Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 160 540 осіб (+740 за добу), 3484 танки, 2519 артсистем, 6789 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 160 540 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 160 540 (+740) осіб ліквідовано,

танків - 3484 (+10) од,

бойових броньованих машин - 6789 (+15) од,

артилерійських систем - 2519 (+16) од,

РСЗВ - 495 (+2) од,

засоби ППО - 260 (+1) од,

літаків - 304 (+0) од,

гелікоптерів - 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2120 (+11),

крилаті ракети - 907 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5367 (+13) од,

спеціальна техніка - 256 (+5)

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.