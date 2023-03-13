УКР
Суд звільнив від покарання та передав ГУР для обміну російського льотчика, який бомбив Харків

Суд звільнив від відбування покарання для обміну як військовополоненого російського льотчика, який бомбардував Харків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Льотчика збройних сил РФ 2 березня засудили до 12 років позбавлення волі за скоєння злочину проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Він перебував у Київському СІЗО як військовополонений до набрання чинності вироком.

Однак прокурор подав до суду клопотання про звільнення засудженого льотчика від відбування покарання. Суд постановив це клопотання задовольнити.

"Звільнити від відбування покарання засудженого вироком Дзержинського районного суду Харкова… у зв’язку з ухваленням уповноваженим органом рішення про передання його для обміну як військовополоненого", — йдеться в ухвалі Дзержинського районного суду Харкова.

Засудженого мають звільнити з-під варти та передати представникам уповноваженого органу, який відповідає за поводження з військовополоненими — Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ті, своєю чергою, мають організувати та провести його обмін як військовополоненого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Звільнимо всіх", - Зеленський прокоментував повернення з російського полону 130 воїнів

армія рф (18780) суд (11874) Харків (5874) полонені (2350)
+22
звільнити засудженого? а так можно було? і це підора, який бомбив?!!!!
13.03.2023 23:09 Відповісти
+19
Хзна. Подвійне відчуття. Але там є наші пілоти. І потребують звільнення.
13.03.2023 23:09 Відповісти
+15
Александр Генрихович у Кирилла Алексеевича за него просил.
13.03.2023 23:20 Відповісти
Це як?
13.03.2023 23:08 Відповісти
Александр Генрихович у Кирилла Алексеевича за него просил.
13.03.2023 23:20 Відповісти
будуть міняти на медведчука..
13.03.2023 23:24 Відповісти
Якщо потім знову Медведчука обміняти на наших полонених, то я "за"
14.03.2023 01:21 Відповісти
13.03.2023 23:09 Відповісти
звільнити засудженого? а так можно було? і це підора, який бомбив?!!!!
13.03.2023 23:09 Відповісти
Суд звільнив від відбування покарання для обміну...
13.03.2023 23:28 Відповісти
Спершу потрібно дізнатись на кого обміняють. Головне щоб був рівноцінний обмін.
14.03.2023 01:23 Відповісти
зе-команда думает,что им все дозволено...больше года идет война,но одним все мало денег,а другим никак не навести хотя бы относительный порядок в стране!!! Позор!!!
14.03.2023 01:52 Відповісти
ну, ти і лайно кацапське! понад 7000 наших в полоні, але тобі накинути гівна важливіше ніж наших визволити з полону
14.03.2023 12:24 Відповісти
Хзна. Подвійне відчуття. Але там є наші пілоти. І потребують звільнення.
13.03.2023 23:09 Відповісти
Ви впевнені, що цапи віддадуть за нього саме наших льотчиків?
14.03.2023 00:04 Відповісти
навіть якщо не льотчиків, досвід свідчить що за кацапського літуна можна багато обміняти...за рік жодного разу не було не рівнозначного не вигідного обміну...
14.03.2023 12:26 Відповісти
Якщо не помиляюсь, то засудження військовополонених - це воєнний злочин, який суперечить Женевській конвенції. І його перевели до стану військовополоненниго для того, щоб обміняти на наших. На жаль це так, але після обміну, його можна засудити заочно
13.03.2023 23:13 Відповісти
гнида ты, откуда такие рождаются
13.03.2023 23:19 Відповісти
він терорист, тому і засудили.. а потім пустили..
13.03.2023 23:26 Відповісти
Осуждение военнопленного совершившего военные преступления это не только право, но и обязанность пленившей его стороны. Этому выродку просто повезло, а так бы сидел всю свою дюжину.
14.03.2023 02:03 Відповісти
Щось про Нюрбергський трибунал чув? Там теж судили військовополонених. Але більшість знає про суд над верхівкою III Рейху, хоча після головних злочинців судили і рангом нижче. Було кілька таких процесів.
І так щоб було зовсім зрозуміло - судять за скоєння воєнних злочинів, а не всіх підряд.
14.03.2023 07:22 Відповісти
Його судили за воєнні злочини. Там суд усі міжнародні норми виконав.
14.03.2023 11:22 Відповісти
******... к чему это приводит, летчикам парашки сказали прямо - бомби и ниче не будет
13.03.2023 23:18 Відповісти
вони і так ********...чи на марафоні про це не жу-жу
13.03.2023 23:22 Відповісти
"это приводит" до обміну на Наших
13.03.2023 23:23 Відповісти
смерть наших, для обмена наших... сомнительная сделка
13.03.2023 23:34 Відповісти
Если бы они могли бомбить - они бы бомбили. И не бомбят они не потому что бояться попасть в плен, не бомбят потому что боятся до плена просто не дожить. Начиная от момента когда у него не сработает кацапульта или не откроется парашют - заканчивая что военные не успеют до места приземления добраться раньше чем местные, чьи дома он бомбил. А летчик это очень выгодный пленный для обмена, за него можно получить очень много наших пацанов домой.
13.03.2023 23:28 Відповісти
А якщо козломорді наших пілотів хочуть обмінювати тільки на їхніх тоді що робити? Потрібно знати всі нюанси перш ніж робити якісь висновки.
14.03.2023 01:25 Відповісти
цілуй в дупу козломордих з їх хотєлками, рецепт успєха...
14.03.2023 01:30 Відповісти
Гм, а вы семье украинского летчика, который в плену сейчас и которого рсукие предлагают обменять на этого выродка, тоже посоветуете их в сра.у целовать?
14.03.2023 02:05 Відповісти
а семьям тех кого это падло убил, что посоветуете?
14.03.2023 02:08 Відповісти
кого предлагают? документы в студию, знаток вы наш. а как с семьями тех убитых кого это падло забомбило? их как побоку?
14.03.2023 02:11 Відповісти
А через падлу Медведчука скільки наших хлопців загинуло? Його теж потрібно було не обмінювати на азовців? Можливо що москаль попер в Україну тому що кум переконав ***** що в нього тут все "схвачено" і не буде ніяких проблем. Як з цим бути?
14.03.2023 23:01 Відповісти
знову буде бомбити той Харків, який терориста звільнив від покарання..
війни - нема! нема і військовополоненних.., ..
13.03.2023 23:22 Відповісти
Якщо в СІЗО сидів не в одиночній, то його там так набомбили, що він тепер хіба що кукарекати зможе!
14.03.2023 06:44 Відповісти
вилікували, нагодували кацапа тай і відпустили щоб він знов мирні міста бомбив. замість того щоб вітдати його родичам загиблих та відвернутись на 5 хвилин. а потім те що залишилось, якщо залишиться хоч щось, згодуавти собакам
13.03.2023 23:23 Відповісти
відгодували, подивились в очі, понялі і прастілі, .. не все так адназначна
13.03.2023 23:28 Відповісти
наші з голоду в орків помирають а тут підарів годують як кнурів і на волю
13.03.2023 23:29 Відповісти
Ну так обрали ж слуг народу, тільки забули уточнити чийого народу. Зробимо їх разом!
14.03.2023 09:28 Відповісти
Український часопис

