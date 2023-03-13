Вступ України в ЄС не викличе стільки суперечок, як вступ у НАТО, - президент Чехії Павел
Новий президент Чехії Петр Павел вважає, що можливий вступ України до Європейського Союзу не викличе стільки суперечок, як розгляд питання про її членство в НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами чеського президента, багато країн ЄС погоджуються з тим, що Україну слід запросити до блоку якнайшвидше. Про це свідчить той факт, що низка посадовців ЄС відвідали країну, яка зазнала російського вторгнення.
"Я думаю, що членство України або будь-якої країни в Європейському Союзі завжди можна краще пояснити тим, хто цього не хоче, як економічний, соціальний, культурний крок, а не як військовий. Безумовно, можливий вступ України до Європейського Союзу не викличе стільки суперечок, як розгляд питання про її вступ до НАТО", – вважає Павел.
На думку Павела, повоєнна відбудова України, яка не обов'язково має розпочатися після завершення повномасштабної війни, також може допомогти наблизити її до ЄС. Президент Чехії окремо підкреслив, що вважає важливим бути на боці України не тільки на словах, але й через матеріальну чи фінансову допомогу.
"Це єдине, що може не тільки підтримати бойовий дух українських солдатів, але й українського суспільства, який поки що надзвичайно високий… Якщо наші власні громадяни не бачитимуть сенсу допомагати Україні, якщо вони не сприйматимуть це як допомогу собі, то нам буде важко підтримувати темпи допомоги", – пояснив він.
Євросовок це теж не дуже Британія з нього втекла
А шо стосується тої НАТИ, то вона вже видохлась так і не почавши...
одним словом. нам там робити нічого. як і в тому дряхлому Євросоюзі.
Треба якось придумувать нову конструкцію з бритами, поляками, мо й ше з якимись нормальними.
как-то так....
Вступ до НАТО має бути на першому плані !!!
як на це будуть реагувати лідори думки Зеленський-татаров-портнов .. і волосата бабушка.., скоро побачимо?
«Украинские военные будут, пожалуй, наиболее опытными военными в Европе. Украина заслуживает того, чтобы быть частью сообщества демократических стран», - заявил он.
Корреспондент спросил его, касается ли это НАТО.
«Я считаю, что они действительно заслуживают этого», - подчеркнул Павел
«Мы должны оказывать Украине любую помощь, которая позволит им победить в конфликте, восстановить свой суверенитет и территориальную целостность. Должны ли это быть истребители? Я думаю, что мы должны подумать об этом очень серьезно»
...
Чехи, а що, на заміну Бабіша краще не знайшлося?