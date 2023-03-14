Понад 170 тисяч квадратних кілометрів України досі небезпечні через міни та снаряди, - Зеленський
Більша частина замінованої території - це земля аграріїв, Україна шукає шляхи пришвидшити гуманітарне розмінування та збільшити відповідну співпрацю з партнерами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Обговорили сьогодні також гуманітарне розмінування – те, що життєво важливо, в буквальному сенсі. Станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території залишаються небезпечними через ворожі міни та снаряди, що не розірвалися", - сказав він.
Президент зазначив, що суттєва частина цієї території - це земля українських аграріїв, що оброблялась.
"Тож сьогодні обговорили, як активізувати цю роботу: пришвидшити гуманітарне розмінування, збільшити відповідну співпрацю з партнерами. І обговорили, як підтримати наших аграріїв. Почалась уже друга посівна за час повномасштабної війни", - додав Зеленський.
Він наголосив, що минулого року героїчні зусилля українських фермерів, усіх працівників і працівниць аграрної сфери дозволили зберегти українське аграрне виробництво - глобальну роль України як гаранта продовольчої безпеки.
Глава держави подякував всім, хто зробив свій внесок у цю сферу, а відповідні кроки на підтримку галузі вже опрацьовує уряд.
Ніхто б не додумався зробити висновок, шо території, де йдуть активні бойові дії, можуть бути замінованими!
Це настільки геніально, як порада брати з собою парасольку, коли на вулиці дощ!