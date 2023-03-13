УКР
Новини
Росія скликає Радбез ООН для обговорення "русофобії", яка заважає вирішенню "української кризи"

небензя

14 березня РФ скликає засідання Ради Безпеки ООН для обговорення "русофобії як чинника, що перешкоджає пошукові довгострокових і стійких рішень української кризи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Представники російської делегації заявили, що порушуватимуть питання "русофобії" не лише в Україні, а й на Заході.

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 16:00 за Києвом). Очікується виступ української делегації.

Також читайте: Кислиця про Росію: Країна, яка коїть воєнні злочини, не може головувати у Радбезі ООН

росія (67900) Радбез ООН (897)
+46
УкраінА на том Радбезе нехай покаже відео поховань по усій Україні і запитае Радбез КОЛИ БУДЕ ТРИБУНАЛ ПО ЗЛОЧИНАМ РАШИ
13.03.2023 23:52 Відповісти
+45
А що так можна було?

І чому Гітлер нічого не скликав з питання нацистофобії, яка заважає вирішити європейську кризу у 1945-му?

Мабуть тому, що його ніхто вже не питав...
А чому ж цим підарам дають слово, коли їх треба просто добити раз і назавжди?
13.03.2023 23:54 Відповісти
+31
Кругом, навіть на електрочайнику є запобіжник від ідіотів.
Але тільки в ООН його немає, можна вічно обговорювати комарів-убивць русского народа та "а пачему нас никто не любит"
14.03.2023 00:17 Відповісти
Убий кацапа за Херсон,
За Маріуполь, Бахмут, Бучу...
За зниклий спокій, в дітей сон,
За ніч в полях тягучу.
За зниклі назавжди міста...
За біженців мільйони.
За біль і розпач на устах,
Розтоптані ікони.
14.03.2023 07:08 Відповісти
ruzke-KURWY !!!!
14.03.2023 07:41 Відповісти
Якийсь театр абсурду! Країна-окупант збирає ООН, щоб жалітися на те, що їй перешкоджають окупувати сусідню країну.
14.03.2023 07:54 Відповісти
Это то же самое если бы немцы во время второй мировой войны жаловались бы на русских, что они "немцефобы и националисты" так как они "почему-то" ненавидят немцев..
14.03.2023 11:41 Відповісти
Корисний ідіот для ворога Фесенко https://www.google.com/amp/s/glavcom.ua/amp/columns/fesenko/perejmenuvannja-rosiji-na-moskoviju-chomu-ne-varto-tsoho-robiti-913919.html виступив з категоричним запереченням проти перейменування "росії" на "московію".
Більше того, розкритикував тих, хто називає рашистами мешканців пітьми та колаборантів, що активно чи за мовчазною згодою підтримують війну проти України.
Проте, всі його маніпулятивні доводи й спекуляції про те, що начебто це є підміною юридичних визначень і фактичних понять історичними і стилістичними симулякрами, що розмиває відповідальність країни-агресора, що напала на Україну й вже більше року продовжує вести загарбницьку війну, розбиваються одним риторичним запитанням:
чому тепер в кожного українця язик не повертається назвати пітьму-московію словом "росія", а своїх смертельних ворогів рашистів "росіянами"?
14.03.2023 08:06 Відповісти
Колеги про Фесенка кажуть, що він без оплати і рот не роздзявить. А при оплаті і скаже, і напише, що замовнику треба.
14.03.2023 11:43 Відповісти
Можливо,треба дивитись глибше?Фобія-чогось боятись.Русофобія-боятись росії.Якщо всі держави подолають русофобію,то перестануть боятись це непорозуміння і спільними зусиллями знищать росіянську імперію і не буде в Ураїні ніякої "кризи". Звісно, це невеселий жарт,але було-б непогано.Мрії інколи здійснюються🙂
14.03.2023 08:36 Відповісти
Русофобія? А як іще можна ставитись до орди оскаженілих нелюдів, які свідомо руйнують іншу країну і знищують її населення?
14.03.2023 08:48 Відповісти
Тю. Та якби ви були людьми - то й русофобії не було б.
14.03.2023 08:51 Відповісти
«Помєраніянаш».

Одеський депутат Олексій Гончаренко виклав на Ютубі відео із фрагментами виступів російських політиків на ток-шоу Сухабеєвої та Попова. Цілком пристойні дядьки в дорогих костюмах, перекрикуючи один одного, просували фашистські ідеї. Росіяни давно хворіють на шовінізм, але на ток-шоу проявляється його остання стадія.

-Після звільнення народу України від гніту фашистської хунти, ми маємо впритул зайнятися Німеччиною, - пропонують оратори.

