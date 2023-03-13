США виступають за те, щоб Зеленський і Сі Цзіньпін поспілкувалися напряму, - Салліван

Сполучені Штати вважають, що потенційна розмова Президента України Володимира Зеленського й лідера КНР Сі Цзіньпіня дасть змогу краще ознайомити Китай з українською точкою зору щодо розв’язаної Путіним війни.

Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми заохочували президента Сі поспілкуватися з президентом Зеленським, бо вважаємо, що КНР і особисто президент Сі мають напряму почути українську точку зору, а не лише російське бачення цього питання", - зауважив радник Байдена.

Він уточнив, що Сполучені Штати, фактично, виступали за те, щоб ця розмова відбулася, і робили це в публічній площині, а також у приватному порядку.

Водночас, Салліван поінформував, що адміністрація США в понеділок зв’язувалася з українськими колегами. За його словами, в Києві наразі не отримали жодного офіційного підтвердження про телефонний дзвінок з Китаю.

У цьому контексті представник Білого дому висловив сподівання, що контакт відбудеться, і підхід КНР в питанні війни рф проти України буде більш збалансованим.

"Ми сподіваємося, що це й надалі утримуватиме їх (китайську сторону – ред.) від вибору щодо надання росії воєнної допомоги", - зауважив Салліван.

