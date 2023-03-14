Минулої доби росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині, 14 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Минулої доби, 13 березня, російські окупанти вбили 3 мирних жителів Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 13 березня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці та 1 в Авдіївці.
Ще 14 людей в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар14.03.2023 10:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль