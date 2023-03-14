Наміри Держдуми підвищити призовний вік свідчать про те, що Кремль не планує проводити нову хвилю масової мобілізації, - ISW
Американські аналітики переконані, що наміри Державної Думи підняти призовний вік у РФ свідчать про те, що Кремль не планує проводити повну мобілізацію.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Як відомо, 13 березня у Держдумі РФ зареєстрували законопроєкт про підвищення призовного віку. Максимальний призовний вік у Росії хочуть підвищити з 27 до 30 років негайно, а мінімальний планують підвищити з 18 до 21 року поетапно, щороку піднімаючи вік призову на один рік.
"Негайне підвищення максимального призовного віку, ймовірно, має на меті розширити віковий діапазон призову, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а згодом зменшити загальні вимоги російського суспільства до призову в наступні роки.
Можливо, Кремль намагається захистити нове покоління росіян від демографічних і соціальних наслідків конфлікту в Україні, розподіляючи ці наслідки серед однієї групи росіян", – йдеться у звіті інституту.
Аналітики ISW вважають, що запропоноване розширення вікового діапазону призову свідчить про те, що Кремль все ще дуже неприхильний до перспективи повної мобілізації.
Просто раша посмотрела и поняла что мобики не годятся ни на что
Бахмут пример
Разом з марсіанами