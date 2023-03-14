УКР
Понад 170 тисяч квадратних кілометрів України досі небезпечні через міни та снаряди, - Зеленський

зеленський

Більша частина замінованої території - це земля аграріїв, Україна шукає шляхи пришвидшити гуманітарне розмінування та збільшити відповідну співпрацю з партнерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Обговорили сьогодні також гуманітарне розмінування – те, що життєво важливо, в буквальному сенсі. Станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території залишаються небезпечними через ворожі міни та снаряди, що не розірвалися", - сказав він.

Президент зазначив, що суттєва частина цієї території - це земля українських аграріїв, що оброблялась.

Росія цілеспрямовано обстрілює українські поля, щоб зруйнувати одну з найважливіших галузей економіки країни, - The New York Times

"Тож сьогодні обговорили, як активізувати цю роботу: пришвидшити гуманітарне розмінування, збільшити відповідну співпрацю з партнерами. І обговорили, як підтримати наших аграріїв. Почалась уже друга посівна за час повномасштабної війни", - додав Зеленський.

Він наголосив, що минулого року героїчні зусилля українських фермерів, усіх працівників і працівниць аграрної сфери дозволили зберегти українське аграрне виробництво - глобальну роль України як гаранта продовольчої безпеки.

Глава держави подякував всім, хто зробив свій внесок у цю сферу, а відповідні кроки на підтримку галузі вже опрацьовує уряд.

У війні Росія хаотично використовує міни та саморобні вибухові пристрої, які заборонені Женевської конвенцією, - Генштаб. ФОТО

Зеленський Володимир (25545) мінування (1221)
+12
Гундос, а не хош про яблука для армії по 51 грн. щось *********
14.03.2023 00:39 Відповісти
+9
14.03.2023 00:41 Відповісти
+9
***** шо с яблоками?
14.03.2023 00:52 Відповісти
14.03.2023 00:41 Відповісти
Він давно вже гаварящий суфлер
14.03.2023 07:24 Відповісти
На данный момент наблюдается линейная зависимость между зашкварами и видосиками,нужно внимательными быть не проспать переход в квадратичную-это будет сигнал,что пакуют чемоданы
14.03.2023 00:48 Відповісти
***** шо с яблоками?
14.03.2023 00:52 Відповісти
14.03.2023 00:55 Відповісти
Чому ткаченко ще у кріслі министра культури ?

14.03.2023 01:08 Відповісти
14.03.2023 01:10 Відповісти
Импичмент зеленскому и его кодлу!!!!
14.03.2023 01:18 Відповісти
Найнебезвечніше місце це Офіс Президента під керівництвом відвертого зрадника і агента ФСБ Єрмака. Саме звідти розповзається корупція, зрада, і підлота. "Ляльку Зє" можна лишити для слідства по війні, а от Єрмака і Рєзнік(ов)а треба "гасити" негайно!
14.03.2023 02:10 Відповісти
А це і є наслідки підготовки не до відбиття нападу ворога, а підготовка до шашликів. Це наслідки не фінансування ТРО і ЗСУ, а фінансування доріг і пропагандистських телеканалів "Дом", "Рада" та інших.
14.03.2023 06:48 Відповісти
Російського льотчика, який бомбардував Харківську область, звільнили. Замість 12 років ув'язнення він піде на обмін військовополоненими.цінний свідок злочинів РФ втрачено.так влада зачищає сліди своїх хазяїв.
14.03.2023 07:06 Відповісти
Головне що судді в Росії завжди встигають дати срок нашім полоненним.
14.03.2023 08:17 Відповісти
Досить у же твоїх лицемірних відосіків. Тобі на все насрати - головне бабло рубити на крові, тому яблука армія купує по 53 грн., а по чому зброя купується важко і уявити. Брехло і лицемір. Коли ти вже нажерешся?
14.03.2023 07:18 Відповісти
Тому розмінування ерриторії країни Зеля почав ще у 2021 році .
14.03.2023 08:16 Відповісти
Это всё из-за тебя ушлепок тупой.Достал уже своими видосиками.Малорос.....
14.03.2023 08:28 Відповісти
Да ти просто Ейнштейн!
Ніхто б не додумався зробити висновок, шо території, де йдуть активні бойові дії, можуть бути замінованими!
Це настільки геніально, як порада брати з собою парасольку, коли на вулиці дощ!
14.03.2023 08:40 Відповісти
 
 