Протягом 13 березня авіація ЗСУ завдала 10 ударів по скупченню окупантів, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів української авіації по ворогу протягом 13 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів".
