УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10020 відвідувачів онлайн
Новини
8 585 63

США виступають за те, щоб Зеленський і Сі Цзіньпін поспілкувалися напряму, - Салліван

джейк,салліван

Сполучені Штати вважають, що потенційна розмова Президента України Володимира Зеленського й лідера КНР Сі Цзіньпіня дасть змогу краще ознайомити Китай з українською точкою зору щодо розв’язаної Путіним війни.

Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми заохочували президента Сі поспілкуватися з президентом Зеленським, бо вважаємо, що КНР і особисто президент Сі мають напряму почути українську точку зору, а не лише російське бачення цього питання", - зауважив радник Байдена.

Він уточнив, що Сполучені Штати, фактично, виступали за те, щоб ця розмова відбулася, і робили це в публічній площині, а також у приватному порядку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін планує онлайн-зустріч із Зеленським, - WSJ

Водночас, Салліван поінформував, що адміністрація США в понеділок зв’язувалася з українськими колегами. За його словами, в Києві наразі не отримали жодного офіційного підтвердження про телефонний дзвінок з Китаю.

У цьому контексті представник Білого дому висловив сподівання, що контакт відбудеться, і підхід КНР в питанні війни рф проти України буде більш збалансованим.

"Ми сподіваємося, що це й надалі утримуватиме їх (китайську сторону – ред.) від вибору щодо надання росії воєнної допомоги", - зауважив Салліван.

Також читайте: Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію, - Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) Сі Цзіньпін (364) Салліван Джейк (297)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
хай обидва у Бахмут приїздять, там найкраще про "пєрєгавори" з москалотою варнякати... "чарівні" Гради, "затишні" приходи 152 мм, "прикольна" фосфорна ілюмінація та інші "креативні" номери у виконанні союзника Китая - москальського *****...
показати весь коментар
13.03.2023 22:19 Відповісти
+11
Может сначала Зеленый назначит посла в Китай. Нормального посла, что понимает специфику Китая и Востока?

Хоспаде, хоть бы Зелю хорошо натренировали перед разговором с Си. Я все вспоминаю как Януковощ в Японию ездил...
показати весь коментар
13.03.2023 22:30 Відповісти
+10
А дарма - експромт Зелі без помічників, без папірця та без суфлера це суцільна дичина та тупість
показати весь коментар
13.03.2023 22:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хай обидва у Бахмут приїздять, там найкраще про "пєрєгавори" з москалотою варнякати... "чарівні" Гради, "затишні" приходи 152 мм, "прикольна" фосфорна ілюмінація та інші "креативні" номери у виконанні союзника Китая - москальського *****...
показати весь коментар
13.03.2023 22:19 Відповісти
А дарма - експромт Зелі без помічників, без папірця та без суфлера це суцільна дичина та тупість
показати весь коментар
13.03.2023 22:22 Відповісти
подивимось як він на ********* вимтупить з промовою на з'їзді китайських комуністів
показати весь коментар
14.03.2023 03:09 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2023 22:24 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2023 22:26 Відповісти
Салліван? Значить питання слизьке -результат не прогнозований, як мінімум. Ну,ну...
показати весь коментар
13.03.2023 22:28 Відповісти
Может сначала Зеленый назначит посла в Китай. Нормального посла, что понимает специфику Китая и Востока?

