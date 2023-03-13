УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10020 відвідувачів онлайн
Новини
4 452 59

Вступ України в ЄС не викличе стільки суперечок, як вступ у НАТО, - президент Чехії Павел

павел,петр

Новий президент Чехії Петр Павел вважає, що можливий вступ України до Європейського Союзу не викличе стільки суперечок, як розгляд питання про її членство в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами чеського президента, багато країн ЄС погоджуються з тим, що Україну слід запросити до блоку якнайшвидше. Про це свідчить той факт, що низка посадовців ЄС відвідали країну, яка зазнала російського вторгнення.

"Я думаю, що членство України або будь-якої країни в Європейському Союзі завжди можна краще пояснити тим, хто цього не хоче, як економічний, соціальний, культурний крок, а не як військовий. Безумовно, можливий вступ України до Європейського Союзу не викличе стільки суперечок, як розгляд питання про її вступ до НАТО", – вважає Павел.

На думку Павела, повоєнна відбудова України, яка не обов'язково має розпочатися після завершення повномасштабної війни, також може допомогти наблизити її до ЄС. Президент Чехії окремо підкреслив, що вважає важливим бути на боці України не тільки на словах, але й через матеріальну чи фінансову допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО має розглянути членство України одразу після війни, - обраний президент Чехії Павел

"Це єдине, що може не тільки підтримати бойовий дух українських солдатів, але й українського суспільства, який поки що надзвичайно високий… Якщо наші власні громадяни не бачитимуть сенсу допомагати Україні, якщо вони не сприйматимуть це як допомогу собі, то нам буде важко підтримувати темпи допомоги", – пояснив він.

Автор: 

Чехія (1713) членство в НАТО (1771) членство в ЄС (1391) Павел Петр (186)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Народу нужно сначала думать про власть, которая делает все наперекор нормам ЕС под красивые лозунги. С такой властью нам не светит ни ЕС ни НАТО. Война кончится, а вопросы нет.
показати весь коментар
13.03.2023 21:45 Відповісти
+11
НАТО важливіше ніж ЄС !!! Не дайте відвести увагу у бік, СПОЧАТКУ НАТО а потім усе іньше. Терція у НАТО але не у ЄС.
Вступ до НАТО має бути на першому плані !!!
показати весь коментар
13.03.2023 21:48 Відповісти
+10
Павел хоче, щоб війна торкнулвюася його дітей, якшо вони в нього є. Бо лише вступ України у НАТО може захистити його дітей від війни років так через 10. Дорослі здавалося б люди, наче не дурні, а стратегічного мислення нема.
показати весь коментар
13.03.2023 21:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На думку Павела, повоєнна відбудова України, яка не обов'язково має розпочатися після завершення повномасштабної війни, також може допомогти наблизити її до ЄС. - на пару десятиріч відкладений сир для України і її народу.
показати весь коментар
13.03.2023 21:36 Відповісти
Народу нужно сначала думать про власть, которая делает все наперекор нормам ЕС под красивые лозунги. С такой властью нам не светит ни ЕС ни НАТО. Война кончится, а вопросы нет.
показати весь коментар
13.03.2023 21:45 Відповісти
Згоден. Якщо нас візьмуть у ЄС і при цьому Труханов, Поворознюк, Тищенко залишаться на своїх постах, то це буде максимальне приниження Євросоюзу. Я вважаю що європейські лідери мають тиснути на нашу владу, через народ, публічно нагадувуючи що у нас нічого не робиться за для того щоб ми потрапили в ЄС. Можливо тоді, побоюючись за свої рейтинги (що найважливіше для слуг) вони почтуть щось робити.
показати весь коментар
13.03.2023 22:19 Відповісти
А они и давят. Постоянно напоминают. Только недавно напомнили о электронных декларациях, цензуре, Конституционном суде, коррупции и т.д. Только вот у нас делают вид, что не слышат.
показати весь коментар
13.03.2023 22:35 Відповісти
В ЄС І В НАТО є свої агенти куйла,котрі думають і приймають рішення,щоб Україна і її народ не були ані в ЄС ,ні в НАТО.Війна закінчиться, прорашистські агенти в ЄС І В НАТО-НІ.
показати весь коментар
13.03.2023 22:23 Відповісти
Т.е. по вашему мы просимся вступить в сплошное кодло прорашенских агентов? А прорашистские агенты у нас? С ними как быть? Может начать с себя?
показати весь коментар
13.03.2023 22:30 Відповісти
Т.е. по вашему мы просимся вступить в сплошное кодло прорашенских агентов? А прорашистские агенты у нас?-яка різниця між між прорашенськими агентами в ЄС І В НАС для України і її народу?Отож думай,якщо є чим, з кого потрібно починати?
показати весь коментар
13.03.2023 22:45 Відповісти
Я как раз не считаю что там кодло, в отличие от вас. И считаю что нужно сначала навести порядок дома перед тем как высказывать претензии другим. Вы не согласны?
показати весь коментар
13.03.2023 23:22 Відповісти
-яка різниця між між прорашенськими агентами в ЄС І В НАС для України і її народу? яка Твоя відповідь? Включай свою считалку ,(Я как раз не считаю что там кодло- )))
показати весь коментар
13.03.2023 23:47 Відповісти
Т.е. ВЫ считаете что не нужно сначала навести порядок дома перед тем как высказывать претензии другим? И тыкать будете у себя в свинарнике.
показати весь коментар
14.03.2023 00:09 Відповісти
Прошу пана ,проходьте до своїх свиней,вони Вас зачекалися, ідіть і наведіть серед них порядок.
показати весь коментар
14.03.2023 00:14 Відповісти
Только после вас, уважаемый
показати весь коментар
14.03.2023 00:20 Відповісти
А чого це ти в кінці допису не доповіло босу "радО служить расии и вашему императорскому величию" ?
показати весь коментар
13.03.2023 23:01 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2023 23:20 Відповісти
Ну поки ЄС не реформується нема сенсу в нього вступати с