@falledlenin

В цей день 2022 року у повітряному бою над Житомиром з переважними силами російських окупантів загинув Степан Тарабалка - Герой України (посмертно), майор ЗСУ 114 БрТА. Був льотчиком-винищувачем літака МіГ-29. Залишилися дружина, син, а також батько та мати.

13.03.2023 23:30 Відповісти
Вічна пам'ять Герою, який віддав своє життя за вільну Україну!
14.03.2023 05:35 Відповісти
передавать можна ті льки пехоту!
13.03.2023 23:31 Відповісти
Там летчики ВСУ в плену
13.03.2023 23:46 Відповісти
ти знаєш про це точно,чи предполагаєш?
14.03.2023 07:12 Відповісти
Точно знаю
14.03.2023 10:40 Відповісти
К А Р М А
https://www.youtube.com/watch?v=LwxpHzxeDAM
13.03.2023 23:32 Відповісти
Вбачаю в усьому якусь недобру дивність..(і не тільки в цьому
13.03.2023 23:33 Відповісти
а какая разніца?
в Харькові на клумбах квіточки збираються висаджувати,.. щоб пілоту було приємніше бомбити.., пля
13.03.2023 23:33 Відповісти
пока забирали меньше наших за количество орков, и явно не 100 за одного... так что не звизди
14.03.2023 02:00 Відповісти
Я б обмінював лише тих, хто отримав травму під час катапультування. Всіх інших показово судив і давав максимальний термін ув'язнення (довічний).
13.03.2023 23:36 Відповісти
Просто дивина, як багато тут довбйобів які бажають залишати наших хлопців в полоні. Мабуть тому, що у самих дупи на дивані гріють
показати весь коментар
13.03.2023 23:37 Відповісти
Надіюсь повернули як одноокого, одноруко-одногогого кастрата?
13.03.2023 23:41 Відповісти
Хлопці, вибачте мене, але щоб ця свинопсина потрапила в обмінний фонд, треба її амністувати...
Але, ми її обміняємо на нашого, чи наших хлопців, як домовляться! Але при рецидиві, ще добавляться роки.
13.03.2023 23:41 Відповісти
А можна зробити йому шось, щоб більше ніколи не літав?
13.03.2023 23:42 Відповісти
Потім буде перед ********** гундосити, що його КАТУВАЛИ, ЗАСТАВЛЯЮЧИ московською щелепою, КОБЗАРЯ ЧИТАТИ!!!
От де вою на болотах буде!!
13.03.2023 23:47 Відповісти
На скільки сотень солдат чи тисяч цивільних його буде обміняно?