Хоспаде, хоть бы Зелю хорошо натренировали перед разговором с Си. Я все вспоминаю как Януковощ в Японию ездил...
показати весь коментар
13.03.2023 22:30 Відповісти
краще згадай як зеля туди( в Японію) їздив і чхав на їхні етикети
показати весь коментар
14.03.2023 13:31 Відповісти
І скільки він тоді там просидів зі своєю скумбрією за наші гроші.
показати весь коментар
14.03.2023 14:35 Відповісти
США хочуть скормити Вінні-Пуха Лідору? Чи Лідора Вінні- Пуху?
показати весь коментар
13.03.2023 22:34 Відповісти
США хотят очной встречи для нашего преза, что бы уравнять статус всех участников переговоров о мире у нас. И конечно тем самым понизить статус низкорослого валдайского шперика. Китайцы это понимают---и врядли согласятся на реальную встречу. Хотя можно конечно в третьей стране. Можно предложить Женеву. Тут узкоглазый может и не устоять---согласится. Статус Женевы сильнейший.
показати весь коментар
13.03.2023 22:44 Відповісти
Вангую, що Сі не погодиться на очну зустріч. Можливо, якщо США гарно спрацює... Подивимося, що буде.
показати весь коментар
13.03.2023 22:49 Відповісти
Так ведь забоговал, на третий срок заскочил, на Олимп! Эйфория. Возможно громко будет падать со временем в самую глубокую пропасть. Но это не скоро.
показати весь коментар
13.03.2023 22:55 Відповісти
Мо СІ розповість що в них роблять із тими хто краде у своїх громадян.
показати весь коментар
14.03.2023 13:46 Відповісти
Пусть поговорит,у Си-пиня мозг згорит за пару минут,отправят в дурку.Одобряю .***** потому и боится с ним говорить
показати весь коментар
13.03.2023 22:38 Відповісти
Норм. Зєля, якраз, по-китайськи говорить. Правда, Сі його не зрозуміє.
показати весь коментар
13.03.2023 22:39 Відповісти
А как это напрямую?
А то еще шото подумают.
показати весь коментар
13.03.2023 22:40 Відповісти
Це буде спілкування кролика з удавом
показати весь коментар
13.03.2023 22:42 Відповісти
Бойовий кролік, виведений в біолабораторіях ЦРУ на території України, вухами обматує удава, різцями рве його на шматки і притоплює ті шматки для подальшого споживання, заковтує голову і, вигибаючись, ********** її до свого шлунку куцим хвостом своїм. Гострі пазурі знімають шкіру удава і роблять в ній дірки, а гени павука дають нитку (не скажу звідки) для пошиву з тих шматків кльової куртки.
А потім кролік просинається і розуміє, що не вивчив текст. Починається імпровізація і... Удав гине від зашквару мізків!

