, що російська ПВК "Вагнер" стоїть за сплеском хвилі мігрантів, які намагаються перетнути Середземне море з країн Африки, в рамках стратегії Москви щодо помсти країнам, які підтримують Україну.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я думаю, тепер можна з упевненістю сказати, що експоненціальне зростання міграційного явища з африканських берегів, також, у незначній мірі, є частиною чіткої стратегії гібридної війни, яку реалізує група "Вагнера", використовуючи свою значну вагу в деяких африканських країнах", – йдеться в заяві Крозетто.

Міністр Крозетто закликав союзників по НАТО допомогти Італії протистояти зростанню кількості мігрантів.

Подібні зауваження також надійшли від міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який під час візиту до Ізраїлю висловив занепокоєння тим, що багато мігрантів прибули з районів, "підконтрольних групі Вагнера".

За даними МВС Італії, близько 20 тисяч мігрантів прибули до країни цього року, порівняно з 6100 за той самий період 2022 року.

Сили ПВК "Вагнер" звинувачують у веденні діяльності у кількох африканських країнах, включаючи Лівію, Малі та ЦАР.

Топ коментарі
+20
В Швейцарию их гоните сцаными тряпками и будет вам праздник.
13.03.2023 21:12 Відповісти
+16
Прозрели,а до этого не видели очевидного
13.03.2023 21:10 Відповісти
+12
Швейцарские сидоры примут, они добрые, они против войны.
13.03.2023 21:13 Відповісти
Прозрели,а до этого не видели очевидного
13.03.2023 21:10 Відповісти
Та они там уже хрен зна когда плавают.
13.03.2023 23:31 Відповісти
Так расцелуйте Пукина в анус!
13.03.2023 21:10 Відповісти
В Швейцарию их гоните сцаными тряпками и будет вам праздник.
13.03.2023 21:12 Відповісти
Швейцарские сидоры примут, они добрые, они против войны.
13.03.2023 21:13 Відповісти
Та до Швейцарії їх ще доправить якось треба, а от до Ватикану - дешевше. Най Папа прихистить цих дітей Божих і опікується їми. Читає їм Достоєвського... І витрачає на їх утримання кремлівське бабло, що знаходиться у Банку Ватікану.
То ж справа Божа - опікуватись біженцями угнетенними, сірими та убогими, голодними та обездоленими!
13.03.2023 21:35 Відповісти
Сравните фото Папы и Пригожина......и многое станет понятно
13.03.2023 21:50 Відповісти
Ну вот, уже пастоедов цепляет обратная связь. А не верили.
13.03.2023 21:23 Відповісти
То оголосіть їх терористами!
13.03.2023 21:26 Відповісти
Прокинулись,
13.03.2023 21:27 Відповісти
Все верно, только не "группа Вагнера" в этом виновата, а расейская *********, государство-террорист №1 в мире!
13.03.2023 21:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=61ZocOnY3VQ Подали скаргу та заяву в суд проти Андрія Єрмака!
13.03.2023 21:29 Відповісти
ogo nevze smilyvzju vdast´sja
13.03.2023 21:58 Відповісти
злая Мелони.
13.03.2023 21:30 Відповісти
Папу пора відправити до "вагнера" на переговори.
13.03.2023 21:30 Відповісти
Нехай на раССэю валять..
13.03.2023 21:36 Відповісти
Навіщо когось звинувачувати? Знищте їх, це легко і швидко, головне бажання!
13.03.2023 21:48 Відповісти
Тільки зараз побачили те що відбувається вже більше 10 років? Ще до вагнерівських головорізів росія масовано відправляла в Європу північну Африку і Близький Схід. На гроші Москви наймались перевізники через Середземне море.Тисячі людей гинули. Але сотні тисяч таки досягали Європи напряму, чи як мінімум через Мальту чи Лампедузу. Росія хотіла шантажувати Захід, і шантажувала. Це вдалось тоді, вдасця і зараз. Бо куплена західна владна піз дота за гроші продасть маму ще раз.
13.03.2023 21:56 Відповісти
Так признавайте их террористами, со всеми вытекающими
13.03.2023 22:10 Відповісти
При Каддафи такой куйни не было. Не пропускали мигрантов через Ливию. Как в ходе судебного процесса прокурор или адвокат должны задавать свидетелю только те вопросы, ответы на которые им совершенно точно известны, так и устойчивую систему, какой бы непривлекательной она ни была, не стоит выводить из равновесия, если ты совершенно точно не уверен, в какое новое состояние эта система придет.
13.03.2023 22:10 Відповісти
Так і до Каддафі не було, нащо було ламати систему?
14.03.2023 04:31 Відповісти
Это точно? Не может быть!😂😂
13.03.2023 22:25 Відповісти
"Китайський мирний план" чи інші "мирін плани" в допомогу - тут Італії або труси одіти або хрестик зняти. Цікаво, яка в італійському суспісльстві буде реакція, якщо пояснити "тонкості" та звязок між проблемами та "мирними планами", які не вирішують проблеми, а їх закладають.

Скажемо так, в Україні стурбовані...
13.03.2023 22:32 Відповісти
Пора спецназу разных стран начать вырезать Вагнеровцев.
13.03.2023 23:43 Відповісти
Рашу треба розвалити ‼️
14.03.2023 00:41 Відповісти
Если бы розовые пони меньше бы миндальничали с бензоколонкой то многих проблем можно было бы избежать.
14.03.2023 11:48 Відповісти
 
 