Росіяни розробили план евакуації для окупаційної адміністрації Василівки на Запоріжжі, - Центр національного спротиву

Окупанти розробили план евакуації посадовців ворожої адміністрації та їхніх родичів з тимчасово захопленої Василівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Згідно з планом колаборанти з родинами мають втекти в Крим за дві години до відступу російських військових. Відповідним планом росіяни хочуть заспокоїти зрадників, адже ті мають панічні настрої", -йдеться в повідомленні.

У Центрі нагадали, в Криму окупаційні адміністрації також почали формувати плани евакуації. Зокрема, окупанти формують перелік працівників та їхніх сімей, які підлягають першочерговій евакуації. Водночас у деяких містах плани вже сформовані й затверджені. Зокрема, відповідний план розроблено у Красноперекопську.

"Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що "росія тут навсєгда" як заявляє місцева пропаганда, й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатації українських промислових потужностей на захоплених територіях", - додали в Центрі нацспротиву.

