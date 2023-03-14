УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10013 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
842 1

Протягом 13 березня авіація ЗСУ завдала 10 ударів по скупченню окупантів, - Генштаб

міг

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів української авіації по ворогу протягом 13 березня. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 12 березня уразили 8 районів зосередження окупантів, ЗРК, склад та пункт управління, - Генштаб

Автор: 

авіація (4268) Генштаб ЗС (7296) ЗСУ (7935)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
14.03.2023 08:53 Відповісти
 
 