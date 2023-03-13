Підтримка союзників робить мене дуже оптимістичним, - перед Рамштайном Резніков провів бесіду з Ллойдом Остіном

Ввечері 13 березня міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Резніков зазначив: "Перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн я мав розмову з моїм великим другом міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Ми порівнювали нотатки про нашу співпрацю та шлях до Перемоги. Ця щира підтримка союзників робить мене дуже оптимістичним щодо майбутнього. Солідарність стає ефективністю на поле бою".

