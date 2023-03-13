Компанія, яка продавала військовим яйця по 17 грн, тепер пропонує солдатам яблука по 51, при ціні в магазині 17-22 грн, - журналістка Ніколаєнко

Журналістка Тетяна Ніколаєнко оприлюднила інформацію про те, що компанія, яка продавала Міноборони яйця по 17 грн за штуку тепер продає військовим дрібні яблука по 52 грн за кілограм, при ціні в магазині 20-22 грн за кілограм.

Ніколаєнко зазначила: "Ви вже забули про Актив компані? Так, так, це яйця по 17. Юрій Ніколов зараз в тебе буде новий тренд. Тепер компанія вирішила заробити на яблуках. Документ скинули із однієї військової частини. Побачивши накладну з яблуками по 51 гривні, військові так зраділи, що самі пішли в магазин і пофоткали ціни. 17-22 за нормальні яблука. Скоріше за все, польські. Але військові будуть їсти по 51 яблучки розміром з куряче яйце. Начальство частини так "зраділо", що написало наверх рапорт.

Ви собі уявляєте, що там відчувають військові, коли це все бачать. Альо, мужчинчики нагорі, вам там як, не страшно?"









Нагадаємо, 28 лютого Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ. До прикладу, в них зазначалося, що яйця купують по 8-9 грн за штуку.

Раніше ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.