Щось моя уява розішлася...
показати весь коментар
13.03.2023 22:56 Відповісти
Ну дуже багата ваша уява
показати весь коментар
13.03.2023 23:57 Відповісти
"Ми заохочували президента Сі поспілкуватися з президентом Зеленським, бо вважаємо, що КНР і особисто президент Сі мають напряму почути українську точку зору, а не лише російське бачення цього питання", - зауважив радник Байдена. Джерело:
-----------------
Невже ж той сі такий тупий що - для того щоб зрозуміти хто агресор , а хто жертва , хто на кого напав , і який народ проти якого - вчиняє геноцид , треба обов'язково почути українську точку зору . ?? А сам він не може здогадатись .? Йому хіба не видно - чия орда і куди вперлась . ??
показати весь коментар
13.03.2023 22:43 Відповісти
То який тоді йому сенс - вдавати з себе миротворця , висувати якісь мирні плани , і взагалі морочити голову собі і людям . ?
Так би прямо і сказав - я мовляв - все розумію , і тому влаштовувати "цирк на дроті" з цими поїздками до хутіна , розмовами з Зе по скайпу і т.д. , я не хочу ,, бо в мене інтереси чисто свої , китайські .
показати весь коментар
13.03.2023 23:42 Відповісти
Тоді значить , він просто - клеїть дурня . Все розуміє , але влаштовує дешевий цирк , в якому виступає клоуном -миротворцем ..
показати весь коментар
13.03.2023 23:52 Відповісти
Сі Цзіньпін планує із Зеленським лише онлайн-зустріч, проте із путіним побачиться на москві. Це реальне відношення китайців до влади Зеленського. Хоча, і сам ЗЕрежим нічого не зробив для покращення позиції КНР - по сей день не знайшовши посла в мільярдну країну.
показати весь коментар
13.03.2023 22:43 Відповісти
Ви виріте що їх міліард? А звідки коли на сім'ю одну дитину дозволяли?
показати весь коментар
13.03.2023 23:55 Відповісти
ладно, не міліард. Міліард двісті мільйонів. Звідки - докладно не буду пояснювати прямо на форумі Цензора.
показати весь коментар
14.03.2023 00:06 Відповісти
А хто їх рахував? Комуняки ще ті брехуни....
показати весь коментар
14.03.2023 00:08 Відповісти
на відміну від України Китай вимушений регулярно проводити перепис населення, бо при такому натовпі дуже критична залежність країни від продовольства. Тому за піздьож при перепису там можуть і розстріляти. Такий китайський орднунг. На відміну від кацапщини, в якій щодо кількості населення ******* весь час існування імперії.
показати весь коментар
14.03.2023 00:18 Відповісти
Мдя... Вся надія при такій зустрічі - на перекладача. Не вистачало Україні ще пояснювати: чому в Сі мізки зварилися... Хоча... Може найвеличніше завсить текст і "експромти", що напишуть йому? Час ще є навіть перед дзеркалом потренуватися... Може принесе в жерву свої "вечірні хриплосики" і таки вивчить роль?
показати весь коментар
13.03.2023 22:48 Відповісти
Без суфлера?
показати весь коментар
13.03.2023 22:50 Відповісти
З роялем
показати весь коментар
13.03.2023 22:51 Відповісти
Якийсь слизький цей Салл Іван???Чи бува не хочуть "зе лідору" "китайський план" навішати до виконання...???
показати весь коментар
13.03.2023 22:51 Відповісти
Дивно. Для Китая Україна ніщо. У разі якщо вона політично не прив'язана до якогось міцного блоку. Що має почути Пекін від українського президента, яке б призвіще у нього не було, без потужного еха міцних країн?
показати весь коментар
13.03.2023 22:57 Відповісти
Загалом, нічого особливого Сі від Зеленського почути не хоче. Найважливіше те, що Сі має йому сказати.
показати весь коментар
13.03.2023 23:04 Відповісти
хоче почути про скидку ціни на кукурудзу
показати весь коментар
14.03.2023 13:36 Відповісти
И правильно говорят - Сегодня лидеров пытаются убить по IP расположению. Если собрались бить ракетой - то и Сі Цзіньпін поджарится после чего будут жарить русню на шампурах.
показати весь коментар
13.03.2023 23:07 Відповісти
Сегодня по IP очень быстро вычисляют - нужно иметь ПРО оборудование и они "рашисты" это оборудование имеют. Поэтому, американцы знают о чем говорят. Пусть Сі Цзіньпін приезжает в Украину и базарит. Может даже поселится в Бахмуте.
показати весь коментар
13.03.2023 23:10 Відповісти
Навіщо?І я зараз не про Зє,яке без завченого сценарію ні бе ні ме.Я про Сі.який ,на відміну від дрібного *****,ну дуже велике *****,яке "благословило" перше ***** на вторгнення.
показати весь коментар
13.03.2023 23:24 Відповісти
1937 год. Ночь.
Стук в дверь:
- Рабинович, откройте! Надо поговорить!
- А сколько вас там есть?
- Трое.
- Ну то поговорите между собой! (с)
показати весь коментар
13.03.2023 23:30 Відповісти
Скажи как дядька Си, ты помнишь как японцы напали на Китай?!
Тогда была оборона Шанхая наподобие той, что сейчас в Бахмуте...
Вот и не лезь.
показати весь коментар
13.03.2023 23:50 Відповісти
Це нічого не дасть. Китай не змінить своєї лінії.... хіба що Зе "нахилить" до "пасєрєдінє"....
показати весь коментар
13.03.2023 23:52 Відповісти
Щось мені підказує що не варто Сі та Зе зустрічатися...бо не буде з того роя...
показати весь коментар
14.03.2023 00:13 Відповісти
Зaднeпривoднi диpявi пopохобoти рота відкрили
показати весь коментар
14.03.2023 00:37 Відповісти
"Шанхайские соглашения" готовятся?
показати весь коментар
14.03.2023 05:44 Відповісти
Зачем США подкладывают под переговоры нас с несовсем недружественными странами?
показати весь коментар
14.03.2023 09:05 Відповісти
США дозволяють нам поспілкуватися . Ну можливо буде вирішино поставити нам побільше дронів Mavic 3 ))) На Рашку китайці більше не поставляют, офіційно у всякому випадку)
показати весь коментар
14.03.2023 09:34 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 09:47 Відповісти
про що говорити про продаж частини територій України?
показати весь коментар
14.03.2023 09:51 Відповісти
Якийсь дивний цей містер Салівен.

