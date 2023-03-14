У Румунії США та Корея побудують новий завод із виробництва боєприпасів

Румунія у співпраці зі Сполученими Штатами й Південною Кореєю планує побудувати завод із виробництва пороху й боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", заявив в етері румунського телеканалу TVR Info заявив міністр економіки Румунії Флорін Спатару.

Він нагадав, що останній пороховий завод у Румунії було закрито у 2004 році, після чого країна імпортувала боєприпаси й порох для потреб своїх збройних сил.

"Тепер ми зробимо більшу виробничу потужність для натовських і не-натовських типів боєприпасів. На додаток до 800 мільйонів леїв (близько 160 мільйонів євро), виділених міністерством економіки, ми також уклали платне партнерство з американськими та південнокорейськими компаніями, щоб розпочати це промислове будівництво", – оголосив Спатару.

Також очільник румунського Мінекономіки підкреслив, що пандемія коронавірусу й війна в Україні призвели до створення та впровадження плану розвитку промисловості Румунії, який враховує нові реалії, а залежність від імпорту повинна бути зменшена.

Ще минулого року держави-союзники України непублічно розглядали плани відновлення виробництва боєприпасів радянського калібру в колишніх радянських країнах, аби задовольнити потреби України.

Нагадаємо, 8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні, але ще мають вирішити, як перетворити ці плани на реальність.