І не кажіть що це не можливо. Просто згадайте як більшість казала що медведчук вартості немає, що він росії не треба, що такий курс не можливий, но як прийшлось до діла то за нього пару сотень вернули в точності як пропонували ті хто розуміли ситуацію.

Так ось теперішня ситуація - для рф пілоти неймовірно цінні бо їх у них страшний дефіцит, а тому і курс має бути відповідний інакше пілоти рф просто розбіжуться. При чому ця проблема не поширюється на українців, бо в українців боротьба за виживання, а тому якби там рф не задирала вартість деяких полонених но на бажання українців боротись воно не вплине.
13.03.2023 23:48 Відповісти
Не тільки "за нього" одного ( мудачука ).
Був обмін 100 рашистів із мудачуком на 100 наших.
14.03.2023 00:07 Відповісти
отвечу - не за сколько сотен. сотни за одного не было такого
14.03.2023 02:02 Відповісти
шо ты брешешь, на какие тысячи его будет обменяно... на два таксиста с бамбаса? твари...
14.03.2023 02:16 Відповісти
За якою статтею засудили - зрозуміло . А за якою - звільнили ? Є така ?
13.03.2023 23:55 Відповісти
Стаття 841 «Звільнення від відбування покарання у зв'язку з прийняттям рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого», якою передбачено звільнення від відбування покарання засудженого, щодо якого уповноваженим органом прийнято рішення про його передачу для обміну як військовополоненого та яким надано згоду на проведення такого обміну. У разі якщо обмін засудженого не відбувся, суд за клопотанням прокурора направляє такого засудженого для подальшого відбування призначеного раніше покарання.
14.03.2023 02:36 Відповісти
До речі, а як юридично виглядають наслідки такого процесу? Ну от звільнили від покарання, передали на обмін, завтра підписуємо мир, а післязавтра він уже без проблем може приїхати в турне Україною і йому нічого не буде?
Але ще цікавіше, на днях бачив відео де в процесі обміну, полонені колаборанти з російських маріонеток ЛНР/ДНР відмовляються від відправки в РФ і кажуть що погодились на початок процедури обміну для "юридичної амністії". А це як виглядає? Ми ловимо лугандонського терориста, від отримує амністію, в рашку не їде (бо не хоче знову на фронт), нашого бійця в обмін відповідно не видають, а лугандонське чмо вільно гуляє Україною і в армію йому повістки не дадуть, бо неблагонадійний.
І наступне щодо лугандонців - вони громадяни України, їх ЗеГевара громадянства не позбавляв, чи не подадуть вони свого часу мільйонні позови проти України, щодо того що їх передавали на обмін в Росію? Конституція ж забороняє видачу громадян за кордон?
Може хтось в курсі, як воно насправді?
13.03.2023 23:55 Відповісти
На скільки мені відомо, колаборанти згодні відсидіти свій срок. Але, може я помиляюсь?
14.03.2023 00:15 Відповісти
"звільнили від відбування покарання". Це - не амністія.
Але судимість залишається. Питання лише знов спіймати...
14.03.2023 02:40 Відповісти
Какой диб-л и предатель это разрешил? Опыт лётчики всегда на вес золота... И если этот не стал инвалидом - будет продолжать бомбить города и все погибшие от его рук будут на совести предателя чинуши....
А почему бы его не отправить к нашим азовцам в Турцию? Вопрос решится сам собой....
14.03.2023 00:23 Відповісти
І так буде з кожним!
14.03.2023 00:25 Відповісти
уже одно это - освободил от наказания убийцу наших - звучит как плевок от зеленой шоблы...
14.03.2023 01:58 Відповісти
счуко это плевок, сдохните как его жертвы, зеленые мрази...
14.03.2023 02:05 Відповісти
Надеюсь этому ублюдку в тюрьме успели отбить требуху, что б он уже никогда не смог летать, даже пассажиром.
14.03.2023 02:07 Відповісти
И это падло зеленое воняло про договорняки, с парашей...
14.03.2023 02:14 Відповісти
Однако прокурор подал в суд ходатайство об освобождении осужденного летчика от отбывания наказания.