Євросовок це теж не дуже Британія з нього втекла
показати весь коментар
16.03.2023 15:55 Відповісти
Він мав на увазі те,що дещо вже можна відбудовувати,не дожидаючись закінчення війни.
показати весь коментар
13.03.2023 21:46 Відповісти
Як же ж та НАТА нас боїться...
показати весь коментар
13.03.2023 21:38 Відповісти
скорее русских....
показати весь коментар
13.03.2023 22:27 Відповісти
Кацапів вже ніхто не боїться. До кінця року пердяшку чекають такі потрясіння, шо мало їм, уродам, не здасться.
А шо стосується тої НАТИ, то вона вже видохлась так і не почавши...
одним словом. нам там робити нічого. як і в тому дряхлому Євросоюзі.
Треба якось придумувать нову конструкцію з бритами, поляками, мо й ше з якимись нормальними.
показати весь коментар
13.03.2023 23:04 Відповісти
ну, когда тебя рожали тоже много вопросов было .................но ты выжил и вырос , и стал ЧЕЛОВЕКОМ , не сцы , все будет ОК , И ВАС НАУЧИМ ******* РУСНЮ , а не высказывать озабоченность.
показати весь коментар
13.03.2023 21:39 Відповісти
Глядя на клоунаду наших властей,вполне логичный вывод.
показати весь коментар
13.03.2023 21:41 Відповісти
Только вот почему-то помощи мы просим у них, а не наоборот. И их мы просим принять нас в свою семью, а не они к нам просятся.
показати весь коментар
13.03.2023 21:47 Відповісти
разница в обстоятельствах и восприятии реальности , когда у тебя до хера бабла ты будешь уверен что ты в безопасности , и вся беда там где-то , ведь ты ******* важный , с баблом , ..............но ЖИЗНЬ не приемлит разделений по придуманным людьми регалиям , каждый в жизни получает по его болезненным местам , Европа всегда любила бабло , теперь им приходится за это расплачиватся , у них есть УМНЫЕ политики , но они в меньшинстве.
показати весь коментар
13.03.2023 22:12 Відповісти
Типа у нас они в большинстве? Еще раз - это мы у них и к ним просимся, а не наоборот. И пока не будем соответствовать - ни хрена не будет.
показати весь коментар
13.03.2023 22:16 Відповісти
ну к швейцарии применимо то что вы написали, и что-то жизнь пока им дает все, даже бабло от самих русских(
показати весь коментар
13.03.2023 22:29 Відповісти
Не розумію, що цей пан має наувазі. Схиляюсь до того, що має бажання послати нас накук, але якось дуже ввічливо.
показати весь коментар
13.03.2023 21:44 Відповісти
я думаю, это был отсыл к недавним пророссийским демонстрациям в чехии. Мол смотрите, не все поддерживают...а мы что? а мы как народ.
как-то так....
показати весь коментар
13.03.2023 22:30 Відповісти
