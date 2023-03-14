УКР
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 466 29

У Кремлі вважають, що Пригожин може становити загрозу для режиму Путіна, - ISW

пригожин

У Кремлі побоюються, що критичні висловлювання засновника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина на адресу Міноборони РФ через перебіг військової кампанії в Україні, а також заяви про "президентські амбіції" можуть загрожувати режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти звернули увагу на звинувачення з боку члена пов'язаного з Кремлем дискусійного клубу "Валдай", російського політолога Олексія Мухіна на адресу Пригожина щодо переслідування політичних цілей у Росії, які ставлять під загрозу сили його найманців у Бахмуті.

Так, Мухін прокоментував саркастичну заяву Пригожина від 11 березня про те, що він балотуватиметься на президентських виборах в Україні в 2024 році, і заявив у своєму Telegram-каналі, що російська громадськість почала інтерпретувати заяву Пригожина як оголошення про те, що він балотуватиметься на виборах президента РФ, які також заплановані на 2024 рік.

Російський політолог також риторично запитав, чи повідомляв Пригожин Путіну про свої "президентські амбіції". Мухін стверджував, що подання Пригожиним себе як "командира" ПВК "Вагнер" "безпосередньо впливає на планування та управління бойовими діями штурмових загонів".

Також він уїдливо заявив, що Пригожин є "перспективним політиком", який шукає цапів-відбувайлів, щоб звинуватити у високих втратах особового складу "вагнерівців" в ході наступу на Бахмут.

Мухін зауважив, що всі знають, що уряд РФ платить за війська Пригожина та їхні боєприпаси, і додав, що відмова Пригожина визнати підтримку з боку звичайних російських сил відштовхнула його від інших "польових командирів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін і МО РФ можуть використати Пригожина як "цапа-відбувайла" за невдачі під час наступу на Бахмут, - ISW

Політолог дійшов висновку, що Пригожин своїми діями "поставив бійців "Вагнера" під загрозу оточення під час очікуваної української контратаки".

Також Мухін заявив, що Пригожин тепер вимагає, щоб російські військовослужбовці "прикривали його фланги", і що військам РФ, можливо, доведеться забути про свою ворожість до Пригожина, щоб запобігти подальшим втратам "Вагнера" в Бахмуті.

У ISW зазначають, що напад Мухіна на Пригожина узгоджується з їхньою оцінкою від 12 березня про те, що Міноборони РФ може навмисно використовувати сили "Вагнера" в Бахмуті, частково для того, щоб підірвати політичні устремління Пригожина.

"Звинувачення Мухіна також підтверджують оцінку ISW про те, що Кремль і Міноборони Росії можуть намагатися звинуватити Пригожина у сповільненні темпів просування в Бахмуті та великих втрат серед найманців "Вагнера"", - йдеться в публікації.

Так, експерти звертають увагу, що висловлювання Мухіна демонструє, як Кремль може сприймати неоднозначні заяви Пригожина та "його загрозу путінському режиму".

Раніше аналітики ISW спостерігали різку критику на адресу Пригожина з боку таких блогерів, як Ігор Гіркін, проте "заява Мухіна примітна його зв'язком із кремлівським інститутом, яким є клуб "Валдай"".

Читайте: Вищі чиновники Кремля тиснули на Путіна, щоб той "приборкав" Пригожина, - WSJ

Пригожин, відповідаючи на заяви Мухіна, не став згортати свою ворожу риторику щодо Міноборони РФ, заявивши, що ситуація в Бахмуті залишається "дуже важкою" і що його "550 спроб" дістати боєприпаси для "вагнерівців" були проігноровані.

Пригожин при цьому наголосив, що військовослужбовці РФ привозять його найманцям до Бахмута від 12 до 15 машин з боєприпасами з окупованих територій у Запорізькій області, а також із Донецька та Авдіївки. Він зазначив, що "між бійцями ПВК "Вагнер" та бійцями Міноборони Росії конфлікту немає", і заявив, що впевнений, що "вагнерівці" і надалі отримуватимуть такі пожертвування "завдяки дружнім відносинам із цими підрозділами".

Пригожин також стверджував, що у нього встановилися відносини "з невстановленими звичайними силами" після того, як вони пережили рік "зради", і заявив, що ці сили не прикривають один із флангів "Вагнера" - заява, яка імітує твердження Мухіна про те, що Росармія не зацікавлена у допомозі "вагнерівців".

кремль (539) путін володимир (24838) Пригожин Євген (522) ISW (653)
+7
..чем быстрей твари загрызут друг друга,тем лучше .
14.03.2023 08:46 Відповісти
+6
Ох уж эти политологи. Всегда вспоминается стишок, типа перевод с древнегреческого, из советского учебника древней истории (кто помнит, черный такой) - "ах отец мой, если б судьи не сидели на собраниях, где б добыл ты нам на ужин, нам на завтрак". Все у них тихо и полюбовно. Было бы иначе, Пригожин давно бы выпал из окна. И Кадыров тоже вместе с наследниками.
14.03.2023 07:56 Відповісти
+6
Напомните, когда в последний раз на рашке кому-то дали голосовать, в 90-е?
14.03.2023 08:07 Відповісти
Ох уж эти политологи. Всегда вспоминается стишок, типа перевод с древнегреческого, из советского учебника древней истории (кто помнит, черный такой) - "ах отец мой, если б судьи не сидели на собраниях, где б добыл ты нам на ужин, нам на завтрак". Все у них тихо и полюбовно. Было бы иначе, Пригожин давно бы выпал из окна. И Кадыров тоже вместе с наследниками.
14.03.2023 07:56 Відповісти
Самое печальное что эти кровожадные 140 лямов дебилоидов с радостью проголосуют за этого маньяка
14.03.2023 07:57 Відповісти
Напомните, когда в последний раз на рашке кому-то дали голосовать, в 90-е?
14.03.2023 08:07 Відповісти
***** не безмерно. А рабам нужен вождь. Да такой чтоб за неповиновение и куялдочкой по башке мог дать, и за хорошую службу вольницу пообещал
14.03.2023 08:11 Відповісти
nu tak SS-FSB naznachit novogo vozhdya... demokratiya v RF nevozmozhna, potomu chto srazu poyavyatsya partii respublik, po tipu partiya Buryatii, partiya Ichkerii i t.p.

