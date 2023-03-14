УКР
Наміри Держдуми підвищити призовний вік свідчать про те, що Кремль не планує проводити нову хвилю масової мобілізації, - ISW

Американські аналітики переконані, що наміри Державної Думи підняти призовний вік у РФ свідчать про те, що Кремль не планує проводити повну мобілізацію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як відомо, 13 березня у Держдумі РФ зареєстрували законопроєкт про підвищення призовного віку. Максимальний призовний вік у Росії хочуть підвищити з 27 до 30 років негайно, а мінімальний планують підвищити з 18 до 21 року поетапно, щороку піднімаючи вік призову на один рік.

"Негайне підвищення максимального призовного віку, ймовірно, має на меті розширити віковий діапазон призову, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а згодом зменшити загальні вимоги російського суспільства до призову в наступні роки.

Можливо, Кремль намагається захистити нове покоління росіян від демографічних і соціальних наслідків конфлікту в Україні, розподіляючи ці наслідки серед однієї групи росіян", – йдеться у звіті інституту.

Аналітики ISW вважають, що запропоноване розширення вікового діапазону призову свідчить про те, що Кремль все ще дуже неприхильний до перспективи повної мобілізації.

Також читайте: У Росії хочуть збільшити призовний вік до 30 років

призов (435) росія (67900) мобілізація (3228) ISW (653)
Очевидно, что логики у аналитиков нет. Наоборот. перед мобилизацией поднять призывной возраст, чтобы грести всех подряд.
14.03.2023 06:32 Відповісти
27-30 и так попадали

Просто раша посмотрела и поняла что мобики не годятся ни на что

Бахмут пример
14.03.2023 06:58 Відповісти
Насправді цей так званий "інститут" із засновницею із лугандону несе відверту маячню. І незрозуміло навіщо наші видання так хвацько її передруковують.
14.03.2023 06:39 Відповісти
Інститут вивчення війни (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 аналітичний центр , заснований 2007 року https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD Кімберлі Каган . Штаб-квартира розташована у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F_(%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3) округ Колумбія .
14.03.2023 07:21 Відповісти
а працюють там кацапи.
14.03.2023 10:07 Відповісти
Точно.
Разом з марсіанами
14.03.2023 14:06 Відповісти
я зробив протилежні висновки . по перше закон починає діяти з 2024 року , а за 23 можно мобілізувати всіх . по друге підвищення віку це для того щоб менше було мобіків без досвіду стокової служби, щоб краще їх підготувати до війни .
14.03.2023 08:39 Відповісти
І на заключення інститут робить висновок, що рашка не планує війну більше, ніж на 3 роки. Скрізь цей термін(
14.03.2023 09:05 Відповісти
 
 