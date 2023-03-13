Росія скликає Радбез ООН для обговорення "русофобії", яка заважає вирішенню "української кризи"
14 березня РФ скликає засідання Ради Безпеки ООН для обговорення "русофобії як чинника, що перешкоджає пошукові довгострокових і стійких рішень української кризи".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Представники російської делегації заявили, що порушуватимуть питання "русофобії" не лише в Україні, а й на Заході.
Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 16:00 за Києвом). Очікується виступ української делегації.
Топ коментарі
+46 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар13.03.2023 23:52 Відповісти Посилання
+45 Герхард
показати весь коментар13.03.2023 23:54 Відповісти Посилання
+31 Алекс Мышкевич
показати весь коментар14.03.2023 00:17 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За Маріуполь, Бахмут, Бучу...
За зниклий спокій, в дітей сон,
За ніч в полях тягучу.
За зниклі назавжди міста...
За біженців мільйони.
За біль і розпач на устах,
Розтоптані ікони.
Більше того, розкритикував тих, хто називає рашистами мешканців пітьми та колаборантів, що активно чи за мовчазною згодою підтримують війну проти України.
Проте, всі його маніпулятивні доводи й спекуляції про те, що начебто це є підміною юридичних визначень і фактичних понять історичними і стилістичними симулякрами, що розмиває відповідальність країни-агресора, що напала на Україну й вже більше року продовжує вести загарбницьку війну, розбиваються одним риторичним запитанням:
чому тепер в кожного українця язик не повертається назвати пітьму-московію словом "росія", а своїх смертельних ворогів рашистів "росіянами"?
Одеський депутат Олексій Гончаренко виклав на Ютубі відео із фрагментами виступів російських політиків на ток-шоу Сухабеєвої та Попова. Цілком пристойні дядьки в дорогих костюмах, перекрикуючи один одного, просували фашистські ідеї. Росіяни давно хворіють на шовінізм, але на ток-шоу проявляється його остання стадія.
-Після звільнення народу України від гніту фашистської хунти, ми маємо впритул зайнятися Німеччиною, - пропонують оратори.
- Територія нинішньої Німеччини - споконвіку російські землі. Там навіть назви земель російські. Наприклад, географічна назва «Помєранія» походить від російського слова «Помори». Ми приєднаємо Східну Померанію до Росії, навіть якщо федеральний канцлер Олаф Шольц буде проти, - під бурхливі оплески доповідач залишив кафедру. Після успішного взяття фанерного Рейхстага в парку «Патріот» в підмосковній Кубінці імперці вирішили, що пора перекроювати післявоєнні кордони Європи.
"ну до чого ж у них огидні вуху назви *****" (с)
І це ніяка не русофобія, а правда життя.
Что грешные комары ущемляют российских клещей?