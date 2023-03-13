США виступають за те, щоб Зеленський і Сі Цзіньпін поспілкувалися напряму, - Салліван
Сполучені Штати вважають, що потенційна розмова Президента України Володимира Зеленського й лідера КНР Сі Цзіньпіня дасть змогу краще ознайомити Китай з українською точкою зору щодо розв’язаної Путіним війни.
Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми заохочували президента Сі поспілкуватися з президентом Зеленським, бо вважаємо, що КНР і особисто президент Сі мають напряму почути українську точку зору, а не лише російське бачення цього питання", - зауважив радник Байдена.
Він уточнив, що Сполучені Штати, фактично, виступали за те, щоб ця розмова відбулася, і робили це в публічній площині, а також у приватному порядку.
Водночас, Салліван поінформував, що адміністрація США в понеділок зв’язувалася з українськими колегами. За його словами, в Києві наразі не отримали жодного офіційного підтвердження про телефонний дзвінок з Китаю.
У цьому контексті представник Білого дому висловив сподівання, що контакт відбудеться, і підхід КНР в питанні війни рф проти України буде більш збалансованим.
"Ми сподіваємося, що це й надалі утримуватиме їх (китайську сторону – ред.) від вибору щодо надання росії воєнної допомоги", - зауважив Салліван.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоспаде, хоть бы Зелю хорошо натренировали перед разговором с Си. Я все вспоминаю как Януковощ в Японию ездил...
А то еще шото подумают.
А потім кролік просинається і розуміє, що не вивчив текст. Починається імпровізація і... Удав гине від зашквару мізків!
Щось моя уява розішлася...
-----------------
Невже ж той сі такий тупий що - для того щоб зрозуміти хто агресор , а хто жертва , хто на кого напав , і який народ проти якого - вчиняє геноцид , треба обов'язково почути українську точку зору . ?? А сам він не може здогадатись .? Йому хіба не видно - чия орда і куди вперлась . ??
Так би прямо і сказав - я мовляв - все розумію , і тому влаштовувати "цирк на дроті" з цими поїздками до хутіна , розмовами з Зе по скайпу і т.д. , я не хочу ,, бо в мене інтереси чисто свої , китайські .
Стук в дверь:
- Рабинович, откройте! Надо поговорить!
- А сколько вас там есть?
- Трое.
- Ну то поговорите между собой! (с)
Тогда была оборона Шанхая наподобие той, что сейчас в Бахмуте...
Вот и не лезь.
А може то москалі купували Мотор Січ через китайську прокладку ?
Опять какие-то кремлёвские провокаторы подбивают Зеленского на эту зраду. Как в Париже,... лучше вообще эту встречу с Китаем провести памятно, - в Омане, с психологической пыткой-надругательством сбитым украинским самолетом, с массовыми убийствами...
Китай не голосовал даже за основополагающие принципы ООН в пользу Украины... Китай серьёзно обижен за операции с «Моторсич», проведенные абсолютно по болвански с точки зрения дипломатии. Китай зависит от России по вооружениям, атомным/военным технологиям и сырью... Китайцы строили крымский мост и не вводят санкций за массовые убийства путиноидами в Европе...
Сейчас нет абсолютно никаких оптимистичных перспектив и диспозиций на переговоры, успешные для Украины. До каких-то самостоятельных независимых заявлений Китая с осуждением российской агрессии, массовых убийств, грабежей и разрушений путиноидами в Украине,... в принципе, - не о чем говорить, кроме как о негативном для Украины.
У Зеленского и так изначально был какой-то детско-юношеский инфантильный оптимизм насчёт его переговоров и их «успешности». А сейчас, то что западные страны комплементарно и сочувственно относятся к народу Украины, и принципам ООН,... плюс доброе отношение к Зеленскому, как к олицетворению украинского народа и принципов свободы и демократии,... наверняка вкладывает в уста приближённых «теплованников» и провокаторов всякую глупую лесть про то, какой он «Великий дипломат» и «Переговорщик»... Ах как легко «талантливо» со всеми вести переговоры,... когда тебя стратегически поддерживает Байден!!! Но это только с приятелями Байдена...
Кто-то там хотя бы из минимально профессиональных дипломатов должен объяснить Зеленскому, что иногда подготовка к переговорам тянется и готовится годами, пока не возникнет хоть в чём-то позитивная диспозиция и перспективы.
Эти переговоры сейчас послужат только тому, чтобы заострённо задействовать эго, самоуважение Си Цзиньпина и китайцев НЕ НА СВОЕЙ СТОРОНЕ. Значительно от результатов «детского оптимизма» в дипломатии вся страна сейчас кровью умывается.
