Підтримка союзників робить мене дуже оптимістичним, - перед Рамштайном Резніков провів бесіду з Ллойдом Остіном
Ввечері 13 березня міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Резніков зазначив: "Перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн я мав розмову з моїм великим другом міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Ми порівнювали нотатки про нашу співпрацю та шлях до Перемоги. Ця щира підтримка союзників робить мене дуже оптимістичним щодо майбутнього. Солідарність стає ефективністю на поле бою".
ти досиш сосіду гроші в борг, як що знаєш що він аферист і бездар???
я все розумію але не погоджуюсь
бо яйця вже по 8-9 коли в магазині 5-6
картопля по 12-14, коли на базарі 9-10
це означає що дві -три ціни від опту
тому не можу погодитись що з ним розмовляють поважні люди
гарної ночі....
не в одного нема.....
І де тепер головний бариго-крикун?
Певен, що союзники не підтримують продавця яєць.
Тоді б не було у вас враження до ленд-ліз це дощ з бабла і озброєння що проливається з неба тільки підставляй руки, а було б розуміння що ленд-ліз це механізм внутрішнього бухгалтерського обліку що "всього лиш" дозволяє президенту виділяти небезплатну допомогу не звертаючись за кожною дрібницею до палати представників Конгресу, яка одина за Конституцією має право розпорядажтися державною скарбницею.