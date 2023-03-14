УКР
США й Австралія підтвердили готовність подальшої підтримки України у захисті від агресії РФ

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе під час двосторонньої зустрічі в Сан-Дієго (штат Каліфорнія) обговорили питання подальшої підтримки України в умовах російської агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, оприлюдненому за результатами переговорів,.

Як зазначається в документі, лідери "підкреслили свою готовність продовжувати підтримувати народ України, який захищає себе від жорстокої агресії Росії".

Під час зустрічі Байден і Албанезе обговорили широке коло питань, у тому числі щодо взаємодії у форматі AUKUS, регіональної безпеки, протидії викликам з боку Китаю, а також інші проблеми регіонального й глобального порядку.

Також читайте: Сунак зустрінеться із Байденом та прем’єром Австралії Албанізом. Обговорять угоду про атомні субмарини

Щиро дякуємо, друзі.
