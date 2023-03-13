Суд звільнив від покарання та передав ГУР для обміну російського льотчика, який бомбив Харків
Суд звільнив від відбування покарання для обміну як військовополоненого російського льотчика, який бомбардував Харків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Льотчика збройних сил РФ 2 березня засудили до 12 років позбавлення волі за скоєння злочину проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Він перебував у Київському СІЗО як військовополонений до набрання чинності вироком.
Однак прокурор подав до суду клопотання про звільнення засудженого льотчика від відбування покарання. Суд постановив це клопотання задовольнити.
"Звільнити від відбування покарання засудженого вироком Дзержинського районного суду Харкова… у зв’язку з ухваленням уповноваженим органом рішення про передання його для обміну як військовополоненого", — йдеться в ухвалі Дзержинського районного суду Харкова.
Засудженого мають звільнити з-під варти та передати представникам уповноваженого органу, який відповідає за поводження з військовополоненими — Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ті, своєю чергою, мають організувати та провести його обмін як військовополоненого.
І так щоб було зовсім зрозуміло - судять за скоєння воєнних злочинів, а не всіх підряд.
війни - нема! нема і військовополоненних.., ..
@falledlenin
В цей день 2022 року у повітряному бою над Житомиром з переважними силами російських окупантів загинув Степан Тарабалка - Герой України (посмертно), майор ЗСУ 114 БрТА. Був льотчиком-винищувачем літака МіГ-29. Залишилися дружина, син, а також батько та мати.
https://www.youtube.com/watch?v=LwxpHzxeDAM
в Харькові на клумбах квіточки збираються висаджувати,.. щоб пілоту було приємніше бомбити.., пля
Але, ми її обміняємо на нашого, чи наших хлопців, як домовляться! Але при рецидиві, ще добавляться роки.
От де вою на болотах буде!!
І не кажіть що це не можливо. Просто згадайте як більшість казала що медведчук вартості немає, що він росії не треба, що такий курс не можливий, но як прийшлось до діла то за нього пару сотень вернули в точності як пропонували ті хто розуміли ситуацію.
Так ось теперішня ситуація - для рф пілоти неймовірно цінні бо їх у них страшний дефіцит, а тому і курс має бути відповідний інакше пілоти рф просто розбіжуться. При чому ця проблема не поширюється на українців, бо в українців боротьба за виживання, а тому якби там рф не задирала вартість деяких полонених но на бажання українців боротись воно не вплине.
Був обмін 100 рашистів із мудачуком на 100 наших.
Але ще цікавіше, на днях бачив відео де в процесі обміну, полонені колаборанти з російських маріонеток ЛНР/ДНР відмовляються від відправки в РФ і кажуть що погодились на початок процедури обміну для "юридичної амністії". А це як виглядає? Ми ловимо лугандонського терориста, від отримує амністію, в рашку не їде (бо не хоче знову на фронт), нашого бійця в обмін відповідно не видають, а лугандонське чмо вільно гуляє Україною і в армію йому повістки не дадуть, бо неблагонадійний.
І наступне щодо лугандонців - вони громадяни України, їх ЗеГевара громадянства не позбавляв, чи не подадуть вони свого часу мільйонні позови проти України, щодо того що їх передавали на обмін в Росію? Конституція ж забороняє видачу громадян за кордон?
Може хтось в курсі, як воно насправді?
Але судимість залишається. Питання лише знов спіймати...
А почему бы его не отправить к нашим азовцам в Турцию? Вопрос решится сам собой....
У меня кровь из глаз от этой фразы, мрази...
Ну, хозяин - барин.
В нас повномасштабна війна! І на війні беруть в полон і заарештовують,тому питання зовсім в другому,для кого цей обмін вигідний?