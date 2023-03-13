Суд звільнив від покарання та передав ГУР для обміну російського льотчика, який бомбив Харків

Суд звільнив від відбування покарання для обміну як військовополоненого російського льотчика, який бомбардував Харків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Льотчика збройних сил РФ 2 березня засудили до 12 років позбавлення волі за скоєння злочину проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Він перебував у Київському СІЗО як військовополонений до набрання чинності вироком.

Однак прокурор подав до суду клопотання про звільнення засудженого льотчика від відбування покарання. Суд постановив це клопотання задовольнити.

"Звільнити від відбування покарання засудженого вироком Дзержинського районного суду Харкова… у зв’язку з ухваленням уповноваженим органом рішення про передання його для обміну як військовополоненого", — йдеться в ухвалі Дзержинського районного суду Харкова.

Засудженого мають звільнити з-під варти та передати представникам уповноваженого органу, який відповідає за поводження з військовополоненими — Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ті, своєю чергою, мають організувати та провести його обмін як військовополоненого.

