УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10020 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 497 32

Підтримка союзників робить мене дуже оптимістичним, - перед Рамштайном Резніков провів бесіду з Ллойдом Остіном

резніков,остін

Ввечері 13 березня міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Резніков зазначив: "Перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн  я мав розмову з моїм великим другом міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Ми порівнювали нотатки про нашу співпрацю та шлях до Перемоги. Ця щира підтримка союзників робить мене дуже оптимістичним щодо майбутнього. Солідарність стає ефективністю на поле бою".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Остін перелічив, яку зброю на "Рамштайні" узгодили передати Україні перед наступом. ПЕРЕЛІК

Автор: 

Резніков Олексій (1452) Остін Ллойд (521)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Поїш яєць за сімнадцять, попий з армійської фляги в 12 разів дорожчої, заїж золотою картоплею. Радій по повній! 100 млрд від військових "бойових" теж вдало віджали. І не в останнє. Душа радіє на війні?
показати весь коментар
13.03.2023 22:05 Відповісти
+6
Хусткою з літаком ще помахай ще перед Остіном, придурок...
показати весь коментар
13.03.2023 22:05 Відповісти
+5
Зважаючи на корупційні скандали в МО, навіть боюся уявити - чому ж так радіє "криша" всіх тих корупціонерів? Невже навіть пра-праонукам вистачить?
показати весь коментар
13.03.2023 22:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як після яєць в кілограмаз з ним розмовляють серйозні люди, не розумію нікуя
показати весь коментар
13.03.2023 22:02 Відповісти
Та вони не з ним розмовляють. А з Україною через (нажаль) нього. Вимушені терпіти заради стратегічних цілей.
показати весь коментар
13.03.2023 22:11 Відповісти
от тому у нас на жаль все через сраку чи через нього.....
ти досиш сосіду гроші в борг, як що знаєш що він аферист і бездар???
я все розумію але не погоджуюсь
бо яйця вже по 8-9 коли в магазині 5-6
картопля по 12-14, коли на базарі 9-10
це означає що дві -три ціни від опту
тому не можу погодитись що з ним розмовляють поважні люди
гарної ночі....
показати весь коментар
13.03.2023 22:19 Відповісти
Як кажуть - іспанський сором. Просто соромно за таких "діячів", був би людиною з честю - сам би пішов з посади після яєць.
показати весь коментар
13.03.2023 22:24 Відповісти
нема у слуг совісті
не в одного нема.....
показати весь коментар
13.03.2023 22:26 Відповісти
Враг нє в Масквє враг в Кієвє!
показати весь коментар
14.03.2023 05:51 Відповісти
Поїш яєць за сімнадцять, попий з армійської фляги в 12 разів дорожчої, заїж золотою картоплею. Радій по повній! 100 млрд від військових "бойових" теж вдало віджали. І не в останнє. Душа радіє на війні?
показати весь коментар
13.03.2023 22:05 Відповісти
БАРИГИ! ЗБАГАТИВСЯ У 82 РАЗИ!
І де тепер головний бариго-крикун?
показати весь коментар
14.03.2023 05:59 Відповісти
оримує роялті від московії за "Савтів" та "Слугу народа" та за інші продукти 95 кварталу.
показати весь коментар
14.03.2023 07:24 Відповісти
Там новый вчерашний вечерний скандал. У той же самой фирмы, которая продавала яйца по 17 грн штука, сейчас МО покупает полувялые яблоки по 51 грн за кг. А яблоки которые намного лучше тех, которые поставляют в армию в магазине стоят 21 грн.
показати весь коментар
14.03.2023 06:37 Відповісти
Хусткою з літаком ще помахай ще перед Остіном, придурок...
показати весь коментар
13.03.2023 22:05 Відповісти
Зважаючи на корупційні скандали в МО, навіть боюся уявити - чому ж так радіє "криша" всіх тих корупціонерів? Невже навіть пра-праонукам вистачить?
показати весь коментар
13.03.2023 22:09 Відповісти
Такии корупціинии скандал зам"яв -- чого ж иому хандрити .
показати весь коментар
13.03.2023 22:16 Відповісти
Якась дивна заява. резнікова підтримують за...яйця? Ну, після серії зашкварів це виглядає так. Чи пітримують Україну, тоді резніков плутає ситувцію.
показати весь коментар
13.03.2023 22:20 Відповісти
це він так себе заспокоює. вкрадені гроші в англійській юрисдикції. Лячно.
показати весь коментар
13.03.2023 22:24 Відповісти
Певен, що союзники підтримують Україну.