А може то москалі купували Мотор Січ через китайську прокладку ?
показати весь коментар
14.03.2023 10:20 Відповісти
Какая то глупость.
показати весь коментар
14.03.2023 12:15 Відповісти
Амєрикоси ,как би нє проти того,щоби азіати заставили Зєлю поднять лапки до гури. Обуїтєльниє союзнічки,нічого не скажеш...
показати весь коментар
14.03.2023 12:29 Відповісти
Блін, Саліван точно агент *****... з Зєлі перемовник як з гімна куля..
показати весь коментар
14.03.2023 12:52 Відповісти
так то так, але зеля вважає навпаки..
показати весь коментар
14.03.2023 13:38 Відповісти
зєля не може ніц вважати - він є дегенератом, у якого працюють тільки найпростіші інстинкти: жерти, сцяти, срати - це вичерпний перелік
показати весь коментар
14.03.2023 13:42 Відповісти
https://site.ua/serhiy.grigorovich/opyat-nacinaetsya-posmotret-v-glaza-putinu-perestat-strelyat-i7jmmem Опять начинается: «посмотреть в глаза Путину», «просто перестать стрелять»...


Опять какие-то кремлёвские провокаторы подбивают Зеленского на эту зраду. Как в Париже,... лучше вообще эту встречу с Китаем провести памятно, - в Омане, с психологической пыткой-надругательством сбитым украинским самолетом, с массовыми убийствами...

Китай не голосовал даже за основополагающие принципы ООН в пользу Украины... Китай серьёзно обижен за операции с «Моторсич», проведенные абсолютно по болвански с точки зрения дипломатии. Китай зависит от России по вооружениям, атомным/военным технологиям и сырью... Китайцы строили крымский мост и не вводят санкций за массовые убийства путиноидами в Европе...

Сейчас нет абсолютно никаких оптимистичных перспектив и диспозиций на переговоры, успешные для Украины. До каких-то самостоятельных независимых заявлений Китая с осуждением российской агрессии, массовых убийств, грабежей и разрушений путиноидами в Украине,... в принципе, - не о чем говорить, кроме как о негативном для Украины.

У Зеленского и так изначально был какой-то детско-юношеский инфантильный оптимизм насчёт его переговоров и их «успешности». А сейчас, то что западные страны комплементарно и сочувственно относятся к народу Украины, и принципам ООН,... плюс доброе отношение к Зеленскому, как к олицетворению украинского народа и принципов свободы и демократии,... наверняка вкладывает в уста приближённых «теплованников» и провокаторов всякую глупую лесть про то, какой он «Великий дипломат» и «Переговорщик»... Ах как легко «талантливо» со всеми вести переговоры,... когда тебя стратегически поддерживает Байден!!! Но это только с приятелями Байдена...

Кто-то там хотя бы из минимально профессиональных дипломатов должен объяснить Зеленскому, что иногда подготовка к переговорам тянется и готовится годами, пока не возникнет хоть в чём-то позитивная диспозиция и перспективы.
Эти переговоры сейчас послужат только тому, чтобы заострённо задействовать эго, самоуважение Си Цзиньпина и китайцев НЕ НА СВОЕЙ СТОРОНЕ. Значительно от результатов «детского оптимизма» в дипломатии вся страна сейчас кровью умывается.

Мы совместно с реальными партнерами Украины два года вытягивали душу Зеленского из этого морока «оптимизма про детские переговоры с Путиным»...

