Минулої доби росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині, 14 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 13 березня, російські окупанти вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 13 березня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці та 1 в Авдіївці.

Ще 14 людей в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