У меня кровь из глаз от этой фразы, мрази...
14.03.2023 02:21 Відповісти
прокурор, млять подал в суд на защиту рашика
14.03.2023 02:22 Відповісти
придумали бы хотя бы другую формулировку, типа отсрочку от наказания, но когда прокурор украины просит об освобождении от наказания. это полный писец и харкач в лицо всем...
14.03.2023 02:29 Відповісти
Що за проблеми-ну поїде "людина" додому, відпочине , підлікується( якщо треба) й з новими силами почне вбивати українських жінок та дітей. А то ж на росії це дорого й довго - нових пілотів готувати
14.03.2023 08:16 Відповісти
твари ненавижу...
14.03.2023 02:30 Відповісти
суки, у меня нет слов...
14.03.2023 02:34 Відповісти
получается наши летчики сражались чтобы ванька остался жив, и вернулся в строй для убийсва других наших людей
14.03.2023 02:37 Відповісти
Сподіваюсь що перед обміном зним трапиться якийсь нещасний випадок, внаслідок якого, ця істота ніколи не зможе сісти за штурвал. 😡
14.03.2023 03:44 Відповісти
Достатньо потримати його в барокамері під перепадами тиску
14.03.2023 06:49 Відповісти
Умным такое решение не назовешь. Даже разумным назвать нельзя...
Ну, хозяин - барин.
14.03.2023 04:46 Відповісти
Что значит освободил? Поменяли и все. Оформили побег. Перед обменом предупредили про следующий пожизненный. Второй раз попадется - никакого обмена .
14.03.2023 05:36 Відповісти
Жіраф большой, єму віднєй!
14.03.2023 05:39 Відповісти
А що, у московитів пілотний голод і наші татарови і єлдаки вирішили поповнити їх штат, щоб ті по-дорослому знову бомбили Харків?
14.03.2023 05:46 Відповісти
Надо було , его превращать в доброго руского , пока була можливість суд ,шмуд егешь
14.03.2023 05:51 Відповісти
Жирний кіт. На такого декілька десятків, а той сотню наших обміняють.
14.03.2023 06:02 Відповісти
сбитых летчиков надо добивать на месте где этот выродок приземлился и не будет этой проблемы . а вместо ********** асов у нас ********** попов на обмен как лайна в сортире Ми ЖО на одного ****** в рясе можно наших 20 пленных поменять
14.03.2023 06:44 Відповісти
Люде!!! "військовополонені" то коли війна, та вони проходять по вселяким договорам та конвенціям. Але у нас СВО! А цього нема ніде. Тому він не "військовополонений", а злочинець, котрий вбивае. Таких як він не "беруть у полон". Їх "ЗААРЕШТОВУЮТЬ". Хай терорист, але не "військовий".
14.03.2023 07:08 Відповісти
Яке у нас СВО? Ти з раші?
В нас повномасштабна війна! І на війні беруть в полон і заарештовують,тому питання зовсім в другому,для кого цей обмін вигідний?
14.03.2023 07:17 Відповісти
Прочитай ще раз. Перше головою ап стіну, обом мозок прочистити.
27.03.2023 15:22 Відповісти
як мінімум треба падлі хребет зламати перед обміном. Інакше за тиждень буде вже сидіти в кріслі пілота і скидати бомби на голови українцям.
14.03.2023 08:02 Відповісти
ну вот!а вы боялись.продажные суды рулят!истота,которая должна идти под Гаагский требунал в качестве будущего повешенного за тяжолые преступления выходит обменным фондом?!Не забудьте окропить стодолларовую купюру.И перекреститься у московского попа!Рано,рано этой стране думать о цивиллизации.об ес,о нато!клоуны!
14.03.2023 08:05 Відповісти
обміняють на Мертвечука ще раз.. - і так по колу, допоки всіх військових злочинців не виведуть з України
14.03.2023 08:16 Відповісти
Ермака та Татарова треба також включити в обмінний фонд.
14.03.2023 16:30 Відповісти
 
 