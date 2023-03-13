УКР
Новини
Компанія, яка продавала військовим яйця по 17 грн, тепер пропонує солдатам яблука по 51, при ціні в магазині 17-22 грн, - журналістка Ніколаєнко

Журналістка Тетяна Ніколаєнко оприлюднила інформацію про те, що компанія, яка продавала Міноборони яйця по 17 грн за штуку тепер продає військовим дрібні яблука по 52 грн за кілограм, при ціні в магазині 20-22 грн за кілограм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці. 

Ніколаєнко зазначила: "Ви вже забули про Актив компані? Так, так, це яйця по 17. Юрій Ніколов зараз в тебе буде новий тренд. Тепер компанія вирішила заробити на яблуках. Документ скинули із однієї військової частини. Побачивши накладну з яблуками по 51 гривні, військові так зраділи, що самі пішли в магазин і пофоткали ціни. 17-22 за нормальні яблука. Скоріше за все, польські. Але військові будуть їсти по 51 яблучки розміром з куряче яйце. Начальство частини так "зраділо", що написало наверх рапорт.

Ви собі уявляєте, що там відчувають військові, коли це все бачать. Альо, мужчинчики нагорі, вам там як, не страшно?"

Компанія, яка продавала військовим яйця по 17 грн, тепер пропонує солдатам яблука по 51, при ціні в магазині 17-22 грн, - журналістка Ніколаєнко 01
Читайте на Цензор.НЕТ - Міноборони уклало угоду на харчі для військових за майже втричі завищеними цінами, – ЗМІ

Нагадаємо, 28 лютого Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ. До прикладу, в них зазначалося, що яйця купують по 8-9 грн за штуку.

Раніше ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.

13.03.2023 23:12 Відповісти
Так уже взяли же. Это уже отпускная накладная, а не счет. Не наказанное зло продолжает жить.
13.03.2023 23:26 Відповісти
Та коли ж це ******** закінчиться?
13.03.2023 23:14 Відповісти
Добрий господар під корінь видаляє чагарник, а не обходить стороною.
15.03.2023 13:13 Відповісти
Буряк в магазинах на цей час від 6 гривень до 8
Це подвійні ціни.
15.03.2023 14:20 Відповісти
Золоті яйця я їм елітні овочі елітні ще яблука будуть елітними гарно заробляєте на військових
15.03.2023 16:04 Відповісти
Таких горе бизнесменов надо судить как за измену родине,в военное время. Позорят всю Украину. Весь мир читает и охреневает от этого,как мы таким образом станем европейской страной? Государство должно искоренять таких бизнесменов как сорняк,так как они делают плохую репутацию для всей страны. Безнаказанность ни к чему хорошему не приведет!
15.03.2023 16:14 Відповісти
Цікаво , чому увесь час пишуть, а в магазині ось така ціна коли на ринку вона в два рази дешевше, не кажучи про опт. Невже вони купляють все в супермаркеті?
15.03.2023 17:42 Відповісти
Цей дебіл навіть не знає вагу одного яйця ! Бо якби воно знало ,то розумілоб що на кг іде приблизно 14 яець . І якщо десяток яець в середньому коштує 60 гривень , то кг ніяк не може коштувати 170.
Але вони держать людей за дебілів.
І взагалі , продукти на ЗСУ повинні постачатись на пряму від виробника , без отих прокладок які гріють на цьому руки !
Українці , прокидайтесь !
Ці курви гребуть собі в три горла , а військовим строкової служби зарплатню платять 490 гривень!!!!!! Народ , вдумайтесь -490 грн!!
Ви скажете , "нааіщо їм гроші , їх держпвп всім забезпечує " , але це не так. Форму на весну мій син купляв сам , бо за 1,5 року ту що видавали вже не годна і командир сказав " що ви ходите як бомжі , купіть собі форму" . А ви знаєте скільки коштує більш-менш нормальна форма , а не те що шиють на зсу? Іде літо , потрібно купити кросіаки тактичні , як мінімум 5000 , бо ходити літом в берцах , то мука для ніг , потім артрити і артрози замучишся лікувати .
Я вже моачу про те що як війна почалась вони то в лісах по бліндажах , то поьім в якомусь ангарі поселил , який ці хлопчаки щоб можна там було жити самі рнмонтували , воду проводили , щрб помитись і постіратись . Все купували за свій кошт ,труби , насос , бойлер , генератор , бензопилу , щоб можна дров нарізать і буржуйку натопить .
А ці суки взяли і забрали в них виплату премій , "бо за шо їм платить , вони ж ге воюють" . То підніміть зарплату тим що воюють , а не забираєте у цих .
Поясніть мені як можна солдату на 490 грн. прожить? Йому навіть на мило , шампунь , порошок не хватить .
15.03.2023 18:19 Відповісти
Суки, в Чернівцях на ринку яблука по 20тгривень
15.03.2023 20:16 Відповісти
Так отвечает не тот кто продает, а тот кто покупает. Дорого не покупайте. А за схематоз надо наказывать, и лучше как в турции. Украл отрубили руку,чтоб воровать не мог
15.03.2023 22:03 Відповісти
А чеснок по 120 грн и лимоны по 81 грн это нормально? Лимоны в Таврии по 59 грн. А чеснок оптов в разы дешевле...
16.03.2023 00:32 Відповісти
Що цікаво що компанія в 21 році анулювала свідоцтво платника податків а в 23 році зареєстровано нове свідоцтво на ту саму людину,як все просто.
16.03.2023 03:06 Відповісти
Мелеш Валерій Миколайович власник компанії хто продає а також власник воєнторга мін оборони. Класно виходить купив по три гривні сам собі продав по 50грн
16.03.2023 03:17 Відповісти
Для этих людишек надо оставить место на скамье подсудимых рядом с рашистами, они ничем не лучще
16.03.2023 14:59 Відповісти
Круговая порука мажет как копоть...
16.03.2023 15:25 Відповісти
Люди добрі, нема сил терпіти! Усю цю наволоч треба судити за законами воєнного часу- розстріл! Діти кладуть життя, а вони крадуть на крові!!!!! Смерть зе команді на чолі з рєзніковим, секретуткою єрмаком і нашим без голосу президентом! Треба збройним силам скинути цю мерзоту! Зараз, потім буде важче! Слава Украіні
16.03.2023 17:10 Відповісти
Вже би нажерлися в тому міністерстві оборони раз і назавжди.
16.03.2023 18:32 Відповісти
Львів, магазин "Близенько". Українське яблуко - 11,99 за кг.
16.03.2023 19:28 Відповісти
Расстреливать тварей минобороновских. Це ж треба, які гниди. І головне- ВОНИ НІЧОГО НЕ БОЯТЬСЯ. Бо зе- команла їх кришує і в долі.
16.03.2023 22:37 Відповісти
Доколі це буде продовжуватися безкарно?!!!!
Солдати гинуть, народ допомагає ремонтувати и купувати техніку, а вони продовжують красти.
16.03.2023 23:03 Відповісти
Якщо, привладні🐷 та Стефанчук/Зеленський, з цим згодні🫣, тоді виходить вони оторимують якусь копійчину, за патронат цієї оборудки за держКошти!!!
В іншому випадку таке припиняють 💯НЕВІДКЛАДНО, але їм «неначасі»🤭, там гроші немаленькі🤑🤑….‼️‼️‼️‼️‼️
25.03.2023 17:50 Відповісти