Певен, що союзники не підтримують продавця яєць.
показати весь коментар
13.03.2023 22:30 Відповісти
Коротко про розмову - Остін мав розмову з поцем.
показати весь коментар
13.03.2023 22:44 Відповісти
Слышь начальник---так и я тоже не могу до сих отойти от оптимизма по части ленд-лиза что пообещали в начале лета 22 года! Что с 1 октября как попрёт, как попрёт! Ставить уже некуда.
показати весь коментар
13.03.2023 23:01 Відповісти
Борис, поставки по ленд-лиз, это должно быть желание США. Это скажем так упрощенная схема поставок оружия, которую правительству не нужно согласовывать с конгрессом и палатой представителей США. Пока что мне тоже многое непонятно, и хочется верить что просто в прессе многое не рассказывают.
показати весь коментар
13.03.2023 23:08 Відповісти
Щоб не розчаровуватись, не слід очаровуватись, а натомість слід читати закони, та підзаконні акти. В оригіналі, in English.
Тоді б не було у вас враження до ленд-ліз це дощ з бабла і озброєння що проливається з неба тільки підставляй руки, а було б розуміння що ленд-ліз це механізм внутрішнього бухгалтерського обліку що "всього лиш" дозволяє президенту виділяти небезплатну допомогу не звертаючись за кожною дрібницею до палати представників Конгресу, яка одина за Конституцією має право розпорядажтися державною скарбницею.
показати весь коментар
14.03.2023 05:57 Відповісти
Та мне в почти 70 очаровываться в сторону разочарования как то чуть ни чему уже. Та и акты подзаконные изучать время зря тратить. Но есть мораль просьбы. Одно дело когда голодный просит хлеб, или вина и зрелищ. Другое совсем когда денег просят. Тут по разному очароватся можно. И совсем иное дело когда просят оружие для борьбы за свободу и независимость своей страны, у тех кто прошёл подобный тяжкий путь и при этом пообещал оружие! И даже дату названо было---с 1 октября 22г! Ниагарского водопада конечно мы не ждали. Но то что и дождик не выпал осенний---разочаровало! И по сей день. Про риторику этих 6 месяцев последних промолчу. Сплошные чемпионы мира по лицемерию. Топор в спину и то легче---ведь не знаешь от кого.
показати весь коментар
14.03.2023 21:28 Відповісти
У Резнікова свіжа фішка - яблука по 51 грн при 22 грн у супермаркетах. Копієчка до копієчки - тьфу! Мільйончик до мільйончика....
показати весь коментар
13.03.2023 23:08 Відповісти
Глава Вооруженных сил Германии, усомнившейся в способности армии Украины противостоять России, будет отправлен в отставку.
показати весь коментар
14.03.2023 00:47 Відповісти
Спочатку- надихає, потім- всього не хватає.
показати весь коментар
14.03.2023 05:25 Відповісти
Ты **** про яблоки по 51 грн расскажи, чёрт зелёный!
показати весь коментар
14.03.2023 06:34 Відповісти
ну лёша скотина... без чести, без совести, без морали...
показати весь коментар
14.03.2023 06:41 Відповісти
Оптимизму придают яблука по 51 грн и картопля по 22 грн!
показати весь коментар
14.03.2023 07:52 Відповісти
Жалюгідний мерзотник.
показати весь коментар
14.03.2023 08:05 Відповісти
а підтримка Єрмака дає можливість продовжувати мародерити.
показати весь коментар
14.03.2023 09:53 Відповісти
 
 