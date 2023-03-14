У Кремлі вважають, що Пригожин може становити загрозу для режиму Путіна, - ISW

У Кремлі побоюються, що критичні висловлювання засновника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина на адресу Міноборони РФ через перебіг військової кампанії в Україні, а також заяви про "президентські амбіції" можуть загрожувати режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти звернули увагу на звинувачення з боку члена пов'язаного з Кремлем дискусійного клубу "Валдай", російського політолога Олексія Мухіна на адресу Пригожина щодо переслідування політичних цілей у Росії, які ставлять під загрозу сили його найманців у Бахмуті.

Так, Мухін прокоментував саркастичну заяву Пригожина від 11 березня про те, що він балотуватиметься на президентських виборах в Україні в 2024 році, і заявив у своєму Telegram-каналі, що російська громадськість почала інтерпретувати заяву Пригожина як оголошення про те, що він балотуватиметься на виборах президента РФ, які також заплановані на 2024 рік.

Російський політолог також риторично запитав, чи повідомляв Пригожин Путіну про свої "президентські амбіції". Мухін стверджував, що подання Пригожиним себе як "командира" ПВК "Вагнер" "безпосередньо впливає на планування та управління бойовими діями штурмових загонів".

Також він уїдливо заявив, що Пригожин є "перспективним політиком", який шукає цапів-відбувайлів, щоб звинуватити у високих втратах особового складу "вагнерівців" в ході наступу на Бахмут.

Мухін зауважив, що всі знають, що уряд РФ платить за війська Пригожина та їхні боєприпаси, і додав, що відмова Пригожина визнати підтримку з боку звичайних російських сил відштовхнула його від інших "польових командирів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін і МО РФ можуть використати Пригожина як "цапа-відбувайла" за невдачі під час наступу на Бахмут, - ISW

Політолог дійшов висновку, що Пригожин своїми діями "поставив бійців "Вагнера" під загрозу оточення під час очікуваної української контратаки".

Також Мухін заявив, що Пригожин тепер вимагає, щоб російські військовослужбовці "прикривали його фланги", і що військам РФ, можливо, доведеться забути про свою ворожість до Пригожина, щоб запобігти подальшим втратам "Вагнера" в Бахмуті.

У ISW зазначають, що напад Мухіна на Пригожина узгоджується з їхньою оцінкою від 12 березня про те, що Міноборони РФ може навмисно використовувати сили "Вагнера" в Бахмуті, частково для того, щоб підірвати політичні устремління Пригожина.

"Звинувачення Мухіна також підтверджують оцінку ISW про те, що Кремль і Міноборони Росії можуть намагатися звинуватити Пригожина у сповільненні темпів просування в Бахмуті та великих втрат серед найманців "Вагнера"", - йдеться в публікації.

Так, експерти звертають увагу, що висловлювання Мухіна демонструє, як Кремль може сприймати неоднозначні заяви Пригожина та "його загрозу путінському режиму".

Раніше аналітики ISW спостерігали різку критику на адресу Пригожина з боку таких блогерів, як Ігор Гіркін, проте "заява Мухіна примітна його зв'язком із кремлівським інститутом, яким є клуб "Валдай"".

Читайте: Вищі чиновники Кремля тиснули на Путіна, щоб той "приборкав" Пригожина, - WSJ

Пригожин, відповідаючи на заяви Мухіна, не став згортати свою ворожу риторику щодо Міноборони РФ, заявивши, що ситуація в Бахмуті залишається "дуже важкою" і що його "550 спроб" дістати боєприпаси для "вагнерівців" були проігноровані.

Пригожин при цьому наголосив, що військовослужбовці РФ привозять його найманцям до Бахмута від 12 до 15 машин з боєприпасами з окупованих територій у Запорізькій області, а також із Донецька та Авдіївки. Він зазначив, що "між бійцями ПВК "Вагнер" та бійцями Міноборони Росії конфлікту немає", і заявив, що впевнений, що "вагнерівці" і надалі отримуватимуть такі пожертвування "завдяки дружнім відносинам із цими підрозділами".

Пригожин також стверджував, що у нього встановилися відносини "з невстановленими звичайними силами" після того, як вони пережили рік "зради", і заявив, що ці сили не прикривають один із флангів "Вагнера" - заява, яка імітує твердження Мухіна про те, що Росармія не зацікавлена у допомозі "вагнерівців".