tak zhe bylo i 100 let nazad, chto privelo k razvalu imperii
14.03.2023 08:26 Відповісти
Дікарі-с...
14.03.2023 09:26 Відповісти
Головне, що він для України зараз становить загрозу. І зайві дні ходить живим по землі...
показати весь коментар
А тим часом
Білий дім відмовляється визнавати ПВК "Вагнер" терористичною організацією через співпрацю з африканськими країнами.

Між Конгресом та президентом Байденом назріває суперечка про те, чи слід визнати терористичною організацію приватну російську військову компанію «Вагнер».
14.03.2023 08:01 Відповісти
tak vony vzhe vyznaly yih transnacional'nou OPG - sho dae v deyakyh pytannyah, navit', bil'sh gnuchki mehanizmy areshtovuvaty zlochynciv, chy yih maino.
14.03.2023 08:24 Відповісти
Коли визнають терористичною, то треба діяти. там прописана процедура, а коли злочинна, то процедури нема. хочуть роблять, хочуть ні.
показати весь коментар
Та все! Пригожину хана! Виїде КАМАЗ на дорогу і... ДТП.
показати весь коментар
14.03.2023 08:02 Відповісти
Мда, был лучшего мнения о ISW, а оказывается, они свои прогнозы строят на мнениях каких-то доморощенных ноунейм-политологов, считая их мнение независимой оценкой. Если бы Пригожин не играл послушно свою роль, а отбросил лишь тень угрозы на Кремль - вылетел бы сразу пинком под зад из окна. Это же очевидно. Нашли, блин, "угрозу".
показати весь коментар
tak vony roblyat' prognozy po tg-kanalu strelkova i t.p.
показати весь коментар
вангуючий isw вже задовбав своїми прогнозами ні про що
показати весь коментар
tak vony chytaut' censor.net, tg-kanaly strelkova i co i roblyat' vysnovok... nu tak i my mozhemo
показати весь коментар
Нічого дивного. Все у старовинному російському стилі - спочатку створити собі проблему, а потім надриваючи жили цю проблему вирішувати.
Маючи МО, МВС, ФСБ, Росгвардію та інші державні структури із озброєними людьми, створюють ПВК "Вагнер" числом 3-4 тисячі (армійська бригада), на чолі з харизматичною та повною амбіцією людиною, для вирішення "делікатних завдань". Потім цю ПВК розширюють до дивізії, корпусу, надають їй танки, авіацію, ракетні установки, а зараз вона вже за розміром не поступається загальновійськовій армії.
І тільки після цього починають розуміти що наробили - карний злочинець із претензіями на російський трон нероздільно розпоряджається власною приватною армією. Це він поки що відкрито і матерно Шойгу посилає. А настане час, так і на Москву рушить
14.03.2023 08:10 Відповісти
Как по мне у этого черта два равновероятных варианта судьбы:
Труп

Украинский плен.
14.03.2023 08:17 Відповісти
Докукурікалася лиса потвора
14.03.2023 10:08 Відповісти
yak na mene, to cei "konflikt" - pokazuha, bo koly v fil'mi chy knyzi rozpovidaut' bagato pro personazha - vin pochynae bil'she vuklykaty sympatii, i yogo ne tak shvydko vbyvaut'.
14.03.2023 08:17 Відповісти
Нумо жерти один-одного!
14.03.2023 08:19 Відповісти
Петушки пригожина- вперёд на кремль. Даёшь смуту!👍
14.03.2023 08:21 Відповісти
кремлевські пітушари , виїбіть друг друга в сраку..
14.03.2023 08:28 Відповісти
Расея страна возможностей!
В ней, в Расее, любой опущенный вафлёр можеть стать даже ************. Ну, страна у них такая. И население.
14.03.2023 08:42 Відповісти
..чем быстрей твари загрызут друг друга,тем лучше .
14.03.2023 08:46 Відповісти
15.03.2023 02:49 Відповісти
Якщо прігожин розпочав таку кампанію, то отримав дозвіл від кремляді, бо за ним ,пишуть ,стоять ковальчуки і кіріенко.
14.03.2023 09:12 Відповісти
Раньше, когда Пригожин готовил и кормил Путина, он не представлял опасности, а теперь вдруг он представляет опасность и не просто Путину, а режиму Путина. Растет Пригожин. Скоро объявят охоту на Пригожина. Страна, если так можно сказать, невидимых возможностей
14.03.2023 09:15 Відповісти
Не жилець нема що і казати, але ФСБ зробить щось на кшталт "погіб от рук біндєровцев", потім "нєубєрєглі, нєдосмотрєлі. Нєзабудєм - нєпростім"
14.03.2023 09:32 Відповісти
Ніякої загрози режиму прігожін не являє. В випадку розвала ********** маючи приватну армію хапне якийсь ресурсний регіон і перетворить його на "народну республіку". Потім наловить рабів щоб впахували задарма. І на цьому амбіції кримінального придурка закінчуються.
14.03.2023 10:17 Відповісти
 
 