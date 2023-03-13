Протягом 13 березня росіяни обстріляли 6 громад Сумщини - зафіксовано 94 "прильоти", - ОВА

Російські військові в понеділок завдали ракетних ударів та скинули вибухівку з дронів на Сумщину – один загиблий, четверо поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій 6 громад: Білопільської, Шалигинської, Краснопільської, Есманської, Зноб-Новгородської, Середино-Будської. Було зафіксовано 94 "прильоти" − з мінометів, артилерії (РСЗВ та САУ), 2 ракетні прильоти, а також скидання 4 вибухових пристроїв з БПЛА (типу ВОГ).

- Зноб-Новгородська громада: по селищу Зноб-Новгородське ворогом нанесено ракетний удар (1 прильот) унаслідок чого 1 цивільна особа загинула, 4 особи поранені. Також по території громади були артилерійські обстріли − 8 прильотів з САУ, а потім ще 6 з артилерії.

- Есманська громада: по околиці села Бачівськ росіяни били з мінометів − 7 прильотів. Унаслідок чого пошкоджено житловий будинок та нежитлові будівлі.

- Середино-Будська громада: по місту Середина-Буда був артилерійський обстріл − 4 прильоти, унаслідок чого пошкоджено 4 приватних житлових будинки та гараж. Також по території громади був мінометний (3 прильоти) та артобстріл (5 прильотів).

- Шалигинська громада: росіяни били з артилерії. Зранку 14 прильотів. Після 16.00 до був ще один артилерійський обстріл (САУ − 25 прильотів), унаслідок чого пошкоджено житловий будинок.

- Білопільська громада: по території громади здійснено гранатометний обстріл (66 пострілів). Також по території громади було зафіксовано 6 прильотів з мінометів та 6 − з артилерії.

- Краснопільська громада: ворог здійснив ракетний обстріл (1 протитанкова керована ракета та скидання 4 вибухових пристроїв з БПЛА (типу ВОГ). Також був артобстріл громади − 8 прильотів з РСЗВ".