Мы совместно с реальными партнерами Украины два года вытягивали душу Зеленского из этого морока «оптимизма про детские переговоры с Путиным»...
Сейчас диспозиция Китая, только - помочь кремлю размахивать ядерной угрозой в «мирном китайском варианте». Чуть больше месяца назад Китай уже прикрутил ядерный трёп кремлёвцев. И что??? Какой результат? Прошло 3 недели и экс-алкашик опять выскочил с этим бредом на камеры. Тут сейчас не просматривается абсолютно никаких долговременных «гарантий», которые Китай мог бы дать в этом вопросе. Это - фантом, на который хотят обменять реально тяжёлые уступки Украины.
Сейчас отсутствие негативной риторики про Россию, это - один из важных камней в фундаменте политики Китая. Без серьезного шевеления этого камня, Китай не может быть никаким гарантом ничего.
На сегодня Китай своей торговой политикой и голосованиями в ООН показывает себя как отстранённый недруг Украины и как приятель России. Это - крайние кретинизм, переться на переговоры, где позиция противника только усиливается, участием Китая, а позиция Украины только ослабляется. Это - реальный дебилизм, отказываться от переговоров с Путиным,... и соглашаться на переговоры «Китай плюс Путин в тени». По-другому это никак не назовёшь! Это - чисто художества про-кремлёвских провокаторов на Банковой.
Сейчас Китай даст только одни «гарантии», что Путин «мирно» отползёт, восстановится, перестроит армию на беспилотники, пополнит офицеров и прочее (медленно через контрабанду), пройдут ослабительные выборы на западе на фоне экономических проблем, ... и тогда будет ещё гораздо более тяжёлая и трагическая война, ... ну или, скорее, легкая, как с захватом Крыма-"лднр"-Херсона.
Сейчас единственная приемлемая для Украины позиция Китая в том, что он заинтересован в дальнейшем ослаблении России,... но для этого никакие переговоры не нужны. Для этого Китай, если есть желание мирных инициатив, должен просто подключаться к анти-путинским санкциям за международные преступления кремля, ради сохранения своих реальных выгодных рынков сбыта, и ради основополагающих принципов ООН и мира в целом. Китайско-Украинские переговоры тут - ни к чему, и ни при чем.
Зеленский как минимум должен получить вменяемую, чёткую, ясную, ПУБЛИЧНУЮ, ВЫГОДНУЮ подготовительную часть из заявлений Китая, до каких бы то ни было переговоров. Только так здесь нужно смотреть на НЕОБХОДИМУЮ ПОДГОТОВКУ к переговорам. Иначе это будут не переговоры, а разговор удава с кроликом, внешне миролюбивый разговор: "Кролик, чтобы тебя не съели, ты должен смириться с 1,2,3,...12." Но тут оксюморон в том, что если Китай сделает приемлемую для Украины подготовку к переговорам,... то дальше и переговоры уже не нужны...
Переговоры с Китаем про Россию и Украину и так постоянно ведутся, только не с участием Украины,... и это в данном случае - значительно к лучшему.
Какие бы то ни было, переговоры без положительных перспектив, без реальных механизмов и возможностей что-то гарантировать, это просто - инфантильный бред, ради того, чтобы казаться себе на 5 минут важным. Неужели уроки Омана так и не дошли???
Пост по теме:
"На пресс-конференции в прошлом месяце, посвященной первой годовщине вторжения России в Украину, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что планирует встретиться с Си, чтобы обсудить идеи Китая о прекращении конфликта в Украине. Он также выразил надежду, что Китай не будет поставлять оружие России.
Через несколько дней в МИД Китая заявили, что приветствуют диалог с Украиной. Конкретного ответа о возможности встречи Зеленского с Цзиньпинем в ведомстве не предоставили.
До этого представители власти и сам президент неоднократно сообщали о стремление Зеленского к личным переговорам с китайским лидером, но за год полномасштабной войны они ни разу не состоялись. В то же время Си поддерживал активную коммуникацию с российским диктатором."
https://www.unian.net/politics/vstrecha-vladimira-zelenskogo-i-si-czinpina-smi-soobshchili-o-planah-pekina-12177588.html https://www.unian.net/politics/vstrecha-vladimira-zelenskogo-i-si-czinpina-smi-soobshchili-o-planah-pekina-12177588.html
https://site.ua/serhiy.grigorovich Serhiy Grigorovich