УКР
Новини Агресія Росії проти України Війна
11 300 27

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 160 540 осіб (+740 за добу), 3484 танки, 2519 артсистем, 6789 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 160 540 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 160 540 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків - 3484 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 6789 (+15) од,
  • артилерійських систем - 2519 (+16) од,
  • РСЗВ - 495 (+2) од,
  • засоби ППО - 260 (+1) од,
  • літаків - 304 (+0) од,
  • гелікоптерів - 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2120 (+11),
  • крилаті ракети - 907 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5367 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 256 (+5)

63 тіла ліквідованих російських окупантів після бою з воїнами 67-ї ОМБр. ФОТО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 160 540 осіб (+740 за добу), 3484 танки, 2519 артсистем, 6789 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Автор: 

армія рф (18780) Генштаб ЗС (7296) ліквідація (4461) росія (67900) знищення (8285) техніка (1930)
+28
Вдале було полювання!

Героям слава!
показати весь коментар
14.03.2023 08:09 Відповісти
+25
І мабуть дуже скоро в Україні дітям будуть розповідати приблизно такі казки: "Пішли козаки з ЗСУ одного разу на полювання і набили кацапів багато-пребагато" Віримо в перемогу і в ЗСУ! Слава Україні! Смерть ворогам!
показати весь коментар
14.03.2023 08:17 Відповісти
+16
GLSDB вже напевно працює,такий щедрий врожай!!!
показати весь коментар
14.03.2023 08:10 Відповісти
Вдале було полювання!

Героям слава!
показати весь коментар
14.03.2023 08:09 Відповісти
GLSDB вже напевно працює,такий щедрий врожай!!!
показати весь коментар
14.03.2023 08:10 Відповісти
І мабуть дуже скоро в Україні дітям будуть розповідати приблизно такі казки: "Пішли козаки з ЗСУ одного разу на полювання і набили кацапів багато-пребагато" Віримо в перемогу і в ЗСУ! Слава Україні! Смерть ворогам!
показати весь коментар
14.03.2023 08:17 Відповісти
Та хіба ж це казки?!
показати весь коментар
14.03.2023 08:48 Відповісти
Зараз це - об'єктивна реальність. А згодом будуть і казки, і легенди, і пісн
показати весь коментар
14.03.2023 09:17 Відповісти
А згодом то буде наша історія в піснях та переказах істориків, але ніяк не казки.
показати весь коментар
14.03.2023 09:21 Відповісти
легенди
показати весь коментар
14.03.2023 09:06 Відповісти
Легенди - так. А казочки про історію кацапи вигадують....
показати весь коментар
14.03.2023 09:38 Відповісти
Для дітей 3-х років треба доступно для їхнього віку розповідати.
показати весь коментар
14.03.2023 21:22 Відповісти
Кацапську арту добре накрили!
показати весь коментар
14.03.2023 08:19 Відповісти
Вбийти їх всіх,свинособак..Слава нашим Героям!
показати весь коментар
14.03.2023 08:22 Відповісти
Утилізація, утилізація і ще раз утилізація, бо вартість чмобіка(в засраші) нижча 1-го колеса від "урала" "...і мйортвіє с косамі вдоль дарогі стоят..."
показати весь коментар
14.03.2023 08:31 Відповісти
Треба досягти 300 000 вбитих кацапа. Такими темпами - в середньому 419 вбитих кацапів щодня потрібно ще 332 дні стабільно мочити русню лише для того щоб вони остаточно зрозуміли що у них війна і вони її програють. Далі кацапи традиційно "прозрівають", втікають за поребрик зализувати рани, хочуть брататися з ворогами і починають у себе шукати винних. У ***** вибори рівно через рік - 14 березня 2024, але вже з лютого 2024 в ********** лунатимуть панічні завивання "верхів" та скавчання "низів". ***** оголосить війну, відмінить вибори, але збереже владу. Гайки почнуть закручувати так що кишки з кацапів полізуть. До кінця наступного року вся структура ********** буде настільки розбалансована що можливо досягти повного обвалу. Головне не припиняти ні на мить зусилля і підштовхувати падаючий ********* в провалля економічного та соціального коллапсу. Далі нам залишиться спостерігати за лютою різаниною яку кацапи самі собі влаштують в процесі боротьби за "нові улуси". "Руїна" яку вони свого часу влаштували нам в Україні повернеться до них... Непоганий сценарій. І має шанси на реалізацію. Амінь.
показати весь коментар
14.03.2023 08:46 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
14.03.2023 08:52 Відповісти
Мільон вбитих...(далі по тексту).
показати весь коментар
14.03.2023 09:25 Відповісти
Треба досягти мільйона 200-х...(далі по тексту).
показати весь коментар
14.03.2023 09:26 Відповісти
Без власного виробництва зброї це неможливо. Тому Зє з Єрмаком роблять все можливе і неможливе для блокування виробництва вітчизняної зброї, а резнік(ов) для розкрадання бюджету армії.
показати весь коментар
14.03.2023 09:53 Відповісти
Уххх техники отработали...Жатва продолжается...
показати весь коментар
14.03.2023 08:46 Відповісти
62! одиниці техніки і 740 чумардосів!!! Другий день підряд радує спецтехніка і ППО, арта вже декілька днів б'є рекорди, танки і ББМ це гуд, логістика теж просідає)!!! Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
14.03.2023 08:53 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 09:02 Відповісти
В зоні бойових дій Кам'янка, Бахмут тиснуть з півдня, приватний сектор летить на друзки. Кремінна і Сватове на попередніх позиціях. У ворога не має недостатку снарядів.
показати весь коментар
14.03.2023 09:07 Відповісти
Іран допомагає з снарядами в обмін на миг35 і збагачений уран.
показати весь коментар
14.03.2023 09:28 Відповісти
Думаєте тільки Іран?
показати весь коментар
14.03.2023 09:44 Відповісти
на "вогневий вал" снарядів мордорянам вже не хватає, тому і нова тактика - посилають свинособак "хвилями" на убой.
показати весь коментар
14.03.2023 17:24 Відповісти
Пишуть, що багато мінометів, а снарядів таки мало.
показати весь коментар
14.03.2023 17:35 Відповісти
Если бы сегодня жил русский писатель М. Горький, он бы не написал бы роман «Мать», он бы написал роман «Свиноматки», где бы описал бездарную жизнь кацапов и их бессмысленную смерть
показати весь коментар
14.03.2023 09:27 Відповісти
 
 