Сейчас диспозиция Китая, только - помочь кремлю размахивать ядерной угрозой в «мирном китайском варианте». Чуть больше месяца назад Китай уже прикрутил ядерный трёп кремлёвцев. И что??? Какой результат? Прошло 3 недели и экс-алкашик опять выскочил с этим бредом на камеры. Тут сейчас не просматривается абсолютно никаких долговременных «гарантий», которые Китай мог бы дать в этом вопросе. Это - фантом, на который хотят обменять реально тяжёлые уступки Украины.
Сейчас отсутствие негативной риторики про Россию, это - один из важных камней в фундаменте политики Китая. Без серьезного шевеления этого камня, Китай не может быть никаким гарантом ничего.

На сегодня Китай своей торговой политикой и голосованиями в ООН показывает себя как отстранённый недруг Украины и как приятель России. Это - крайние кретинизм, переться на переговоры, где позиция противника только усиливается, участием Китая, а позиция Украины только ослабляется. Это - реальный дебилизм, отказываться от переговоров с Путиным,... и соглашаться на переговоры «Китай плюс Путин в тени». По-другому это никак не назовёшь! Это - чисто художества про-кремлёвских провокаторов на Банковой.

Сейчас Китай даст только одни «гарантии», что Путин «мирно» отползёт, восстановится, перестроит армию на беспилотники, пополнит офицеров и прочее (медленно через контрабанду), пройдут ослабительные выборы на западе на фоне экономических проблем, ... и тогда будет ещё гораздо более тяжёлая и трагическая война, ... ну или, скорее, легкая, как с захватом Крыма-"лднр"-Херсона.

Сейчас единственная приемлемая для Украины позиция Китая в том, что он заинтересован в дальнейшем ослаблении России,... но для этого никакие переговоры не нужны. Для этого Китай, если есть желание мирных инициатив, должен просто подключаться к анти-путинским санкциям за международные преступления кремля, ради сохранения своих реальных выгодных рынков сбыта, и ради основополагающих принципов ООН и мира в целом. Китайско-Украинские переговоры тут - ни к чему, и ни при чем.

Зеленский как минимум должен получить вменяемую, чёткую, ясную, ПУБЛИЧНУЮ, ВЫГОДНУЮ подготовительную часть из заявлений Китая, до каких бы то ни было переговоров. Только так здесь нужно смотреть на НЕОБХОДИМУЮ ПОДГОТОВКУ к переговорам. Иначе это будут не переговоры, а разговор удава с кроликом, внешне миролюбивый разговор: "Кролик, чтобы тебя не съели, ты должен смириться с 1,2,3,...12." Но тут оксюморон в том, что если Китай сделает приемлемую для Украины подготовку к переговорам,... то дальше и переговоры уже не нужны...
Переговоры с Китаем про Россию и Украину и так постоянно ведутся, только не с участием Украины,... и это в данном случае - значительно к лучшему.

Какие бы то ни было, переговоры без положительных перспектив, без реальных механизмов и возможностей что-то гарантировать, это просто - инфантильный бред, ради того, чтобы казаться себе на 5 минут важным. Неужели уроки Омана так и не дошли???

Пост по теме:
"На пресс-конференции в прошлом месяце, посвященной первой годовщине вторжения России в Украину, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что планирует встретиться с Си, чтобы обсудить идеи Китая о прекращении конфликта в Украине. Он также выразил надежду, что Китай не будет поставлять оружие России.
Через несколько дней в МИД Китая заявили, что приветствуют диалог с Украиной. Конкретного ответа о возможности встречи Зеленского с Цзиньпинем в ведомстве не предоставили.
До этого представители власти и сам президент неоднократно сообщали о стремление Зеленского к личным переговорам с китайским лидером, но за год полномасштабной войны они ни разу не состоялись. В то же время Си поддерживал активную коммуникацию с российским диктатором."
https://www.unian.net/politics/vstrecha-vladimira-zelenskogo-i-si-czinpina-smi-soobshchili-o-planah-pekina-12177588.html https://www.unian.net/politics/vstrecha-vladimira-zelenskogo-i-si-czinpina-smi-soobshchili-o-planah-pekina-12177588.html

https://site.ua/serhiy.grigorovich Serhiy Grigorovich
показати весь коментар
14.03.2023 14:44 Відповісти
 
 