- Територія нинішньої Німеччини - споконвіку російські землі. Там навіть назви земель російські. Наприклад, географічна назва «Помєранія» походить від російського слова «Помори». Ми приєднаємо Східну Померанію до Росії, навіть якщо федеральний канцлер Олаф Шольц буде проти, - під бурхливі оплески доповідач залишив кафедру. Після успішного взяття фанерного Рейхстага в парку «Патріот» в підмосковній Кубінці імперці вирішили, що пора перекроювати післявоєнні кордони Європи.
14.03.2023 08:57 Відповісти
"українську кризу" створила Московія. Хай тепер Московія і сама рішає її . І ні русофобія, москофобія
14.03.2023 09:08 Відповісти
А хто ж цю русофобію спровокував, як не ви самі, придурки?
14.03.2023 09:11 Відповісти
А що там наші ******* представники в ООН кажуть? Чому досі і ні разу не було ініціативи щодо скликання Радбезу ООН з питань украінофобії, геноциду українців...? Чи не начасі?
14.03.2023 09:17 Відповісти
Вебмайстр цензора, зробіть нарешті можливість редагування своїх дописів, бо видалити допис, потім вставити скопійоване в новий щоб виправити помилки спрацьовує не завжди....
14.03.2023 09:23 Відповісти
Ну... Вообще есть в этом рациональное зерно. Кацапская русофобия мешает им перестать убивать русскоязычных по всему юго-востоку Украины. Именно кацапская русофобия мешает окончанию войны...
14.03.2023 09:36 Відповісти
)))Хоть ссы ему в глаза
14.03.2023 09:38 Відповісти
Посмотрите на это существо с уродливой и лживой рожей, неужели таким людям не стыдно смотреть в глаза своим семьям и просто людям после очередной порции лжи,приведу один хадис пророка ,если ты не чуствуешь стыда ,то поступай как хочешь,лживая тварь
14.03.2023 09:46 Відповісти
Взагалі то русо- фобія,:це страх перед росіянами.тобто не ненависть,а страх.тобто щоб ми їх не боялися ,росіяни вбивають українців та знищують їхні землі
14.03.2023 09:54 Відповісти
представляю ржач, который будет стоять в зале
14.03.2023 09:57 Відповісти
сукі падли, бажають бачити вісь світ дебілами,гра слов а в ітоге срашка видихлась потребуе допомоги але крім бульбаферера і пару афріканських стран на це не звертает увагу, Слава ЗСУ
14.03.2023 09:59 Відповісти
В принципі, ООН нічим не відрізняється від шапіто 95-квартал. ********* цирк
14.03.2023 10:05 Відповісти
14.03.2023 10:22 Відповісти
масковия-пнх! Коли вже ціх виродків виженуть з оон...
14.03.2023 10:38 Відповісти
Хтось в укрі скаже,прочитає всесв.істор.вид.Москва,де сказано,що руські,роські живуть тільки в басейні р.Рось!!????!!!!.від Приднестров'я до Курська живуть руські! СБУ, *****,країна гине https://youtu.be/wz8b_ucx_XU
14.03.2023 10:40 Відповісти
перетиратимуть про "бойових монахів" Києво-Печерського Шаоліня
14.03.2023 10:49 Відповісти
--- Цей постпред раші в ООН вася небендя---ну викапана . понура свинюка...здається ось--ось захрюка .../яка мразюка /
14.03.2023 11:00 Відповісти
педофил на родительком собрании будет возмущаться реакцией на свои "благородние делишки"
14.03.2023 11:00 Відповісти
Telegram-канал "https://t.me/s/valentynaeminova Вісник веселої русофобії ", рекомендую.
"ну до чого ж у них огидні вуху назви *****" (с)
14.03.2023 11:02 Відповісти
Хороший кацап- дохлий кацап.
І це ніяка не русофобія, а правда життя.
14.03.2023 11:30 Відповісти
Україна повинна в ООН заявити про українофобію РФ,і як доказ надати відео путіна де він кавчить про те що українці штучно створений народ.
14.03.2023 11:45 Відповісти
А тим часом вонм, московити, наносять ракетні удари по Україні https://www.facebook.com/photo/?fbid=6160616900663385&set=a.480027055389093
14.03.2023 11:55 Відповісти
Хай Кислиця покаже ************** небензі відео розстрілу українського полоненого... Якраз питання по "русофобії" і вирішиться...
14.03.2023 15:08 Відповісти
И какой они хотят вопрос обсудить?
Что грешные комары ущемляют российских клещей?
12.05.2023 22:47 Відповісти