Нажаль, проросійского гівна там достатньо. Маю кримських знайомих які критикували Україну до 14 року і бажали щоб на півостріві була влада Кремля, після окупації півострова замість життя під любімай расеєй зробили дітям життя в чеській натафскай Празі. Чомусь не в Пітері, чи Казані.
показати весь коментар
13.03.2023 22:42 Відповісти
Павел хоче, щоб війна торкнулвюася його дітей, якшо вони в нього є. Бо лише вступ України у НАТО може захистити його дітей від війни років так через 10. Дорослі здавалося б люди, наче не дурні, а стратегічного мислення нема.
показати весь коментар
13.03.2023 21:47 Відповісти
Вряд-ли. Если бы не было стратегического мышления - он бы не был таким ярым сторонником помощи нам. Он думает о времени, когда после войны не слепой Запад начнет задавать вопросы нашей власти. А там есть что и за что спросить.
показати весь коментар
13.03.2023 21:54 Відповісти
они наивно полагают, что как вариант, скормить нас русским, а после того, глядишь, с ними можно договориться.
показати весь коментар
13.03.2023 22:33 Відповісти
НАТО важливіше ніж ЄС !!! Не дайте відвести увагу у бік, СПОЧАТКУ НАТО а потім усе іньше. Терція у НАТО але не у ЄС.
Вступ до НАТО має бути на першому плані !!!
показати весь коментар
13.03.2023 21:48 Відповісти
В НАТУ з клоунами?
показати весь коментар
13.03.2023 21:49 Відповісти
щоб в єс, треба закони відповідні прийняти, а інші - відмінити. чи будуть охочі слуги народа це робити?
як на це будуть реагувати лідори думки Зеленський-татаров-портнов .. і волосата бабушка.., скоро побачимо?
показати весь коментар
13.03.2023 21:49 Відповісти
Допоки в Україні буде квітнути дерьмаківщина, доти не тільки вступ до НАТО, а ле й вступ до ЄС під питанням. У цих структурах вже наїлися подібного від Угорщини...
показати весь коментар
13.03.2023 21:55 Відповісти
Не звертайте увагу - це кацапське ІПСО. Або Павела купили.
показати весь коментар
13.03.2023 21:57 Відповісти
Краще б ти не розкривав рота, Павел, а то такое враження, що Ти не генерал, а хз хто , скацаплений якийсь єфрейтор.
показати весь коментар
13.03.2023 21:59 Відповісти
Та це й зрозуміло . Бо Україну в ЄС , НАТО не змушене буде захищати . А от Україну в НАТО - буде змушене .
показати весь коментар
13.03.2023 22:00 Відповісти
Може він носить червоні труселя, як і Земан???
показати весь коментар
13.03.2023 22:03 Відповісти
Нічого страшного, що він так сказав. Найголовніше це мета ЄС та НАТО, закріплена у Конституції. Якщо до цієї мети йти, то неодмінно прийдемо. Адже нам ніхто не обіцяв, що це буде завтра.
показати весь коментар
13.03.2023 22:06 Відповісти
Якийсь він стрьомний.
показати весь коментар
13.03.2023 22:09 Відповісти
Он?

