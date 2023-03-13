Росія скликає Радбез ООН для обговорення "русофобії", яка заважає вирішенню "української кризи"

14 березня РФ скликає засідання Ради Безпеки ООН для обговорення "русофобії як чинника, що перешкоджає пошукові довгострокових і стійких рішень української кризи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Представники російської делегації заявили, що порушуватимуть питання "русофобії" не лише в Україні, а й на Заході.

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 16:00 за Києвом). Очікується виступ української делегації.

