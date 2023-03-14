У Румунії США та Корея побудують новий завод із виробництва боєприпасів
Румунія у співпраці зі Сполученими Штатами й Південною Кореєю планує побудувати завод із виробництва пороху й боєприпасів.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", заявив в етері румунського телеканалу TVR Info заявив міністр економіки Румунії Флорін Спатару.
Він нагадав, що останній пороховий завод у Румунії було закрито у 2004 році, після чого країна імпортувала боєприпаси й порох для потреб своїх збройних сил.
"Тепер ми зробимо більшу виробничу потужність для натовських і не-натовських типів боєприпасів. На додаток до 800 мільйонів леїв (близько 160 мільйонів євро), виділених міністерством економіки, ми також уклали платне партнерство з американськими та південнокорейськими компаніями, щоб розпочати це промислове будівництво", – оголосив Спатару.
Також очільник румунського Мінекономіки підкреслив, що пандемія коронавірусу й війна в Україні призвели до створення та впровадження плану розвитку промисловості Румунії, який враховує нові реалії, а залежність від імпорту повинна бути зменшена.
Ще минулого року держави-союзники України непублічно розглядали плани відновлення виробництва боєприпасів радянського калібру в колишніх радянських країнах, аби задовольнити потреби України.
Нагадаємо, 8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні, але ще мають вирішити, як перетворити ці плани на реальність.
І надійно - під парасолькою НАТО. І від нас недалеко.
я протягом останніх 10-12 років виготовляв удома власні набої
особливо у Luger 9mm та Nato 556 калібрах
адже з момента обрання Байдена кошт капсулів для цивільних зріс з 3 до 12 центів
А коли почне виробляти продукцію, вже і Україна переможе.
Як ви не можете зрозуміти що ми маємо самі будувати і виготовляти зброю, мати сильну армію, змінити юридичний кодекс на той де можновладці будуть покарані за розкрадання, фірми прокладки, де суди будуть працювати не на користь шахрая...
Тоді і з нами будуть щось будувати