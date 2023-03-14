Протягом 13 березня авіація ЗСУ завдала 10 ударів по скупченню окупантів, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів української авіації по ворогу протягом 13 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів".