показати весь коментар
13.03.2023 22:13 Відповісти
он не 1ый раз несет стремную чушь
показати весь коментар
13.03.2023 22:34 Відповісти
«Мы должны оказывать Украине любую помощь, которая позволит им победить в конфликте, восстановить свой суверенитет и территориальную целостность. Должны ли это быть истребители? Я думаю, что мы должны подумать об этом очень серьезно»

«Украинские военные будут, пожалуй, наиболее опытными военными в Европе. Украина заслуживает того, чтобы быть частью сообщества демократических стран», - заявил он.
Корреспондент спросил его, касается ли это НАТО.
«Я считаю, что они действительно заслуживают этого», - подчеркнул Павел

«Мы должны оказывать Украине любую помощь, которая позволит им победить в конфликте, восстановить свой суверенитет и территориальную целостность. Должны ли это быть истребители? Я думаю, что мы должны подумать об этом очень серьезно»

...
показати весь коментар
13.03.2023 22:40 Відповісти
Швейк був нормальний.
показати весь коментар
13.03.2023 22:47 Відповісти
Нам одне без другого - як голодному туалетний папір...
показати весь коментар
13.03.2023 22:12 Відповісти
Вступ в НАТО по завершенні війни - ось основна ціль і справжнє засвідчення перемоги, що може убезпечити до певної міри нашу державу. Без цього ні відновлення ні тривалого мирного життя тут не буде.
показати весь коментар
13.03.2023 22:14 Відповісти
С этим 100%

показати весь коментар
13.03.2023 22:26 Відповісти
Єрмак не даст !
показати весь коментар
14.03.2023 11:02 Відповісти
Недалеко от версии Земан_2.0
показати весь коментар
13.03.2023 22:22 Відповісти
Та не товарисч Павлик---сначала в НАТО---а потом в ЕС! Можно и наоборот---но НАТО вперёд!
показати весь коментар
13.03.2023 22:37 Відповісти
він просто набиває ціну НАТО, бо там служив. А німці навіть ударний батальон танків не можуть уокомплектувати справними танками. Навіщо. Валодя фройншафт. Полякам ясно, що загроза від двох клінічних реальна і озброюються. Санітарний кордон для бабуїнів зформований, нащадки гуннів будуть варитись у власному казані.
показати весь коментар
13.03.2023 22:42 Відповісти
Та нічого вступ в нато України не викличе!Московія утреця і на тому кінець!!Нашо от ці дурні розсосослювання виклече не виклече.
показати весь коментар
13.03.2023 22:45 Відповісти
Чим далі європеєць знаходиться від України,тим байдужіша для нього наша війна. Про заокеанські країни взагалі мовчу.Ми дуже переймалися війнами в світі,які були десь далеко?Сирія,Афганістан,Ірак,Йемен...?Про свою безпеку ми мали думати самі.Але на жаль маємо те-на що заслужили.Кожен повинен осмислити,чому все так сталось.Велика біда потребує визнання власних помилок і винесення правильних висновків,які унеможливлять в майбутньому повторення подібних трагедій.Хотілося б,щоб було саме так.
показати весь коментар
13.03.2023 23:54 Відповісти
Петр Павел відразу після інавгурації зіпсувався.
Чехи, а що, на заміну Бабіша краще не знайшлося?
показати весь коментар
14.03.2023 02:55 Відповісти
Наоборот, после победы Украину в НАТО со свистом примут - такая армия, с таким опытом. С ЕС будет сложнее, и тоже только после победы
показати весь коментар
14.03.2023 08:35 Відповісти
Идите в жопу господин Павел. Вы что то не то несёте.
показати весь коментар
14.03.2023 11:51 Відповісти
 
 