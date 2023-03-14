УКР
Новини
У Румунії США та Корея побудують новий завод із виробництва боєприпасів

боеприпасы

Румунія у співпраці зі Сполученими Штатами й Південною Кореєю планує побудувати завод із виробництва пороху й боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", заявив в етері румунського телеканалу TVR Info заявив міністр економіки Румунії Флорін Спатару.

Він нагадав, що останній пороховий завод у Румунії було закрито у 2004 році, після чого країна імпортувала боєприпаси й порох для потреб своїх збройних сил.

"Тепер ми зробимо більшу виробничу потужність для натовських і не-натовських типів боєприпасів. На додаток до 800 мільйонів леїв (близько 160 мільйонів євро), виділених міністерством економіки, ми також уклали платне партнерство з американськими та південнокорейськими компаніями, щоб розпочати це промислове будівництво", – оголосив Спатару.

Також очільник румунського Мінекономіки підкреслив, що пандемія коронавірусу й війна в Україні призвели до створення та впровадження плану розвитку промисловості Румунії, який враховує нові реалії, а залежність від імпорту повинна бути зменшена.

Ще минулого року держави-союзники України непублічно розглядали плани відновлення виробництва боєприпасів радянського калібру в колишніх радянських країнах, аби задовольнити потреби України.

Нагадаємо, 8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні, але ще мають вирішити, як перетворити ці плани на реальність.

боєприпаси (2356) Румунія (1246)
Непогано.
І надійно - під парасолькою НАТО. І від нас недалеко.
14.03.2023 01:52 Відповісти
Ну если там наши деятели ни на каком этапе не фигурируют, то значит построят.
14.03.2023 02:23 Відповісти
"планує..." - треба позавчора
14.03.2023 02:50 Відповісти
Viva La Freedom
14.03.2023 02:59 Відповісти
десь вже виробництво працює на повну потужність
я протягом останніх 10-12 років виготовляв удома власні набої
особливо у Luger 9mm та Nato 556 калібрах
адже з момента обрання Байдена кошт капсулів для цивільних зріс з 3 до 12 центів
14.03.2023 03:06 Відповісти
Супер пане Пір
14.03.2023 07:58 Відповісти
ні разу не чув щоб олігархи яких переміз Сіплий чимось допомогли армії крім допомоги пострадавшим
14.03.2023 05:51 Відповісти
А що "очільники "побудували в Україні оборонного за 32 роки?
14.03.2023 08:24 Відповісти
Лише планують.
А коли почне виробляти продукцію, вже і Україна переможе.
14.03.2023 07:07 Відповісти
А причому тут Україна? Це проєкт для НАТО
Як ви не можете зрозуміти що ми маємо самі будувати і виготовляти зброю, мати сильну армію, змінити юридичний кодекс на той де можновладці будуть покарані за розкрадання, фірми прокладки, де суди будуть працювати не на користь шахрая...
Тоді і з нами будуть щось будувати
14.03.2023 08:10 Відповісти
В мене написано, що для України? Написав, що коли побудують завод, Україна вже переможе. Уважніше читайте.
14.03.2023 08:25 Відповісти
Я прочитала уважніше, не маніпулюйте,...в вашій фразі це означає що мають давати і помагати нам українцям
14.03.2023 08:31 Відповісти
Ключевое слово "последнее было закрыто в 2004 году". Когда нибудь все же станет известно, почему Франция и Германия так старательно уничтожали военное да и всякое другое производство в странах бывшего СЭВ, которые вошли в ЕС. Какой ни был тот чаушеску, но после него осталось обширное военное производство - от пороха до танков. Нет, блд. Скупили подчистую и позакрывали.
14.03.2023 07:37 Відповісти
 
 